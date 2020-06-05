王品集團舉行年度股東常會，通過配發現金股利4.5元，高於去年股利4.39元。董事長陳正輝強調，在火鍋與燒肉市場加重布局下，業績將有很大幫助。

王品集團今（5日）舉行年度股東常會，由董事長陳正輝擔任主席，與執行長李森斌共同出席，最終通過配發現金股利4.5元，高於去年股利4.39元。集團指出，儘管新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情尚未結束，但5月份業績回溫創2016以來同月新高，仍決定將獲利與股東共享。

王品笑看5月表現，餐飲業績強勢回升

「 台灣餐飲業能逐步走出疫情谷底，是整體奇蹟！ 」王品集團陳正輝說。

王品加入外帶外送市場，短期內創造良好聲量，同時藉此開發許多年輕的新客源。 王品集團

王品表示，在母親節聚餐效應、外送外帶服務帶動下，台灣事業群5月營收9.6億元，創2016年以來同月新高紀錄，年增6.77%、月增57.20％，展現回補力道；中國事業群營收4.3億元，雖年減21%，但月成長超過70%，穩定向上回升。

陳正輝認為，今年雖面臨新冠肺炎疫情，不過王品提前啟動高規格防疫措施，落實執行量體溫、戴口罩、勤洗手、定時酒精消毒等消毒程序，業績相對同業受到衝擊較小。

觀察同業瓦城表現，5月業績也傳出喜訊，母親節當週六日兩天，集團來客人次達8萬3千人，營運逐步回穩，營收回穩至4.01億元，年減縮小至6.51%，月增69.58%。

王品布局3重點：火鍋、燒肉、麵點

王品首度跨入吃到飽市場，「和牛涮」5月單店營收破千萬元。 王品集團

陳正輝強調，王品去年開始關注台灣火鍋與燒肉市場，火鍋在台灣餐飲市場佔比最大，市場規模約190億元、燒肉有90億元，兩品類不僅後端供應鏈相同，製作流程也相對簡單、能快速展店複製。

至5月為止，王品在台灣共有27個品牌、272間門市，其中火鍋專賣店占比突破35%，門市超過100家 （聚、石二鍋、12MINI、青花驕、和牛涮）。

集團認為，在火鍋與燒肉市場加重布局下，業績將有很大幫助。以去年10月開始籌備的「和牛涮」為例，2月試營運、3月正式開幕，5月創下單店破千萬業績，

另一方面，小吃、麵點成長動能也值得關注。今年推出的新品牌「薈麵點」，5月單店業績已達280萬元。

回顧2019年成績單，王品繳出合併營收162.3億元，稅後淨利3.55億元、EPS 4.77元表現，今年除了受疫情波及，首次跨足中餐成果也並不理想。

王品強調，「鵝夫人」是王品在中國首次跨入中餐的品牌，因對該品類市場不熟悉，內控管理出現問題，但在團隊努力下，目前已重整得差不多，相信未來會持續好轉，有助中國業績提升。

責任編輯：陳映璇