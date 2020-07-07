台灣夏普推出SHARP AQUOS R3機種，此次為暨日本後第一個海外發佈的市場，為表對台灣市場的重視，日本夏普社長室橋本仁宏常務專程來台與會並致詞。

連續三年於日本均銷售第一的夏普AQUOS 手機，全新配備強悍攝錄功能新世代旗艦5G手機已於日本市場在今年上半年上市，即便是在疫情嚴峻的影響下，銷售數量仍突破四萬台並持續增加中，SHARP AQUOS R5G手機除了保有AQUOS 手機頂級 PRO IGZO面板（6.5吋）之外，四鏡頭相機系統是AQUOS 系列手機中的最高等級，內建AI LIVE STORY功能外，更有領先業界的8K攝錄功能，高畫質的8K影片即便影像放大也精細真實。

CPU/GPU效能提升25%，搭載最新一代的Qualcomm Snapdragon 865 5G行動平台，更有Elite Gaming遊戲優化調整功能，流暢畫面不用擔心會卡頓掉幀，高速與高品質的操作反應用同電影般呈現高畫質與音質今年七月的日本3C消費情報網站BCN統計調查顯示，夏普連續二年稱霸日本安卓手機市場獲得消費者心目中首選。而台灣夏普推出「大膽玩攝」 SHARP AQUOS R3機種，此次為暨日本後第一個海外發佈的市場，為表對台灣市場的重視，日本夏普社長室橋本仁宏常務專程來台與會並致詞。SHARP AQUOS R3採用夏普獨家Pro IGZO螢幕擁有120Ｈz螢幕更新率，是一般市面上60Hz螢幕的二倍，並搭戴最新高通驍龍855處理器，內外加持下讓使用者在滑動畫面或進行遊戲時，能減少殘影並順暢的顯示內容。另有獨家AI Live Story技術，使用者只需拍下影片其餘的交給AI人工智慧處理，不論短片或相片皆由AI自動篩選出笑容或構圖較佳的場景，拍完即時生成短影片並上傳至社群平台分享每一刻的精彩時光。夏普於SHARP AQUOS R3發布當日同步宣布入門國民機AQUOS V系列也將於今年第四季與台灣消費者見面。

本次SHARP AQUOS R5G建議售價為34,990元，7月6日（一）起於全省遠傳門市，夏普震旦門市以及可購樂平台開賣。

台灣夏普

再進化的Pro IGZO螢幕 120Hz高刷新率的順暢操作 手濕濕也能安心使用

高速的Pro IGZO螢幕藉由影像處理提升至10bit，實現高達10億色的顯色能力。能在高解析度與畫面鮮明下，表現出細緻平滑的漸層變化。而亮度提升能將白色部份顯示的更出色清晰。肌膚的質感，天空的色階，風景中流動的空氣感皆能完美呈現。AQUOS R系列史上最明亮的面板，透過高穿透率最大亮度可提升二倍並兼顧節能效果。獨特的散熱設計，可在高效能運作下，保持舒適溫感。螢幕搭載日光模式，可自動調整對比最佳化，即使在戶外烈日下瀏覽網頁或拍照取景仍清晰可見。

獨家AI Live Story技術 自動判斷場景並聰明的捕捉拍攝主體

不論是拍攝短片或照片，都能交給AI！AI Live Story功能開啟時，在錄影的同時，AI即會自動選出人物的燦笑或是辨別構圖較佳的場景，加入背景音樂以及特效等內容，只要拍攝超過40秒的影片，即可自動產生有趣的15秒短片紀錄精彩的每一刻，並可即時分享給家人朋友或是上傳至社群平台。影片有三種模式Standard/Fun/Relax可供選擇。

杜比視界 社比全景聲 6.2吋螢幕即可享受如影院般的娛樂

採用杜比視界（Dolby Vision），普遍用於電影院和家庭影院設備的HDR技術，以及杜比全景聲（Dolby Atmos）。 高質量的HDR內容可以鮮豔的色彩欣賞，機身配有立體聲揚聲器。無論您使用的是主機揚聲器，有線耳機還是無線耳機（5.0藍牙），您都可以享受到逼真聲音的強大娛樂體驗。

時尚經典黑外型 搭配絕佳效能Qualcomm 驍龍855行動運算平台 一鍵可呼叫Google語音助理

科技至美一向是夏普手機秉持的信念，SHARP AQUOS R3 Pro IGZO螢幕選用混搭Corning Gorilla 5 雙面3D強化玻璃材質，二相混搭的融合渾然天成，呈現出經典黑的非凡氣質，表現夏普獨特美學。手機線條是透過人體工學原理而生的巧妙曲面設計，兼顧時尚感及觸感，並在音量鍵、電源鍵以及下方增加側邊快速按鍵，可一鍵呼叫Google語音助理，只需對著手機講話下指令，即可提供各種協助。不同的按鍵次數與時間長短能開啟指定喜好的APP模式。且在開啟相機的狀態下，可作為快門鍵使用，貼心且方便的使用，讓人愛不釋手。

SHARP AQUOS R3內建6GB記憶體以及128GB儲存空間，可支援最高512GB Micro SD記憶卡，採4G雙卡雙待機，並搭載Qualcomm 驍龍 855行動運算平台，支援Android Pie作業系統，智慧雙鏡頭追求紀錄真實影像，拍攝影片專用的深焦廣角鏡頭約2010萬像素，1220萬的F值1.7大光圈高感度相機，搭載全新快速自動對焦系統。前鏡頭有1630萬像素，電子防手震以及美肌修正。提供指紋與臉部辨識解鎖，支援Qi無線充電，防水IPX5/IPX8防塵IP6X等級。