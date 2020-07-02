凱基銀行個人金融總處敖蓓寧資深副總表示：「推動普惠金融，服務一般金融機構難以惠及的人群，及時幫助正為生活煩憂的民眾，使他們感受到金融真正的被需要！」。

凱基銀行近年積極善用數位科技，幫助年輕世代及非受薪族群享有金融資源使用平等權。2017年開始與台灣大車隊攜手打造「計程車司機速還金」，協助近2,000名計程車司機於金融體系建立信用資料，高達96%司機大哥拿到人生中的第一筆銀行貸款，今日榮獲《創新商務獎》頒發「最佳商業模式創新金獎」、「最佳產品創新金獎」及「評審團大獎」等三大獎項，突顯專家學者對凱基銀行具體實踐普惠金融之肯定。

《創新商務獎Future Commerce Awards》是由數位時代所主辦，希望鼓勵以消費者為核心，且善用數位科技結合創意與商業模式的創新典範。評審委員橫跨零售業、顧問業、數位行銷業、研究機構及創新領域，自2015年創辦至今已第六屆，享有國內「數位創新奧斯卡」之稱。

2017年7月起，凱基銀行率先與國內計程車業龍頭-台灣大車隊合作，使用數據分析技術打造創新信用評分模型，推出「計程車司機速還金」，運用台灣大車隊長期建立的大數據資料庫，包括服務評比、載客量，或乘客使用悠遊卡、信用卡等非現金支付收費紀錄等數據，納入信用評分模型中，幫助司機順利取得信用加分，進而在銀行體系取得價格合理的資金。

在此之前，因為司機大哥收入通常以現金為主，缺乏銀行認可的薪資證明等信用資料，難以在金融體系建立信用紀錄取得銀行貸款，一旦有緊急周轉需求，只得求助於地下融資管道。鑒於此專案有效解決社會問題，使司機族群不再只能求助高利貸，台灣永續能源基金會於2018年頒發《台灣企業永續獎-社會共融獎》予以肯定。

一手催生「計程車司機速還金」的凱基銀行個人金融總處敖蓓寧資深副總表示：「推動普惠金融，服務一般金融機構難以惠及的人群，及時幫助到許多正為生活煩憂的民眾，使他們的家庭不會因缺少週轉金而失能，深刻感受到金融真正的被需要！」。她指出，透過數據分析科技的深度學習，凱基銀行可持續強化信用評分模型的效度，提高對客群掌握度，亦有效降低信用違約的風險，結合金融科技，有效控制風險達到銀行與客戶雙贏。

身為國內開放銀行的先行者，凱基銀行秉持「利他、共享」思維，2017年底首創金融服務元件化平台「KGI inside」，開放「數位信貸」與「信用卡數位辦」的應用程式界面(Application Programming Interface，簡稱API) 予新創業者隨插即用串接，使消費者在數位生活場景內隨時能無縫使用金融服務。2018年更率先與中華電信合作規劃台灣首件監理沙盒實驗計畫，啟動「行動身分認證辦信貸或信用卡」服務，20至34歲年輕客群佔比達60%，每2位進入審查階段的金融小白就有1人順利核貸。

敖蓓寧強調，凱基銀行自許為「普惠金融的實踐者」及「創新的貸款專家」，將持續運用金融創新科技，改造服務流程，解決消費者使用傳統金融服務的諸多痛點，幫助金融弱勢族群、年輕世代或新創企業，皆能以合理價格享有優質金融服務，體現凱基銀行的社會關懷與企業承諾。