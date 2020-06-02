1,606家上市櫃企業員工年薪行情如何？哪些企業最敢給？哪些給最差？金管會要求下，千家企業2019年員工年薪全都揭露。

當公司營運績效逐年成長，鼓勵企業主重視並增加基層員工薪資福利，金管會要求上市櫃企業做表率，每年6月公佈員工去年度福利薪資水準，2020年更加碼要求公佈非主管員工中位數薪資，各上市櫃企業薪酬更透明。

1,606家上市櫃企業6月1日全面公佈員工薪資福利，28個產業薪資行情全都公開，《數位時代》採訪中心特地展開調查，分析哪些是產業中薪水最高的公司？哪家又是薪水偏低的企業？各產業的平均薪資大公開，看看自己是否高於或低於行情！

《數位時代》從證交所公佈資料整理出三大特點，一次全解讀！

1. 上市櫃企業高薪TOP20，薪資給最好的全揭露！

TOP 20高薪企業以風電產業的上緯投控居上市櫃第一高薪企業，平均員工年薪516.6萬元，十分風光，比2018年公佈的平均年薪361.5萬元大幅成長，而能擠入2019年度TOP 20高薪企業榜單的員工平均年薪門檻是259.8萬元。

數位時代製作

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台積電一向被視為幸福企業，平均年薪197.3萬元，上市櫃千大中僅排第37名，換言之，TOP 20高薪企業員工平均薪酬全都優於台積電。

證交所指出，「員工薪資費用」通常包括本薪、加班費、獎金、酬勞等經常性及非經常性薪資，也可能包括依股份基礎給付之評價金額（如員工認股權憑證）。

至於「員工人數」則包括本國籍及外國籍所有受僱人員，員工可能以全職、兼職、永久、不定時或臨時之方式提供服務，包括經理人、一般員工及約聘僱人員等，但不包括監察人、派遣人力、業務承攬或外包人員，且經扣除「未兼任員工之董事人數」。

這也可能是公佈員工年薪能否入榜關鍵，可以看見，能擠入跨產業TOP 20高薪企業的行業型態，不少是員工人數不到百人，甚至個位數人力的「 投資控股型態 」，在20名榜單中，就有6家屬於此型態，包括 上緯投控、三商、永豐餘、勤益控、遠雄港及崑鼎 ，這些企業在台灣只保留高階管理人才，所以年薪雖高，但能領到的人數不多。

TOP 20高薪企業中，員工人數最多的是聯發科，高達8,555人，平均員工年薪292.1萬元，由於員工人數逼近上萬人，卻能擠入TOP 20高薪榜，意味企業不僅獲利能力好，整體員工薪資福利行情也有高水準，實屬不易。

TOP 20高薪企業中5家為IC設計公司，除聯發科排名第10名，還有晶焱、原相、信驊、瑞昱、聯詠都上榜，半導體族群是上榜家數達6家最大產業類別，其他高薪企業則分散於各個產業，顯示各行各業都有高薪、好福利企業可選擇。

值得注意的是，鴻海家族有鴻準及鴻海兩家入榜，鴻準員工年薪排名第6達386.4萬元，鴻海雖是母公司，平均員工年薪297.4萬元，排名第18還比子公司略低近百萬。

2.你服務的產業中，誰最敢給？

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各產業別中，企業薪資落差頗大，部分原因是有企業在台有設立工廠，聘用大量外勞或約聘人力，將使平均薪資水準壓低，出現高獲利，但報酬低於同業（工廠設在中國或他國）的失真情形。

證交所提醒，傳產、電子、金融等各產業特性不同，景氣循環及市場競爭強度有別，即使相同產業，但不同行業別的公司，在營運規模、獲利能力及經營策略等也有差異，所以將各企業之間做比較不易有客觀一致標準。

證交所會在6月底前進一步揭露上市櫃公司2019年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，暨公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性。

3. 員工年薪破150萬元企業有105家！

眾多上市櫃百萬年薪企業中，我們統計排序出收入最高的三個金字塔族群：

年薪300萬元以上，7家：

上緯投控、三商、華固、永豐餘、崑鼎、鴻準、精成科

年薪200萬元以上，28家 ：

勤益控、晶焱、聯發科、原相、信驊、旭隼、瑞昱、遠雄港、新潤、聯詠、鴻海、智擎、群光、和泰車、南僑、群聯、鴻碩、愛山林、長華、浩鼎、逸達、日月光投控、祥碩、創意、應華、宏觀、神盾、永信

年薪150萬元以上，70家：

力旺、台積電、崇越電、聯陽、亞泰、智易、智易、緯穎、矽創、鑫聯大投控、致新、吉祥全、揚智、神基、嘉威、大宇資、杰力、藥華藥、志超、致伸、智原、M31、達能、嘉澤、中信金、華立、松上、生華科、億豐、佶優、來思達、新興、良維、愛普、華票、創惟、台開、晶豪科、九暘、義隆、擎亞、菱光、大聯大、天鈺、應廣、華碩、訊映、凌通、是方、環球晶、群電、亞信、亞電、大中、晶相光、達興材料、聚積、大統益、正崴、台微體、迅德、業強、虹冠電、王道銀行、京城、佳世達、順藥、敦泰、中鋼、順達

責任編輯：蕭閔云