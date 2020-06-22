Google推出以AI為核心的圖片搜尋App Keen，對標有強大圖片搜尋功能的Pinterest，透過Keen的分析，整理歸納用戶的個人興趣圖片。

Google宣布推出以AI為核心的圖片搜尋App Keen，將對標有著強大圖片搜尋功能的Pinterest，讓用戶能透過Keen的人工智慧分析，整理歸納用戶的個人興趣圖片。

Google Keen

Keen是Google內部新創部門Area 120所打造測試項目之一 ，其使用介面與Pinterest相似，都是以個人興趣為核心，並且串連到其他有相同興趣的用戶，同時讓用戶使用者也可收藏他人分享興趣內容。透過累積一定數據資料量，Keen更可透過人工智慧及機器學習的分析，為使用者能進一步挖掘更多相同興趣或尋找類似愛好的內容，進而串連更多相同興趣的愛好者或社群。

Keen創辦人CJ Adams（CJ·亞當斯）表示：「Keen主要希望能協助用戶更容易找到有相同興趣嗜好的朋友，甚至能夠過用戶感興趣的內容，向外串連更多有趣的新愛好，所以開發Keen的目的並非讓用戶花費更多時間在Keen瀏覽內容。」

用戶在Keen上，不論上傳檔案是否對外公開，都不影響系統比對、推薦的功能，所以，即使用戶不對外公開自己的內容，都能獲得系統依照個人興趣比對、推薦相近的其他內容。除了透過人工智慧學習，並挖掘更多使用者可能感興趣的內容，使用者也能透過手動調整推薦內容等方式，讓系統日後能持續推薦更貼近個人喜好內容。

其實圖片搜尋比對的類似功能，在之前關閉的Google+也有類似的服務，透過搜尋讓有相同興趣、嗜好、話題的人，能加入同一個小圈圈分享討論。但是Keen的市場開發狀況來看，過去Google+缺少人工智慧分析比對效果，加上目前Google+也已經不再提供消費市場使用，因此，Keen極有可能成為Google用來與Pinterest抗衡的服務。

Keen現階段首先在Android、網頁推出，iOS版本的上線時間則不得而知。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Google、Google Play Store、The Verge、9 To 5 Google