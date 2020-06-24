微程式資訊開發可規劃YouBike站點路線的「YouBike Today 小幫手」，與預測車位的「停車大檸檬」，推廣LINE官方帳號到交通運具應用上。

串接地圖應用 解放LINE Chatbot服務限制

在台灣，LINE 的月活躍用戶數已突破 2,100 萬人，是全台民眾最熟悉的 APP ，各大業者紛紛投入 LINE 帳號的經營，就連 LINE 官方也經營了 LINE TAXI 平台，只要在 LINE 上面就能順利叫車，交通代步工具應用儼然成為下波開發服務動能之一。反觀，市面上多數的 LINE 聊天機器人( LINE Chatbot )，僅單純透過文字或語音提供資訊，但對於需要大量地圖應用服務的交通領域來說，卻顯得不夠完善。

微程式資訊觀察到這波需求與服務不足之處，經由經濟部工業局智慧城鄉計畫補助，於 LINE 官方帳號上整合大數據分析與地圖圖資，搭配客製化操作介面，開發出可搜尋及規劃 YouBike 站點路線的「 YouBike Today 小幫手」，以及預測停車場車位動態的「停車大檸檬」，成功將 LINE 官方帳號推廣到公共自行車、停車等交通運具應用上。兩項產品正式推出後，「 YouBike Today 小幫手」會員數已快速累積至 5 萬，「停車大檸檬」也即將突破 9 萬會員，並吸引多個知名品牌合作舉辦線上與線下行銷活動，獲得使用者熱烈回響。

引導式互動＋數據資訊整合 首創演算法預測未來停車動態

微程式策略規劃副理莊乙工表示：「使用者透過 LINE 做為統一服務的管道，幾個步驟內，就能流暢地引導完成 YouBike 場站查詢，開車的使用者在抵達停車場前也能預知未來車位動態。」擅長於物聯網科技與系統整合的微程式團隊，為了讓操作符合友善性，深入研究使用者行為，多次訪談並實地進行易用測試，所提出的功能介面設計，更具引導式的互動體驗。

而針對公共自行車場站、停車場等交通運輸場域資料，團隊也順利與政府單位、微笑單車公司、停車場業者合作，並藉由工業局智慧城鄉補助計畫，從政府開放資料（ OpenData ）中串接場站點位、車位動態等數據。以「停車大檸檬」服務來看，便串接了 10 種以上的政府公共資訊 API ，更新頻率最高每分鐘 1 次，目前已完備台北、新北、台中等超過 100 場站，且持續增加中。微程式開發團隊彙整數據後，透過 AI 演算法建立預測模型分析，可提前預測未來 15 ~ 45 分鐘的停車場車位動態，並連結 Google 地圖導航協助使用者前往目的地。其中預測未來車位這項服務，在 LINE 官方帳號上更是首創。

透過 Kepler.gl 視覺化軟體分析場站熱點 微程式資訊股份有限公司

適地行銷熱點推播 從需求吸引到建立消費習慣

微程式也經由 Kepler.gl 地理資訊視覺化軟體以及 Google Analytics 分析工具，在不揭示個資的前提下，勾勒出大眾偏好的行為與習慣，並以此做為輔助行銷決策的一環。以配合智慧城鄉補助計畫所開發的「 YouBike Today 小幫手」服務為例，可經由被查詢之場站次數統計，看出使用者最常查詢的熱門場站，藉此得知關注度最高的週邊區域，進而搭配適地性的行銷推播。莊乙工說：「譬如使用者查詢的目的地場站在美食商圈附近，我們就推薦週邊各式餐廳；如果是在服飾街附近，就推薦熱門服飾店；在大學校園附近，就推薦週邊的早午餐店家等。讓使用者從瞬間被撩起的短暫需求，慢慢發展成中長期的消費習慣。」除了場站查詢紀錄外，未來可望再加入還車資料，讓整體服務更加完整。團隊目前正和許多商家積極洽談合作，搭配 LINE 的創新服務，可望在系統商、商家與使用者之間，建立一套多贏的商業模式，加速帶動交通熱點的消費能量！

標記特定使用者，適地行銷引導消費 微程式資訊股份有限公司

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