蔡幸真，國立雲林科技大學產學與智財育成營運中心（以下簡稱雲科大育成中心）創育經理人，投入育成工作屆滿十年，從她的言談眼神，透露「創生在地」的滿腔熱情。

農耕社會造就深厚的「戀土」情懷，從出生、求學、就業，一路未曾離開雲林的蔡幸真，即是一例。一走進雲科大育成中心，馬上有同仁起身問候，團隊年輕、活潑、熱情是雲科大育成中心給人的第一印象。育成中心經理蔡幸真身為雲林人，對在地多了一份情感，她說：「投入育成工作，就是希望讓雲林發光發熱，讓更多人『看見雲林』！」

從雲林科大育成中心蔡幸真經理的分享充分說明了「熱誠，是做好育成工作最重要的元素！」 數位時代

育成工作媲美「賣藥郎」，雞婆個性期望做一輩子的生意！

回憶十年前剛踏進「育成」這圈子，蔡幸真坦言，當時對輔導工作一竅不通。「我就像賣藥郎，帶著一台筆電、一支麥克風，走訪當地各種場合，一次、兩次、三次宣傳育成資訊…」當時許多廠商頭家瞧她年紀輕，不禁竊想「你又沒開過公司，真的能夠輔導我們嗎？」

企業老闆的質疑，她無懼眼光；挨家挨戶拜訪廠商，她不喊苦。

「熱誠，是做好育成工作最重要的元素！」蔡幸真一番話證明，專業可以靠後天努力，前提是先有充沛的熱情、耐心，甚至帶點雞婆的性格，讓她願意付出時不求回報，也要盡可能把有用資訊、有力資源分享給廠商。

一路走來，蔡幸真陪伴無數企業，一起撰寫政府計畫、一起尋找展會曝光、一起媒合教授合作。她將育成工作譬喻為業務，好的業務不會每天叨擾，但廠商若有需要馬上會想起你，「所以我認為做一次生意不難，我想做的是一輩子生意！」蔡幸真肯定說。

雲林科大育成中心洪肇嘉主任與蔡幸真經理帶領一群年輕熱情有活力並專業的團隊輔導在地廠商。 數位時代

雲科大受政府支持並以「保母式」輔導機制，專人專線攜手廠商成長茁壯

「政府單位是育成中心的最強後盾，受到經濟部中小企業處的支持，很榮幸2020年雲科大成為中區創生在地服務中心，希望可以在資源協助下，提供全方位輔導扶植在地企業營運成長，期待持續與在地企業在創業這條路上相伴而行，讓廠商並非孤軍奮鬥，共同為在地產業努力。」蔡幸真說。

正因為雲林是農業首都，輔導機制也就不同於其他縣市、其他產業。雲科大育成中心採用「三位一體、單一窗口」機制，更白話說，每位輔導員有各自專門負責的廠商，就像「保母」角色手把手陪伴呵護。所以育成工作需要聽懂廠商需求，媒合對應的單位、資源，彈性調整最適當的合作模式。

雲科大育成中心的同仁，各個年輕熱情有活力，他們打破「年輕就比較缺乏專業」的刻板印象。蔡幸真回應，因為成員在輔導廠商之前，必須經歷一連串專業訓練。加上成員認同育成工作，團隊建立激勵文化，每位同仁願意挑戰自我，不斷突破極限。

「我的團隊每次出去，都能獲得廠商、老師的肯定，這點讓我非常自豪，」蔡幸真表示。

真心互動吸引青年返鄉，七年級創業家回流扎根在地

雲科大育成中心在地扎根超過20年，這幾年累積越來越多青年返鄉、在地創業的成功案例，「好蝦冏男社」就是典範之一。藉由自產自銷模式積極與在地漁民合作，在好蝦冏男社還未正式創業前，蔡幸真就開始接觸及輔導，一路陪伴協助申請政府補助計畫、青年貸款、媒合雲科大視傳系及嘉大食品系教授進行產學合作。

另一個同樣是七年級創業案例的「鴻豆王國」，同樣接受雲科大育成中心輔導，獲得國內外數十場展覽及媒體曝光，咖啡品牌榮獲雲林十大伴手禮，甚至開拓第二個品牌「江鳥咖啡」。蔡幸真表示，在雲林宣傳育成，更需口耳相傳形成廣大的網絡，當越來越多青年知道在地資源，自然願意返鄉雲林。

回顧過去十年，細數一點一滴投入育成的成果，蔡幸真依舊熱愛這份工作。不過她也深知育成經驗需要傳承，「扶植新一代育成經理人」是蔡幸真持續進行的重要任務，打造舞台讓更多優秀同仁發揮，才能永續發展育成事業，一同推動雲林在地產業形成「共創、共享、共好」。