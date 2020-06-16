高雄市政府延續去年「政府/企業出題、團隊/新創解題」模式，打造一個創新科技競技舞台，邀請新創團隊踴躍報名，爭取百萬獎勵金。

新創高手召集令！高雄市政府延續去年 AIGO 解題競賽與 KO-IN Dreamer ARENA 的「政府/企業出題、團隊/新創解題」模式，今年更進階以「概念驗證與市場認同」的技術實證對接市場需求為目標，打造一個創新科技競技舞台，邀請新創團隊踴躍報名，爭取百萬獎勵金。

去年首次舉辦的未來城邦–高雄創新創業大賽（ KO-IN Dreamer ARENA ）在臺灣新創圈引起了廣大回響，今年由經濟發展局與研究發展考核委員會共同擴大辦理，以 AI 人工智慧、IoT 物聯網、 BlockChain 區塊鏈 和 Fintech 金融科技等技術，在智慧金融、智慧製造、智慧生活和智慧政府等主題範疇提供創新解題方案，運用創新科技推動港都智慧城市發展。

「 2020 未來城邦–高雄創新創業大賽」已經開始報名，至 6 月 29 日中午 12 點止，只要您是新創籌備團隊/新創公司/創新研發企業/高雄市創新育成輔導單位推薦之企業，都是這活動要找的好手，有意參賽的團隊可透過網路報名及檔案上傳方式，完成申請。經線上書審初選和技術實證決選之後，預計於九月中公佈最終獲獎名單，搶下最高獎勵 100 萬。

競賽過程中，市府更導入輔導機制，邀請國內外的重量級輔導團隊擔任協辦單位、共組聯合艦隊，整合既有新創資源與加速新創團隊，共同爭取國內外合作的機會，開發新藍海市場、協助鏈結投資基金，讓您的創新落地生根。

競賽活動已於 6 月 3 日新創聯合艦隊大會師宣告開跑，此活動是高雄產業轉型的關鍵鑰匙，過去大家感覺高雄就是以重工業為主，藉此競賽將數位科技、智慧創新以及人才培育進行結合，不僅 AI 、 IoT 等智慧科技導入，以及科技人才投入，都將成為高雄發展數位之都的重要基石，搭配周邊企業資源，達到相生相息的正向循環。

經發局指出高雄已累積非常雄厚的製造業基礎，希望透過科技的加值，讓產業可以提高附加價值、創造更多效益，目標是營造高雄成為數位設計製造的聚落。為此，導入智慧科技落地高雄勢在必行，去年 KO-IN Dreamer ARENA，共有 47 個團隊參加海選，第一階段評選共有10個團隊闖進次一輪，第二階段評選則嚴選出7個團隊殺進決選，最後由展現人道與健康關懷的「智慧疫苗冷鏈（冰箱）」、 AI 文案研發、網路上提供旅店的行李寄存服務等3個團隊勝出，今年將延續上一屆的核心精神，藉由競賽持續尋找各種產業解決方案，如：行動支付的整合、企業融資科技媒合服務、單機智慧生產與機聯網整合應用、人/機/料/件識別管理系統、 VR/MR+AIoT 創新民生應用等，都能完整對接在地企業或民生之需求，實現創新科技落地高雄成形聚落之目的。

數位科技發展快速，政府機關必需善用這波科技趨勢，推動智慧政府創造便民數位服務，因此去年研考會辦理 AIGO 出題解題競賽，透過「產業出題」輔導在地20家企業與市府7個機關合計提出 41 項 AI 應用需求，並以「新創解題」召募全國新創人才，共 62 個團隊提出 102 個解決方案，最終選拔 6 個新創團隊榮獲高雄獎。延續此成果，在「 2020 未來城邦–高雄創新創業大賽」中，彙集市府 7 個機關局處的痛點，例如以 AI 進行去識別化的行為分析、開放型風景區人流統計、智能資料庫生成、數位圖資導引、自殺個案安全模型建構、語音辨識系統提升救護速度、預防高空墜落工安風險等，期望透過智慧科技的加值，為市府服務注入創新活力，提升便民利民服務。

2020/6/3聯合艦隊大會師 x 科技新創基地交流會，邀請來自國內外的加速器/基地成為競賽協辦單位，共組聯合艦隊。 （上排左起）盛宇創新股份有限公司（Rainmaking Innovation）、TAcc+（臺灣最新型加速器）、玉山國際加速器有限公司（Mosaic Venture Lab）、（下排左起）邁特電子企業股份有限公司（Mighty Net）、中科智慧機器人自造基地加速器、高雄智慧科技創新園區（KO-IN 智高點）。 高雄市政府

在這樣的重磅級的聯合輔導下，創意不愁無處發揮，只怕想法不夠出色，透過參賽團隊彼此間的觀摩切磋，與會的大家都將有所成長，高雄的高科技生活將更加迷人！

競賽活動報名網站請點此

或洽「KO-IN 智高點」電話:(07)222-3327 分機 442(曾小姐)

報名期間 : 即日起 至 109 / 6 / 29 中午 12 點為止。