面對沒有疆界的APP市場競爭，許多APP應用已經不侷限台灣市場，更是放眼海外市場。對於陌生的海外市場環境，APP開發團隊如何應對，才能有效地讓流量變現

針對台灣APP的出海難題，在AdTech領域已有超過10年市場經驗的SalesFrontier成果行銷，特地舉辦「2020成果APP海外推廣扶持計畫」，以自身豐富的實戰經驗, 同時整合Google等合作夥伴的資源，祭出海外市場推廣策略規劃及高額的廣宣扶植金，幫助更多台灣中小型的APP團隊進軍海外市場。

「這幾年APP越來越難做！」成果行銷執行長陳建勳直言，海量APP讓市場越趨飽和，加大競爭，除了不容易獲取用戶之外，運營成本和行銷成本也節節升高。隨著近幾年市場變化與發展趨勢，APP開發的方向，開始著重於數據分析與AI技術。陳建勳觀察，在這樣的情況下，許多APP團隊靠著積極參加DEMO比賽，獲取投資人的關注，但卻較少著墨如何利用行銷推廣工具或其他操作策略來成長。

隨著近幾年市場變化與趨勢，APP開發的方向，開始著重於數據分析與AI技術

「台灣有足夠人才，產品應用也非常多元，但缺乏一個被看到的舞台，如何強化這些人才的能量，是我們期望做到的事，」陳建勳說。成果行銷於2015年成為台灣首間獲得GCPP (Google Certified Publishing Partner) 之認證經銷商，並於2018獲得GMPP (Google Marketing Platform Partner) 認證資格，不僅是目前亞太區少數獲得此兩項認證資格之經銷商，更透過與Google長期合作累積的經驗與專業技術的整合，積蓄了許多海外推廣的洞察與資源。

成果行銷執行長陳建勳於Demo Day 現場向參賽團隊介紹舉辦「2020成果APP海外推廣扶持計畫」的動機與使命。 成果行銷

全面性的推廣資源協助，成為台灣APP團隊的後盾夥伴

在今年六月，成果行銷帶著使命感舉辦第一屆「2020成果APP海外推廣扶持計畫」，以DEMO賽的方式，吸引開發團隊的參與。前三名獲獎團隊，最高可獲得等值100萬元的海外廣告投放額度，除了高額獎勵，成果行銷更將以專業廣告技術與跨平台行操作經驗，協助獲獎團隊全面啟動海外市場廣告行銷策略及流量變現成效。

陳建勳強調，「這是整個環節的資源協助，不是只有單一的廣告扶植金。」成果行銷將集結公司內部的產品開發、策略規劃、數據分析、創意發想、廣告投放等各部門共50多人，一起跟獲選的台灣APP團隊合作，從各個面向調整產品，而非只有單一面向的建議，「我們可以幫APP團隊分析每個目標的海外市場的競爭態勢、用戶特性，透過數據來佐證，再調整產品和商業模式，最後達到收益正循環。」同時，成果行銷也會和合作夥伴Google討論，運用彼此資源，發揮綜效。

對規模不是很大的中小型APP團隊來說，成果行銷編制完整的專業團隊，就像是提供了他們強大的支援後盾，「團隊的優勢就是有好的產品 idea，我們則是能幫助他們從數據優化、廣告推廣到流量變現等各個面向，進行全方位的規劃，彼此具備互補性，我們是團隊的行銷助力，更是合作夥伴，幫助他們一起成長。」

陳建勳強調，這次比賽不是一次性活動，在比賽結束後，也希望這樣的合作模式在台灣紮根。未來除了比賽，也預計採用徵選的模式跟更多台灣APP團隊合作，雙方攜手，讓團隊能持續獲得成長養分，打造更多具代表性的APP產品。

負責協辦此次比賽的Meet創業小聚社群行銷總監陳凱爾表示，今年受到疫情影響，連帶造成宅經濟崛起，這次比賽，就是希望協助台灣優質的APP產品，能夠把握線上行為更加活躍的時機點，抓住更多用戶；另一方面，也期待能讓這個計畫建立一個「成長期創業公司幫助新創公司」的典範，鼓舞大家在越不景氣的時候，越有能力的人，能拿出資源來共創、共好。

決選評審於QA環節中，認真給予參賽團隊反饋與建議。(左起：成果行銷執行長陳建勳、PicCollage CEO / Co-founder John Fan、數位時代創業小聚社群行銷總監陳凱爾) 成果行銷

協助團隊小步快跑，快速修正

長期耕耘市場的成果行銷，過去三年在中國、香港舉辦過大大小小的APP活動，陳建勳也希望把過去在不同市場觀察到的特性，分享給台灣團隊。他明白指出，兩岸團隊最大的差異，就是在產品的進展速度。

台灣團隊習慣慢慢嘗試，等到產品發展到一定階段後，再想市場推廣。但中國團隊卻是「小步快跑」，即使產品仍處於非常初期的階段，但已開始透過各種方式投放，快速驗證，快速調整，「先用一個小規模來實驗產品是否可行，拿到回饋資訊後，再決定下一步要往哪走。」這樣的好處是，可避免前期花太多時間走冤枉路，尤其現在趨勢轉變很快，可能幾個月之後市場風向就大幅轉變。

相比對岸大概花半年、一年時間快速推進，台灣則需要兩、三年，甚至五年都還在打磨一個產品，「兩邊步伐真的有滿大的落差。」陳建勳認為，其實只要設計好完整的推廣流程機制，搭配即時的回饋分析，「即使是用快速疊代的方式，也能小步伐修正，讓風險降低，這也是我們希望跟團隊一起達到的結果。」

這次的合作計畫，成果行銷設定一年的時間，去完整經歷不同時間點的週期變化和循環，再經過與APP團隊的討論，然後從容地推廣到不設限國家的海外市場。陳建勳更透露，假使在合作過程中發現團隊有更大的發展潛力，也不排除再加強合作力道和資助，「我們希望這次結果是像雪球般越滾越大，如果我們認為這個產品很好，那我們為什麼不投資更大？」

決選評審及前三名獲獎者大合照。(左起：PicCollage CEO / Co-founder John Fan、數位時代創業小聚社群行銷總監陳凱爾、第三名獲獎者「符文重生」、第一名獲獎者「美食優惠」、第二名獲獎者「Funliday」、成果行銷執行長陳建勳。) 成果行銷

合作計畫深根台灣，多方吸引潛力團隊

在剛落幕的比賽中，前三名分別是提供美食優惠服務的「美食優惠」、旅遊行程規劃「Funliday」，以及復古戰鬥型RPG遊戲「符文重生」。陳建勳指出，這三者除了在產品成熟度和收益模式上皆有穩定表現外，成果行銷亦十分看重團隊各方面營運的潛力及彈性度，以期雙方在後續合作上更加順暢，激發更多可能性。

除了前三名外，其他沒得獎但有發展潛力的APP團隊，成果行銷也釋出合作意願，從中鎖定2、3家APP團隊。成果行銷的目標是，儘快扶持出成功典範，以此吸引後續更多團隊一起合作。

在陳建勳眼裡，台灣團隊擁有極佳的文化解讀能力和視角廣度，能針對產品或市場特性，提出原創性的設計和點子，這也是對岸團隊無法比擬的軟實力。有了好的產品當基礎，只缺一個好的行銷推廣策略，現在成果行銷就是搭建這個舞台的推手，讓台灣APP團隊在海外市場發光發熱。