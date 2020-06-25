隨著5G、AI趨勢影響，物聯網等終端裝置將是下個重要戰場，為滿足終端裝置在運算跟效能的表現，萊迪思推出全新FPGA產品，究竟有什麼特色？

作為AI晶片設計業者，萊迪思（Lattice）主要著力於低功耗、可程式化設計的產品：FPGA（現場可程式化邏輯閘陣列），相關的競爭對手包括賽靈思（Xilinx）、英特爾（intel）等。

相較於賽靈思的產品主要針對高階應用佈局，包括衛星、太空等，萊迪思則專注中階市場的產品，如消費電子、通訊和運算等，根據萊迪思的官方統計，過去4年間FPGA產品的出貨量已高達逾10億片。

看準物聯網終端裝置需求

隨著物聯網AIoT的興起，邊緣運算的需求也大幅提升，這也提供未來運算需求在終端裝置的依賴性及產品的效能表現。根據Gartner統計，全球IoT設備數量到了2020年將上看240億台，並創造1.9兆美元（約新台幣57兆元）的經濟附加價值；此外，人工智慧的發展強化終端裝置在邊緣運算的重要性，預估到2022年將有高達75%的資料將在終端（Edge）處理完成並儲存。

伴隨5G、AI的趨勢，物聯網未來在邊緣運算上扮演重要角色，因此如何協助提升效能、運算力就成為各家業者的課題。 創作者 Zapp2Photo via shutterstock

因此，萊迪思瞄準5G、物聯網（AIoT）等終端裝置的未來發展，推出全新的FPGA ：Certus-NX，為Lattice Nexus平台上開發的第二款FPGA系列產品，該平台也是業界首個採用28奈米FD-SOI（全耗盡型絕緣上覆矽）製程技術的低功耗FPGA技術平台。FD-SOI是一種為了低功率處理而設計的製程，同時擁有高性能表現，因此針對AIoT應用、或邊緣AI晶片而言，都是相當好的選擇，此次的產品將是採用三星28奈米製程。

FPGA成裝置內最佳「翻譯員」

只是這些產品為什麼會有對FPGA的需求？FPGA在裝置裡扮演的角色主要是CPU的夥伴，沒有FPGA並不會影響CPU在整個裝置裡跟其他晶片共同運作的情況，但如果能有FPGA的加入，不僅可以減少CPU的工作負擔、協助運算外，當終端裝置在設計上有所調整時，CPU也能在不變動系統設計的情況下，透過FPGA進行「翻譯」的角色協助裝置內部的溝通，維持正常運作。

因此FPGA或許不起眼，但是當要加入到終端裝置上時，靈活度、效能就成了重要關鍵，絕不能成為產品的「豬隊友」。

低功耗表現，適合應用伺服器、資料中心

這次萊迪思所推出的Certus-NX結合三大特色，包括封裝尺寸上較過去縮小3倍，同時能支援PCIe（規格）、GigE（十億位元乙太網路），以靈活性的需求來說，體積的縮小即可強化FPGA在裝置內部的設計；此外，Certus-NX每平方毫米I/O的數量翻倍，這意味Certus-NX能夠在更小的體積裡執行更多資訊的處理，同時傳輸速率也較過去提升70%；在功耗的表現上則較過去降低約4倍，能延長執行的時間，實現電池壽命的最大化。

Certus-NX擁有三大特色：尺寸比過去小、I/O數量比過去翻倍成長，功耗也比過去降低4倍，對於終端裝置如穿戴產品來說都是極好的選擇。 萊迪思提供

Certus-NX的應用場景也不僅限於物聯網的終端產品，其低功耗表現，也適合應用在伺服器、資料中心。此外，萊迪思也趁勝追擊在下半年端出第三款基於萊迪思Nexus平台的產品和針對安全性的新解決方案，繼續佈局強化低功耗需求的市場。

責任編輯：陳映璇