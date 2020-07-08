范奕騰，國立中山大學全球產學營運及推廣處創業育成中心（以下簡稱中山大學創育中心）助理組長，整合南臺灣在地資源，鏈結國際育成加速器，助企業邁向成長茁壯。

催生出營收破億的新創公司、主導創立億元新創投資基金、串連高屏澎育成資源等，這是中山大學創育中心助理組長范奕騰，投身為育成經理人7年以來的亮眼成績。而在這碩大成果的背後，是范奕騰陪伴企業許多不為人知的甘苦談。

「在遇到一直努力給予協助卻又推不動的企業時，難免心生挫折，但是每當陪伴的企業突破大大小小的難關，又會帶給自己滿滿的動能。」當上父親才兩年的范奕騰笑著說，育成經理人就像是父母一樣陪伴著企業，企業一旦遇到難關無法突破，彷彿自己陷入瓶頸之中，反之企業經營好時，內心滿滿喜悅好像公司是自己的，進而激發出更多想要陪伴企業的心情。

中山大學創育中心助理組長范奕騰帶著父母培育子女的心情，陪伴新創企業並共同面對難關。 數位時代

集結各種專業於一，孵化在地創生典範

范奕騰原本長年居住在臺北，從事過金融證券分析、法人產業輔導等職業，7年前因為父母年邁需要人陪伴與照顧，於是決定回到高雄。他先是在台虹科技總經理室擔任專業經理人，之後又做了2年助理教授，集結自身的金融財務專業、產業超過500~600家企業的產品輔導經驗，再加上教學之後對學校資源的認識與鏈結，這些都讓范奕騰在成為中山大學創育經理人之後，能夠給予企業全方位的協助，也因此在短短幾年時間不到，展現亮眼的育成績效。

例如，營收破億的新創公司點子行動科技是學校師生創業團隊，該公司創辦人本身對技術有高度的熱誠與實力，開發出具備競爭力的「手機醫生」，而中心一路從旁陪伴與協助，為其爭取到多個國家創業計畫補助資源。團隊後續也得到大型企業及創投資金的挹注，營運快速成長。「點子行動科技讓南臺灣企業瞭解在地育成資源的充沛，堪稱師生創業帶動南臺灣產業升級的最佳典範。」范奕騰語帶滿足口吻說著。

中山大學創育中心助理組長范奕騰帶領團隊不斷整合各方資源協助地方產業鏈結國內外市場。 數位時代

串連高屏澎育成資源，催出地方創生力

為凝聚更多育成能量，提供企業更全方位輔導，范奕騰在中心的這幾年，特別感謝經濟部中小企業處資源支持，讓中山大學扮演南區地方創生輔導平台，積極整合中山大學學校技術與師生的創業能量、民間創育機構弘帆創新（創業台槓）的人才培育資源、資訊工業策進會在地創生服務處南區業務中心的地方創生服務能量，協助地方產業加速創新研發與鏈結國內外市場。

范奕騰說，相較於北部地區，南臺灣的創業資源一直較少，尤其學校有自己的特色與資源上的限制，因此以「鏈結在地、鏈結國際」的思維整合其他資源相當重要，除了創業台槓、資策會，近年來中山大學創育中心更積極鏈結國際，目前已經與英國牛津大學、以色列知名加速器進行串接，期能協助更多在地企業邁向國際。

天生喜歡追求新知識的范奕騰，除了積極從各方面吸取新知，也不斷地從輔導企業身上，吸取成長的養分，這讓他不再遙想臺北的生活，而是穩住內心看見家鄉的蛻變與競爭力，然後立下更大的決心，持續用更多的精神與時間，為南臺灣更多企業實現「在地創生、鏈結國際」的願景。范奕騰相信，有更多在地企業成長茁壯，地方經濟就會更活絡，吸引更多像他一樣的返鄉青年，一起站在自己成長土地上，成為滋養南臺灣產業的生力軍。