知名法國遊戲開發商暨發行商Ubisoft，傳出內部出現性騷擾不當行為造成多位高管離職以示負責，包含創意長、全球人資長、加拿大多倫多遊戲工作室。

不久前才透過Ubisoft Forward線上發表會公布《刺客教條：維京紀元》、《極地戰嚎6》、《看門狗：自由軍團》等遊戲新作上市消息的知名法國遊戲開發商暨發行商育碧軟體娛樂公司（Ubisoft），近日傳出內部出現性騷擾行為，造成大規模人事異動。

異動人事包含創意長塞爾吉·阿斯科埃（Serge Hascoet）、全球人資長塞西爾·柯爾尼（Cecile Cornet）、以及加拿大多倫多遊戲工作室主任亞尼斯·馬拉特（Yannis Mallat）紛紛離職。

執行長共同創辦人伊夫·吉列莫特（Yves Guillemot）在聲明中向被影響者致歉，並表示Ubisoft未盡到保障員工擁有安全、包容職場環境的義務，令人無法接受。Ubisoft藉此強調，將重新調整內部人事結構，並將借助國際性管理顧問資源，強化內部人事管理模式，以利重建正向企業文化及工作環境的發展。創意長阿斯科埃離開Ubisoft後，其職務由吉列莫特兼任。

在此之前，市場就曾傳出Ubisoft內部面臨性騷擾等不當行為的醜聞影響，其中包含《刺客教條：維京紀元》創意總監阿什拉夫·伊斯梅爾（Ashraf Ismail）、產品與品牌經理安德烈·比吉（Andrien Gbingie） 、以及副總裁馬克西姆·貝蘭（Maxime Béland）等數位員工，Ubisoft在6月就展開內部調查，將涉及不當行為的員工予以停職，並且向受影響員工致歉，而近日多位高管的下台，顯示Ubisoft下定決心根除公司內部不當行為陋習。

由於Ubisoft旗下除了推出《刺客教條》、《雷曼超人》、《看門狗》、《舞力全開》等知名系列作品，同時本身也是遊戲發行商，在遊戲市場更扮演舉足輕重角色。

在Ubisoft內部傳出性騷擾醜聞後，在遊戲市場同樣具有影響力的美商藝電 （EA）隨即表示，將會清查公司內部是否也有相同情況，並且支持員工舉報內部不當行為情況。

此外，世界最大規模格鬥遊戲大賽EVO創辦人暨執行長喬伊·庫埃拉（Joey Cuellar），近來也因為資深格鬥電競選手CrackPr0n在社群平台指控過去曾有性騷擾行為，而被解除在EVO所有職務，同時也導致CAPCOM、Bandai Namco等合作夥伴宣布，終止與EVO合作的賽事活動。

資料來源：Ubisoft、The Verge、Kotaku、Washington Post