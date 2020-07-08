農耕社會造就深厚的「戀土」情懷，從出生、求學、就業，一路未曾離開雲林的蔡幸真，即是一例。一走進雲科大育成中心，馬上有同仁起身問候，團隊年輕、活潑、熱情是雲科大育成中心給人的第一印象。育成中心經理蔡幸真身為雲林人，對在地多了一份情感，她說：「投入育成工作，就是希望讓雲林發光發熱，讓更多人『看見雲林』！」
育成工作媲美「賣藥郎」，雞婆個性期望做一輩子的生意！
回憶十年前剛踏進「育成」這圈子，蔡幸真坦言，當時對輔導工作一竅不通。「我就像賣藥郎，帶著一台筆電、一支麥克風，走訪當地各種場合，一次、兩次、三次宣傳育成資訊…」當時許多廠商頭家瞧她年紀輕，不禁竊想「你又沒開過公司，真的能夠輔導我們嗎？」
企業老闆的質疑，她無懼眼光；挨家挨戶拜訪廠商，她不喊苦。
「熱誠，是做好育成工作最重要的元素！」蔡幸真一番話證明，專業可以靠後天努力，前提是先有充沛的熱情、耐心，甚至帶點雞婆的性格，讓她願意付出時不求回報，也要盡可能把有用資訊、有力資源分享給廠商。
一路走來，蔡幸真陪伴無數企業，一起撰寫政府計畫、一起尋找展會曝光、一起媒合教授合作。她將育成工作譬喻為業務，好的業務不會每天叨擾，但廠商若有需要馬上會想起你，「所以我認為做一次生意不難，我想做的是一輩子生意！」蔡幸真肯定說。
雲科大受政府支持並以「保母式」輔導機制，專人專線攜手廠商成長茁壯
「政府單位是育成中心的最強後盾，受到經濟部中小企業處的支持，很榮幸2020年雲科大成為中區創生在地服務中心，希望可以在資源協助下，提供全方位輔導扶植在地企業營運成長，期待持續與在地企業在創業這條路上相伴而行，讓廠商並非孤軍奮鬥，共同為在地產業努力。」蔡幸真說。
正因為雲林是農業首都，輔導機制也就不同於其他縣市、其他產業。雲科大育成中心採用「三位一體、單一窗口」機制，更白話說，每位輔導員有各自專門負責的廠商，就像「保母」角色手把手陪伴呵護。所以育成工作需要聽懂廠商需求，媒合對應的單位、資源，彈性調整最適當的合作模式。
雲科大育成中心的同仁，各個年輕熱情有活力，他們打破「年輕就比較缺乏專業」的刻板印象。蔡幸真回應，因為成員在輔導廠商之前，必須經歷一連串專業訓練。加上成員認同育成工作，團隊建立激勵文化，每位同仁願意挑戰自我，不斷突破極限。
「我的團隊每次出去，都能獲得廠商、老師的肯定，這點讓我非常自豪，」蔡幸真表示。
真心互動吸引青年返鄉，七年級創業家回流扎根在地
雲科大育成中心在地扎根超過20年，這幾年累積越來越多青年返鄉、在地創業的成功案例，「好蝦冏男社」就是典範之一。藉由自產自銷模式積極與在地漁民合作，在好蝦冏男社還未正式創業前，蔡幸真就開始接觸及輔導，一路陪伴協助申請政府補助計畫、青年貸款、媒合雲科大視傳系及嘉大食品系教授進行產學合作。
另一個同樣是七年級創業案例的「鴻豆王國」，同樣接受雲科大育成中心輔導，獲得國內外數十場展覽及媒體曝光，咖啡品牌榮獲雲林十大伴手禮，甚至開拓第二個品牌「江鳥咖啡」。蔡幸真表示，在雲林宣傳育成，更需口耳相傳形成廣大的網絡，當越來越多青年知道在地資源，自然願意返鄉雲林。
回顧過去十年，細數一點一滴投入育成的成果，蔡幸真依舊熱愛這份工作。不過她也深知育成經驗需要傳承，「扶植新一代育成經理人」是蔡幸真持續進行的重要任務，打造舞台讓更多優秀同仁發揮，才能永續發展育成事業，一同推動雲林在地產業形成「共創、共享、共好」。