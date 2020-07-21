全球積極投入5G、AIoT、邊緣運算等深技術的發展。Deep Tech跨界整合論壇邀請台灣AI新創團隊、加速器、創投企業，共同探討新創事業下一步。

國家級加速器產學研鏈結中心 ( TSI ) 與國家級投資公司台杉投資管理顧問，聯手舉辦「 Deep Tech 跨界整合論壇」，力邀聚焦人工智慧 ( AI ) 題目的台灣新創團隊，分享智慧城市及智慧醫療兩大領域佈局現況，並邀請創投觀點分享 AI 科技應用產業現況，與新創團隊對話討論，共同激盪具市場潛力的創新解決方案。

產學研鏈結中心執行長楊涵淳表示，加入價創計畫的新創團隊，大多數累積多年研發能量，同時搭配創新商業模式及產品解決方案，相信海外競爭對手在三、五年內是無法複製且超越。目前 TSI 輔導新創團隊三年半時間，培育超過 100 多個團隊，其中 20 多個團隊的募資金額累積新台幣 20 億元，成績斐然。

產學研鏈結中心執行長楊涵淳表示，加入價創計畫的新創團隊，大多數累積多年研發能量，同時搭配創新商業模式及產品解決方案，相信海外競爭對手在三、五年內是無法複製且超越。 數位時代攝影

在創投眼中，台灣新創有何優勢？台杉投資管理顧問總經理翁嘉盛表示，台灣站在關鍵時間點與有利位置，發揮過去在製造、硬體方面的優勢，善用 IC 設計能量深化 Hard Tech 實力。台杉投資積極協助台灣AI新創踏向世界舞台，同時也引進國際領導企業、加速器資源，「過去三五年可觀察全球加速器積極朝 Deep Tech 佈局，搭配 5G、 IoT、AI 、邊緣運算等智慧科技，這是台灣新創的機會，以全球市場為目標，善用利基點立足台灣、放眼全球」翁嘉盛說。

台杉投資管理顧問總經理翁嘉盛表示，台杉投資積極協助台灣AI新創踏向世界舞台，同時也引進國際領導企業、加速器資源。 數位時代攝影

構築智慧城市，台灣AI新創積極擴大應用場景

至於台灣新創以 AI 技術切入市場，如何找到關鍵的服務場景，擴大商業市場合作機會？台灣人工智慧學校營運長蔡明順分析，台灣目前企業市值超過 50 億以上的公司有 856 多家，在傳統產業則累積一群龐大的隱形冠軍，而以 AI 技術核心發展的新創及企業大約有 200 多家，台灣目前最急迫的行動要加速凝聚業者，形成 AI 產業生態系。

由(右一)數位時代創新長黃亮崢與(左起)鉅怡智慧創辦人吳炳飛、台杉投資物聯網基金事業處執行合夥人李一平、FiduciaEdge Technologies PI黃經堯、動見科技CEO周俊廷、台灣人工智慧學校營運長蔡明順共同探討「擴大應用場景，構築智慧城市」主題對談。 數位時代攝影

「新創掌握技術要從 0 走到 1 能快速跨越，但要從 1 到 10 甚至邁向 100 就是下一步挑戰。」蔡明順建議，新創積極對接企業合作，或是大企業執行數位轉型專案可找尋新創團隊合作，這兩種模式都能幫助 AI 新創不僅存活更規模化成長。從單打獨鬥轉變成產業團隊戰，台灣新創才能加速商業化並放眼全球，與全世界的新創一較高下。

在本次論壇當中，幾組新創團隊的市場目標鎖定智慧城市，因此特別分享如何積極擴大解決方案的應用場景。鉅怡智慧創辦人吳炳飛表示，他們先觀察市場痛點再尋找技術解決，智慧城市由人所組成， AI 研究應從生活找主題，讓使用者沒有門檻限制下使用 AI 產品方案。聚焦車載影像及 AI 動態圖資影像運算的動見科技，以及在終端 IoT 裝置打造可信賴邊緣運算平台的 FiduciaEdge Technologies ，兩家新創團隊創辦人也分別分享他們如何擴大應用場景，打造新創與市場之間的雙邊效益。

力拚規模經營，智慧醫療新創打造創新商業模式

新創除了聚焦商業模式的獨特性、市場開發的多樣化，如何快速切入市場打造規模化經營至關重要。有一群台灣新創團隊掌握 AI 核心技術，特別聚焦醫療環境、健康管理議題，例如美思科技專注於電子醫療器材開發洞察醫護流程需求；醫守科技則是透過 AI 機器學習改善醫師用藥錯誤機率；博醫思科技開發可饒式心跳、血壓量測貼片，落實預防醫學。

台杉投資物聯網基金事業處執行合夥人李一平回應，智慧醫療結合醫療與資通訊這兩個產業的 Know-How ，集結最頂尖醫師、工程師人才，所以台灣的 AI 醫療新創團隊其技術實力無庸置疑。同時，台灣醫療機構也樂於與新創團隊合作，藉由提供醫療場域的實際數據，加速醫療 AI 的資料模型訓練，有助於加速解決方案邁向市場的商業化流程。

由(右一)數位時代創新長黃亮崢與 (左起)美思科技股份有限公司共同創辦人兼總經理林忠志、台杉投資物聯網基金事業處執行合夥人李一平、醫守科技CEO龍安靖、博醫思科技創辦人趙昌博、台灣人工智慧學校營運長蔡明順共同探討「智慧醫療新商模下一步：規模化經營」主題對談。 數位時代攝影

最後，蔡明順也補充提到，由於台灣健保制度推動至今25年，近年也觀察到電子 ICT 業者結合 5G、IoT 技術跨足到智慧醫療領域，產業生態系的樣貌逐漸成形。另一方面，因應今年新型冠狀病毒的衝擊，加速智慧醫療發展步伐。「我們可以觀察到遠距醫療的常態化、零接觸的醫療照護，即是受到疫情影響，讓醫療產業更積極整合 IoT、AI 相關技術應用，」蔡明順說。

藉由「 Deep Tech 跨界整合論壇」的交流與對話，分別從創投、加速器、以及第一線創業者的角度，剖析台灣 AI 新創的潛力及機會。展望未來，產學研鏈結中心將持續聯手台杉投資，藉由價創計畫持續挖掘更多台灣 Deep Tech 新創團隊，透過強強聯手並激盪創意，相信台灣新創的創新創意能量，將是台灣下個世代產業轉型、升級，最重要的成長力道。