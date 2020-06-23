瓦城泰統表示，下半年餐飲市場加速回溫，將開啟集團加速展店計畫，以瓦城、時時香及YABI為集團拓點主力品牌。

餐飲業漸走出疫情陰影，準備找回成長動能。東方美食連鎖餐飲集團瓦城泰統今（23日）天召開股東會，通過發放現金股利10元，是連續第6年現金股利配發超過一個股本。改選後，仍由徐承義擔任董事長兼總經理。

集團表示，隨著政府進入振興促進經濟階段，下半年餐飲市場加速回溫，開啟集團加速展店計畫，以「瓦城」、「時時香」及「YABI」為集團拓點主力品牌，持續聚焦深耕台灣市場，擴大六都布局。其中，時時香自6月20日起首度前進台南西門。

至5月底為止，瓦城泰統集團共有8大品牌，旗下店數134間。當中以瓦城規模最大，台灣有65間門店；時時香8間、YABI有1間。

瓦城泰統旗下品牌「時時香」持續拓點，6月首度插旗台南西門。 瓦城泰統

下半年拚展店！瓦城泰統推創意肉粽、衝刺外食

回顧瓦城泰統2019年表現，全年營收49億元，年增13.92%；EPS（每股盈餘）15.51元。連續八年刷新營收、毛利、營業利益、稅後純益、每股純益、來客人次記錄。

2020年雖受新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，餐飲市場環境艱困，但在外帶、外送市場需求提升情況下，找到另一營運成長引擎。

瓦城泰統觀察，單就5月份母親節當週六日兩天，集團來客人次達8萬3千人，顯示營運逐步回穩，帶動五月營收回穩至4.01億元、年減縮小至6.51%，月增為69.58%，締造雙位數月增。

瓦城泰統於端午節推出鹹甜「雙香粽禮盒」 瓦城泰統

此外，瓦城泰統指出，集團累計前5月營收17.35億元，年減14.89%，隨著疫情趨緩，國內景氣逐漸復甦，年減幅度亦逐月縮小，可望營收逐月回穩。

另一方面，他們也針對端午節研發創意料理，首次推出泰式熱甜粽「椰香榴槤粽」、「芋香紫米粽」，看好能拉抬業績，助攻第二季表現。

責任編輯：陳映璇