陳婉嫺，嘉南藥理大學創新育成中心（以下簡稱嘉藥創育中心）執行長，與專案經理陳雅慧，兩人齊心合力，為嘉藥凝煉出強大創生在地力。

走進嘉南藥理大學創新育成中心乾淨舒適的辦公空間，執行長陳婉嫺與專案經理陳雅慧正在商討一家企業的輔導方案，陳雅慧正仔細地描述企業一些技術協助與行銷資源，陳婉嫺很快想到哪裏有資源可用。這樣的情景，一直是嘉藥創育中心的日常；一個負責串連各方輔導資源深厚創育中心的孵化能量；一個把企業主當朋友，提供深度陪伴與輔導。

「嘉藥創育中心採取雙軌並進的輔導機制，執行長整合包括政府計畫在內的各種資源；經理人深入輔導與陪伴企業。」陳婉嫺說，中心長期執行經濟部中小企業處輔導在地企業相關計畫十餘年，很感念中企處長期對於關懷在地產業發展並挹注相關資源不遺餘力，始得中心得以借力使力，發揮所長共同為地方盡心，一邊用心陪伴、深入輔導；一邊積極連結在地、串連國際，讓嘉藥創育中心能夠為在地產業的成長茁壯，給予最大的協助。

嘉藥創育中心執行長陳婉嫻與專案經理陳雅慧，兩人齊心合力，為嘉藥凝煉出強大創生在地力。 數位時代

深入陪伴、資源整合，催出創生在地力

陳婉嫺在產業界從事人資、行銷相關領域工作十餘年，之後進入嘉藥工作，先是負責學校研發成果的專利、技轉工作，涵蓋各方面的工作經驗與人脈，使其可以具備快速整合各方創育資源的強大能力；進入育成中心邁入第六年的陳雅慧，幾年下來始終懷抱著年輕人的衝勁與熱情，把輔導陪伴的企業主當作朋友，不管是企業舉辦體驗營或參展，常可看到陳雅慧的身影。

兩位創育人各有所長，多年來在許多輔導專案上合作無間，攜手媒合與輔導近兩百家企業及協助近十家創業團隊，活化臺南地方創業聚落的同時，也讓許多農家從種植農產品的第一級產業，走向二、三級產業發展，進而強化產業六級化合作，創新開發高附加價值產品並以自有品牌行銷。陳雅慧舉例，中心協助嘉振企業爭取到各項政府資源，發展專利菌種發酵芝麻粕的技術，轉型成為食品製造業，再協助其推廣行銷，讓該公司成為芝麻食品一條龍企業；另外，中心也輔導新譯漢方創造臺灣地黃培育領先技術，進而成功推動轉型升級，並與中心共同投入地方創生，返鄉致力於臺南西港商圈創建工作，為地方盡一份心力。

嘉藥創育中心許多輔導企業都是農民，有年紀50幾歲努力為在地創新農產業的一代農民，也有二代返鄉想為土地創生的青農，他們為人處世親切、腳踏實地，往往具備十分實力，對外宣傳時只會講三分，因此儘管發展出非常具備競爭力的商品，很多都因為行銷能力較弱而遭遇經營瓶頸。這時候，擁有行銷背景的陳婉嫺從旁協助。「陪伴嘉振企業申請經濟部中小企業處破殼而出獎項得上台簡報，我在陳老闆上台最後一刻，還在聽他簡報並給予意見，最後得到肯定獲獎，一起努力的感覺很棒。」陳婉嫺記憶深刻的說，如今嘉振企業負責人陳玉振事業版圖漸漸拓展，產品行銷國際深受消費者喜愛。

嘉藥創育中心主任陳師瑩、執行長陳婉嫻、專案經理陳雅慧攜手帶領團隊協助企業推動轉型，並促成產業跨領域多元發展。 數位時代

聯盟創生，活絡在地

一路上陪伴輔導企業的同時，陳婉嫺與陳雅慧也齊心協力橋接北中南企業培育資源。陳婉嫺指出，多年來中心一直與在地育成資源機構有密切合作，2019年起更聚焦在健康生活領域，以嘉藥在藥妝食品領域的優勢，結合臺南大學的資訊強項，以及長榮大學致力於發展社會企業的理念，共組「臺南市在地產業創生機構聯盟」，三家創育機構以資源共享、互利共生的合作模式，連結在地政府、產業、公協會、社企方舟等單位協同合作，協助企業推動創新轉型，積極促成產業跨領域與多元化發展。

以莊園二十六號咖啡為例，該公司想開發機能性保健產品，因此嘉藥創育中心媒合嘉藥食品系與營養系的教授資源，加速其創新研發潛力商品，並取得800萬元國發基金的投資，同時也串聯長榮大學的輔導資源，再申請在地創生獎項，集結聯盟資源，從生產、研發到銷售的每一端都給予該公司幫助，協助產品加值申請健食字號，增加市場競爭力。

談起多年創育經歷，陳雅慧最後笑著說，幾乎所有被輔導的企業主都是自己的好朋友，所以儘管常常晚上十一、二點還接到他們電話，仍然願意聆聽他們的心聲並給予意見；陳婉嫺則語帶振奮的說，在產業上班培養的是單一工作性質的職務能力，成為創育經理人之後養成了長期提供服務、溝通鏈結各方資源的產業能力，這種具備寬廣觸角的工作內容，讓她始終懷抱著正向樂觀的態度，積極為企業找尋資源，開拓機會。