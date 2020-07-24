三位教授分別掌握不同領域的專業技術，一同激盪創業新火花！動見科技致力成為市場破壞式創新的新動能，透過AI影像自動辨識及機器學習技術，提升城市交通安全。

台大電信所副教授周俊廷與逢愛君與林守德教授，集結三人在行動通訊、多媒體影像及人工智慧的研究長才，共同創立動見科技（ OmniEyes ）。動見科技聚焦嶄新的智慧城市解決方案，打造「新世代行動影像平台」透過 AI 影像自動辨識及機器學習技術，分析即時街景、動態圖資及交通路況。

動見科技成立後旋即受到國內外相關產業矚目，先後獲得富邦金控創投、國發天使基金的青睞，取得 6,000 萬新台幣的投資。同時技術的高度可用性也讓他們獲獎不斷， 2019 年榮獲 CES 2019 創新獎以及 InnoVEX Startup Terrace-AWS Joint Innovation Award。

除了資金到位，動見科技在市場開發拿到多家合作夥伴的訂單，目前該解決方案已獲得物流車隊宅配通採用，也提供台灣大車隊及台北市大都會客運做概念性驗證，周俊廷表示：「新創就是要對既有市場帶來破壞式創新，我們公司同時具備技術創新與商業模式創新。」

前瞻技術創新：物流車隊善用AI影像資料，改善車隊管理、提升交通安全

所謂技術創新，周俊廷解釋，過去車隊管理對物流車的位置追蹤、駕駛行為（包含是否闖紅燈、違規左右轉、違規停車）的資料蒐集有其侷限，導致在罰單、肇事產生的車損、人損、送貨延遲、以及企業形象等多面向，市場長期缺乏一套技術創新的解決方案。

面對產業痛點，動見科技藉由蒐集車隊行車紀錄器的影像，透過 AI 技術訓練機器的判斷能力，進而有效分析駕駛行為是否違規，並提供路徑最佳化分析，以及達到更節省的油耗管理。這些可視覺化的影像分析數據，一方面可即時提醒駕駛，避免危險行為；一方面提供給車隊管理中心，有效落實事前教育、事後追蹤，降低整體管理成本，又提升城市交通安全。

商業模式創新：打造平台發揮共享價值，即時分享道路動態圖資給全民用路人

如果只鎖定 B2B 的物流車隊，勢必無法拓展市場規模。對此，周俊廷分享，動見科技的第二樣破壞式創新就是商業模式的發想。藉由物流車隊所蒐集的道路交通大數據影像，經過 AI 技術分析、篩選有用內容後，即時傳輸到動見科技打造的「街資平台」，可提供給其他駕駛、行人獲得最即時的交通流量資訊，有效避開前方可能因車禍或交流道堵塞等情況。

「對比 Google Map 提供的交通資訊狀態，我們的平台蒐集的街資與動態圖資會持續更新資料，可提供用路人更即時、精準的交通資訊...」周俊廷說。街資平台站在路況資料共享的角度，設計「影像資料 Uber 化」機制，不僅提升交通順暢，更能把利潤回饋給資料提供的物流車隊。這項創新模式，顛覆目前電子地圖、車隊管理、即時搜尋的商業運作機制。

動見科技創立不到兩年已取得令人驚豔的市場佳績，周俊廷說科技部價創計畫的協助功不可沒。包含初期資金的挹注以及團隊聘用研究人員的法規鬆綁，是動見科技能在第一年快速把技術轉化成商業產品的推力。

對於未來的市場布局，周俊廷分享，動見科技期望在台灣市場逐漸站穩腳步後，未來三到五年把台灣的市場營運策略及成功經驗複製到其他海外市場。下一步將鎖定北美、日韓、及東南亞市場，讓全世界看見動見科技的能量，創新創業的旅程才正要開始！