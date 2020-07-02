北市產業局規劃「探索未來產業 預見未來臺北」及「智慧驅動｜2020 未來產業」，期望透過跨域或跨業合作進行產業轉型，以孕育全新產業型態與服務模式。

在面臨新興科技與創新應用的挑戰下，單一產品或服務的商業型態，已不足以因應多元市場需求缺口，未來產業趨勢將朝向以價值鏈或生態系的模式進行專業分工與整合發展，鑑此，北市產業局特別規劃「探索未來產業 預見未來臺北」線上展覽及「智慧驅動｜ 2020 未來產業」線上論壇，期望透過跨域或跨業合作進行產業轉型，以孕育全新產業型態與服務模式。

為引導市民及業界對於臺北市未來產業發展之參與感及認同度，開啟民眾對於臺北市未來發展樣貌的想像;「探索未來產業 預見未來臺北」線上展覽，將 於 7 月 1 日正式上線 ，內容將帶領民眾深入了解智慧零售、觀光、會展、數位內容、智慧健康、能源服務、循環設計等未來臺北七大重點產業，藉由生動活潑的圖文呈現，以淺顯易懂的方式，描繪未來生活情境，讓民眾更容易了解未來臺北產業的發展與機會。同時邀集相關企業介紹其服務特色，如何結合新興科技應用，提供更優質的產品與服務，進而滿足民眾需求，提升生活品質 。

「智慧驅動｜ 2020 未來產業」線上論壇， 則於 7 月 3 日上午 10 : 30 線上開播 ，探討臺北市產業發展之未來機會與挑戰，將邀請工研院產業科技國際策略發展所鍾俊元副所長、資誠創新整合公司劉鏡清董事長、台灣人工智慧學校蔡明順營運長等三位專家，以專業角度及經驗，分享未來十年全球前瞻趨勢與重點方向及臺北市未來發展課題，提出臺北市在新興產業發展的機會與挑戰，並就數位經濟崛起，未來臺北智慧產業發展新藍圖進行深入的討論，藉此提供市民及業界更進一步了解臺北市未來的機會所在。

歡迎各界上網參與，進一步了解及想像未來臺北產業的發展。更多關於北市產業局的相關活動，歡迎至「臺北市產業局－創業台北」 FB 粉絲專頁或北市產業局官網查詢。