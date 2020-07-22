未來城市的路燈不僅可照明，還能完成演算目標！FiduciaEdge Technologies掌握混合邊緣計算軟體技術，他們將對智慧城市帶來哪些新風貌？

過去曾任交通大學產業加速器中心主任、中華創業育成協會理監事的黃經堯教授，從輔導創業鏈結資源的角色，搖身一變成為第一線的創業者。今年預計成立的新創公司「 FiduciaEdge Technologies 」出自他手，「創業與輔導新創最不一樣的是，柴米油鹽醬醋茶都要自己來…」黃經堯說。

FiduciaEdge Technologies 核心技術聚焦於智慧交通系統，搭載混合邊緣計算的軟體技術，可應用到城市交通規劃、智慧路燈的「微服務」可信任邊緣計算智慧服務平台。黃經堯說明，早在 2015 年與共同創辦人邵家健博士(技術長)在前瞻技術展開研究及佈局，經歷多年產業洞察、技術驗證，終於在今年開花結果。

科技部價創計畫協助順利創業，成功延攬多位產業高階經理人

創業，除了掌握利基技術，解決市場痛點之外，能否組建強勁的人才軍團更是重要。黃經堯說，科技部價創計畫協助教授踏上創業之路，帶來三大關鍵價值。第一，價創計畫提供團隊充沛的資金支援；第二，促進法規修訂，讓教授從學界走向業界過程不需擔心適法性問題；第三，股權分配制度彈性，讓新創團隊在後的募資階段無後顧之憂。

「價創計畫有助創業初期的資金鏈結以及組建創業夥伴，加速 FiduciaEdge Technologies 發展腳步！」黃經堯接著分享，受惠過去輔導創業團隊累積的人脈網絡，讓他快速找到適合的人才。目前網羅來自鴻海、HP、NVIDIA、KPMG 等多位擁有豐富產業經驗的高階人才，營運長、策略長、業務長、財務長等職務陸續到位。

看準 5G、AIoT 技術應用成熟，打造可信任的邊緣運算解決方案

成立公司前，黃經堯和邵家健的研究團隊已觀察邊緣計算技術多年，甚至加入邊霧運算產業聯盟，參與技術標準制度，也在國際組織鏈結多家技術夥伴企業。這項技術找到商業化曙光，來自 5G 技術、 AIoT 應用的成熟，讓 FiduciaEdge Technologies 確認可信任的邊緣運算技術，能應用於智慧城市、智慧交通系統，落實微服務化的部署。

黃經堯解釋所謂「可信任邊緣計算」概念，因為終端機台的晶片在進行邊緣運算過程，比起雲端環境更容易遭受攻擊。 FiduciaEdge Technologies 掌握核心技術，在邊緣運算環境設計可信賴機制，在終端設備運作及人為操作身分登入，需要進行雙重驗證，確保邊緣設備在運算過程的資料安全性和 AI 演算法的可信賴性。

FiduciaEdge Technologies 首先將與香港的路燈公司展開專案合作，預計未來幾年有機會在當地 7 萬盞路燈規劃為智慧路燈。黃經堯提及，智慧路燈除了蒐集環境資料，還可藉由 AI 晶片針對資料進行邊緣運算及分析。例如蒐集車流數據，密集的智慧路燈可直接運算即時資料，並形成定點路側單元（ Road-Side Unit ）網絡，未來可直接與自駕車聯網，形成龐大的車聯網架構。

黃經堯接著說，運算後的資料可即時把路狀數據傳送給智慧交通系統，不論是政府交通單位或是車主，就能更即時、更精準掌握交通情況。換言之，智慧路燈可視為交通資料蒐集、分析、傳輸的中繼站，未來這些數據資料不論針對空氣污染、交通擁塞點、或路況管制，都能實現更全面的政策規劃。

至於公司經營的未來展望，黃經堯剖析，台灣將持續擔任技術研發基地的角色，除了積極建置台灣智慧交通實驗場域和佈局香港智慧路燈市場外，同時積極向國際夥伴展示解決方案的技術內涵。預計未來將鎖定新加坡、泰國、越南、馬來西亞等東協市場，攜手更多國際合作夥伴踏向全球舞台。