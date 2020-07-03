在未來，只要一個按鍵，就可以輕鬆遙控在台灣乃至世界各地的物聯網設備，以「雲管端」的方式落實跨境管理，打造與世界接軌的智慧應用服務！準備好一探究竟了嗎？

聯合國預估，2025年，全球將出現29個人口超過千萬的巨型城市，伴隨而生的是交通、醫療、教育、經濟與安全等基礎資源的匱乏，因此，如何透過數位科技等機制提升城市基礎資源使用效率，成為每一個國家、城市管理者都不敢輕忽的課題，期望能在最短時間內打造出一個兼具便捷高效、生活品質且永續發展的健康城市。

中華電信在觀察到上述趨勢後，除推出許多創新服務，例如領先全台電信商推出以NB-IoT或LTE-M為網路架構的行動物聯網服務，更於2018年執行經濟部《智慧城鄉生活應用計畫》，攜手全台超過半數的縣市政府，共同導入智慧交通、智慧健康、智慧零售(支付)、智慧安全、智慧農業、智慧治理、智慧能源、智慧巡檢、科技執法、自駕車、智慧觀光等智慧城市應用，以共創、共好的方式，持續與產官學夥伴一同打造未來城市、智慧國家新樣貌。

行動物聯網需求夯 中華電信展現驚人成效

智慧城市應用要普及化發展，除感知層與應用層要準備妥當，網路層也不能輕忽。現行的行動物聯網無線技術中，除有4G LTE，還有3GPP組織因應不同裝置與場景需求研發出具備低功耗、低成本、廣域覆蓋且可大量連結終端設備等特性的窄頻物聯網通訊協定，只要將現行的4G基地台升級韌體即可支援NB-IoT/LTE-M，藉此達到全台信號覆蓋。

「我們的目標是建構可以無縫連結人、機器、系統的物聯網服務。」為實現這個目標，中華電信除因應各縣市政府與生態夥伴等需求開發各種智慧應用服務，更進一步優化網路層的服務能量，包括提供NB-IoT、LTE-M、4G與5G等多元行動網路，以及國內跟跨境連線雲端管理平台等。中華電信援引3GPP的定義指出，NB-IoT適合應用在需要少量封包傳輸設備、或者是非即時的資料傳輸應用，如智慧停車、智慧建築、智慧三表與環境監控等，而LTE-M則適合用來讓移動設備可以持續跟不同基地台的訊號相互連結、即時傳遞資料跟中量封包，適合應用在健康管理、智慧穿戴、資產追蹤與智慧安防等應用。

例如，中華電信透過田間感測器、NB-IoT窄頻無線網路與農業管理系統。協助位於嘉義的百大青農官庭安以及素有毛豆大王之稱的百賢農產董事長侯兆百優化農產品質與數量，實作方式是，藉由持續不斷的資料蒐集動作，精準掌握田間土壤、氣候等資訊，藉此改善施肥、噴灑農業等耕種行為，從而降低人事與農業資材成本與生產風險，實現精準農業帶來的高品質與高產量等優勢。

中華電信表示，對溫室業主來說，中華電信提供的智慧農業服務可以搭配溫室PLC（可程式化邏輯控制器；Programmable Logic Controller）管理機制，讓業主隨時隨地透過手機、平板就能輕鬆完成管理工作，至於對對農研單位（農試所、農改場、學術組織）或農政單位（縣市政府農業局處）來說，則可以協助提供大量數據資料加速其研發腳步與政策制定，另外，契作、農技企業或農會更可藉由智慧農業的建議升級農耕環境，以數據驅動的管理方式，優化溫度、濕度、光照度等成長因子，並且有效撲滅疫病蟲害。

跨境物聯網需求夯 中華電信助企業佈局全球市場

中華電信之所以能夠快速提供精準且到位的智慧應用服務，與該公司積極佈建、優化「雲（平台）、管（網路）、端（設備）」有關。首先，在雲平台方面，中華電信提供電信資安等級的「CMP連線管理平台」，城市管理者與企業客戶除可以透過該平台降低通信管理維運成本，還能夠快速取得國內外物聯網設備的連線狀況、流量、門號啟用與停用、帳務查詢或者是障礙告警等；其次，在網路這個層面，則是透過專網、多層資安防護機制保障行動物聯網的安全性；至於在設備連線管理這件事情上，除可透過跨境解決方案滿足客戶連線管理國內與國外設備裝置的需求、提供單一平台協助客戶管理國內與國外的門號資訊，還可以進一步因應客戶需求提供所需的卡片，包括三合一卡片、Chip SIM卡或者是eSIM卡等，滿足客戶在國內、跨境、室內與戶外等不同場域的行動聯網需求。

「我們還有提供從終端到認證的一站式服務，如終端設備入網測試，以及NCC行動寬頻業務窄頻終端設備PLMN11型式認證服務等，加速佈局全球智慧應用的腳步。」關於跨境物聯網佈局這件事情，中華電信表示，企業客戶可視業務需求選擇原號漫遊或者是eSIM空中切號：前者比較適用於流量低、延遲性要求不高的智慧穿戴服務；後者則適合流量高、對延遲性要求高的智慧應用服務。

在跨境物聯網應用場域中，中華電信扮演的是賦能者（Enabler）的角色，一方面深化與全球電信業者合作，透過漫遊或是eSIM切換成當地門號等解決方案，提供客戶最佳連線服務，例如中華電信已跟全球超過25家電信業者進行合作交流，並在去（2019）年與二家日本業者簽訂合作備忘錄，積極建構、完善跨國物聯網產業生態體系；另一方面積極與企業客戶合作，自產品規劃階段就投入資源跟客戶共同規劃跨境物聯網應用，並且因應客戶產品屬性與生命週期，提供B2B或B2B2X等彈性且多元的商業合作模式，是台灣企業及跨國物聯設備進出口連網的最佳經營夥伴。

在前進國際市場方面，中華電信除偕同中華電信子公司勤崴國際深耕車聯網前後裝市場，更計畫透過行動物聯網服務提供台灣及海外的車廠及消費者更優值的服務。值得特別一提的是，中華電信除協助許多台灣企業客戶前進國際市場，也幫助不少國際品牌大廠在台灣布局智慧應用服務。

展望未來，中華電信除持續不斷深化行動與跨境聯網服務在安全、效率與品質等表現，例如透過5G提供擴展實境（XR）沉浸式服務與無人自駕車服務等，還會進一步攜手海內外產官學夥伴，超前佈署各種智慧應用服務，加速未來城市的到來。

了解更多中華電信智慧城市解決方案:

https://www.cht.com.tw/home/enterprise/smartcity/smartcity/687