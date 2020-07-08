催生出營收破億的新創公司、主導創立億元新創投資基金、串連高屏澎育成資源等，這是中山大學創育中心助理組長范奕騰，投身為育成經理人7年以來的亮眼成績。而在這碩大成果的背後，是范奕騰陪伴企業許多不為人知的甘苦談。
「在遇到一直努力給予協助卻又推不動的企業時，難免心生挫折，但是每當陪伴的企業突破大大小小的難關，又會帶給自己滿滿的動能。」當上父親才兩年的范奕騰笑著說，育成經理人就像是父母一樣陪伴著企業，企業一旦遇到難關無法突破，彷彿自己陷入瓶頸之中，反之企業經營好時，內心滿滿喜悅好像公司是自己的，進而激發出更多想要陪伴企業的心情。
集結各種專業於一，孵化在地創生典範
范奕騰原本長年居住在臺北，從事過金融證券分析、法人產業輔導等職業，7年前因為父母年邁需要人陪伴與照顧，於是決定回到高雄。他先是在台虹科技總經理室擔任專業經理人，之後又做了2年助理教授，集結自身的金融財務專業、產業超過500~600家企業的產品輔導經驗，再加上教學之後對學校資源的認識與鏈結，這些都讓范奕騰在成為中山大學創育經理人之後，能夠給予企業全方位的協助，也因此在短短幾年時間不到，展現亮眼的育成績效。
例如，營收破億的新創公司點子行動科技是學校師生創業團隊，該公司創辦人本身對技術有高度的熱誠與實力，開發出具備競爭力的「手機醫生」，而中心一路從旁陪伴與協助，為其爭取到多個國家創業計畫補助資源。團隊後續也得到大型企業及創投資金的挹注，營運快速成長。「點子行動科技讓南臺灣企業瞭解在地育成資源的充沛，堪稱師生創業帶動南臺灣產業升級的最佳典範。」范奕騰語帶滿足口吻說著。
串連高屏澎育成資源，催出地方創生力
為凝聚更多育成能量，提供企業更全方位輔導，范奕騰在中心的這幾年，特別感謝經濟部中小企業處資源支持，讓中山大學扮演南區地方創生輔導平台，積極整合中山大學學校技術與師生的創業能量、民間創育機構弘帆創新（創業台槓）的人才培育資源、資訊工業策進會在地創生服務處南區業務中心的地方創生服務能量，協助地方產業加速創新研發與鏈結國內外市場。
范奕騰說，相較於北部地區，南臺灣的創業資源一直較少，尤其學校有自己的特色與資源上的限制，因此以「鏈結在地、鏈結國際」的思維整合其他資源相當重要，除了創業台槓、資策會，近年來中山大學創育中心更積極鏈結國際，目前已經與英國牛津大學、以色列知名加速器進行串接，期能協助更多在地企業邁向國際。
天生喜歡追求新知識的范奕騰，除了積極從各方面吸取新知，也不斷地從輔導企業身上，吸取成長的養分，這讓他不再遙想臺北的生活，而是穩住內心看見家鄉的蛻變與競爭力，然後立下更大的決心，持續用更多的精神與時間，為南臺灣更多企業實現「在地創生、鏈結國際」的願景。范奕騰相信，有更多在地企業成長茁壯，地方經濟就會更活絡，吸引更多像他一樣的返鄉青年，一起站在自己成長土地上，成為滋養南臺灣產業的生力軍。