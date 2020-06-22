面對從零開始的未知，用無畏的勇氣堅信自己的專注、努力，能創造出好東西，是創業過程中最令人著迷的地方。

17年前YEF決選賽上，除了我，整個團隊都沒有晉級，這是我第一次體會到創業者的孤獨。

17年後我在矽谷創立「玩耍」事業，深夜大家睡得東倒西歪時，只有打呼聲陪伴的創業人生，這是我第一次體會到這種連自己都會被自己嚇到的任（韌）性。

這天晚上正當我準備寫稿，我5歲女兒興致勃勃也想自學做一本書，搞到11點還抓著我討論書名是什麼，老公在一旁火已燒到頭頂準備開罵，我很掙扎，看著她歪著頭相信自己的專注、策略、努力，能創造出好東西，我不想阻止她。

創業是一張完完全全的白紙

這點是創業最浪漫，也是最挑戰的地方；是一個不斷學習、做決定、推翻、調整的過程，而且這個過程沒有停下來的一天，所有的事都是你的事。

從創業的過程中，培養出面對問題的「決心」與「能力」，正是創新路上不可或缺的兩大加速器。 Photographee.eu via shutterstock

我很幸運第一年在美國Johnson & Johnson（Medical Device）上班時，就遇到很有創業家思維的帥老闆。每到周五都會問我：「你為什麼還在辦公室？」，我一開始滿頭黑人問號，心想難道周五有不用上班這樣的好事？接著他說：「移動你的屁股去手術室學習吧，我來安排一下」，一分鐘後，他帶了一張post-it，上面寫了兩個聯絡電話。一周過後，他經過我辦公室說：「你怎麼還在這？」，我說：「我聯絡了這兩個同事，但不確定你想怎麼安排。」然後他的一句話讓我受用至今。

「你在等什麼？等別人幫你的成長畫重點？老闆幫你找到資源，學習永遠都是自己的事！」

我在美國職場這幾年，看過很多定型心態，多半是開會不敢發言、做事等指示、成長等老闆教。一段時間後，我發現努力與困難的意義有所轉變。每次我們去學習新的、難的東西，腦中的神經元就開始形成新的、更強的連結，一段時間過後，你會發現自己更聰明了。

我上一個工作在AI powered新創擔任VP（目前已經成功出場），前任老闆好像常常忘記我的專業是產品行銷，三不五時丟出讓我白眼翻到腦後的任務，例如：幫我寫一個用區塊鏈加密醫療資訊的交易市場、幫我估算公司市值；有一天設計師離職，他又終於說出了驚人的要求「你幫我設計一下App人機介面。」好吧，上網學一下sketch 怎麼用吧！

「當時我整天像馬力歐，衝刺時一直飆髒話，但叮咚叮咚吃到金幣時，又一邊感謝他逼著我提升能力值。」

不要抱怨老闆、公司、社會，不給機會成長；看到困難，不要嫌麻煩，直接撲上去，不要放棄手頭上讓自己變「聰明」的最好時機。

享受「還沒」的力量（Not yet）

我們爸媽的那一代是從小苦大的，所以他們的價值觀是為了得到溫飽而努力。我滿常聽到台灣來的長輩會說「美國小孩真好命，這麼快樂是能學什麼？」好像快樂對他們來說，是一種和學習對立的奢侈。

當社會進步到不必只為生存而努力時，你敢不敢做遠大的夢想？

你的最大目標是再拿一個100分，或通過下次考試？

我記得4年前在面試醫療器材公司Stryker時，因爲神經科學（neuroscience）技術門檻很高，又有7次面試和技術簡報，業內朋友紛紛勸我「想都不要想」，於是我每天下班後到圖書館報到，讀了兩週神經血管解剖學（neurovascular anatomy），最後拿到了這個offer。上班第一天，我好奇地問，為什麼這個位置找了六個月，不乏醫學產業背景驚人的醫生、科學家或經理人選，為什麼選我？GM說：「因為你有『相信自己』可以進步的力量！」 當時只覺得他是換句話在酸我是個產業新手。

在創業的這一年，才發現享受「還沒」的力量是一種成長型思維，讓我們在智力受到批判時，不至於覺得被擊敗。這樣的思維讓我們在艱難的處境中找到一條生路，在大腦如火如荼運作時，不會逃避錯誤，持續思考修正；除了激勵我們培養解決問題的能力，還有解決問題的「決心」，這些正是創新的兩大加速器。

快要午夜了，我一邊寫這篇文章，一邊看看身邊這個興致勃勃的小女孩，為了裝訂那本書皺起小小的眉頭，我問他：「這是不是太難了，要不要幫忙？」她說她還要再試一試，她只是「還沒」做到。

我拍拍她，笑著說：媽媽也是啊，感覺超、浪、漫！

責任編輯：陳建鈞

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