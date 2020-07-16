隨著iOS 13.6版本釋出，蘋果製作的每日新聞Podcast《Apple News Today》也隨之推出，節目每集長度約為7至8分鐘並在平日推出。

Podcast近期逐漸在全球成為重要傳播管道，隨著蘋果釋出iOS 13.6版本，蘋果自己製作的每日新聞Podcast《Apple News Today》也隨之推出。

《Apple News Today》由蘋果的新聞編輯舒米他．巴蘇（Shumita Basu）和杜阿爾·杰拉爾迪諾（Duarte Geraldino）主持，每集長度約為7至8分鐘，並在周一至周五期間發布。第一階段在美國、英國、澳洲的《Apple News》App和《Apple Podcasts》App提供。

《Apple News Today》由蘋果的新聞編輯舒米他．巴蘇（Shumita Basu，圖左）和杜阿爾·杰拉爾迪諾（Duarte Geraldino，圖右）主持，每集長度約為7至8分鐘，並在周一至周五期間發布。 Duarte Geraldino Twitter

蘋果過去僅提供平台讓用戶自由上傳及播放內容，而《Apple News Today》是該公司首次涉足podcast的節目製作。雖然每日即時新聞節目已是百家爭鳴的競爭狀態，競爭者包括《華爾街日報》的《The Journal》，但據信蘋果將積極拉抬自家產出的內容。

此外，蘋果每個星期也會透過《Apple News+》發布20個音訊節目，內容來自於Esquire、GQ、New York Magazine、Vanity Fair等知名雜誌提供的長篇內容，並由專業演員進行編輯、不出，但目前僅有《Apple News+》訂戶可以收聽。此外，CarPlay也會支援《Apple News+》，讓用戶在開車時也能同時收聽這些音訊內容。

CarPlay也會支援《Apple News+》，讓用戶在開車時也能同時收聽這些音訊內容。 Apple

貼近在地，推出地方新聞合作內容

蘋果同時也表示將在加州灣區、洛杉磯、舊金山、休斯頓、紐約將與當地主要報紙合作，發布精選的當地新聞內容。

所以美國用戶若訂閱Apple News Plus，還同時可點閱《夏洛特觀察報（Charlotte Observer）》、《愛達荷州政治家（the Idaho Statesman）》、《堪薩斯城之星（The Kansas City Star）》、《邁阿密先驅報（The Miami Herald）》、北卡羅萊納州的《新聞與觀察（The News & Observer）》、南卡羅來納州的第二大報《The State》等地方媒體；而在加拿大的用戶則可點閱《義務報（Le Devoir）》以及《環球郵報（The Globe and Mail）》。

「Apple News充分展現許多優質的新聞報導，我們很高興能透過每日新聞節目以及全新的《Apple News+》的podcast方式讓新聞更加生動。」

蘋果新聞總編輯勞倫·可恩（Lauren Kern）表示，「我們也非常珍視許多在地新聞合作夥伴－－全新的地方新聞功能突顯了他們的工作：為社區讀者提供其感興趣的內容。」

蘋果公司是Podcast平台的早期進入者，持續累積了大量用戶，但是和在今年大動作擴張Podcast市場應響力的Spofity相比，仍稍嫌低調，讓人好奇接下來的宣傳策略。

此外，目前蘋果並未簽署任何獨家協議，因此未來《Apple News Today》將會直接擴散至海外市場，或製作更接近當地市場的分站新聞，仍有許多期待或想像的空間。

資料來源：Apple、The Verge、9to5 Mac

責任編輯：張庭銉