後疫情時代，全球旅遊朝哪些方向大幅進化？數位時代於7月23日針對此主題舉辦第二場”深談時刻”線上直播加現場論壇，趁此時期升級高CP值國旅，讓好景永續。

在「防範病毒、安全至上」原則下，近距離目的地、小型包團、戶外遊、結合在地特色深度體驗玩法，都是亮點趨勢，正可趁此時期升級高CP值國內旅遊，讓好景永續。

擔任主持人的風尚旅行、蚯蚓文化總經理游智維引據統計數字說，台灣2,300多萬人口當中，每年出國旅行者多達1,400多萬人次，台灣防疫做得好，但目前全球疫情仍然嚴重，出國旅遊禁令尚未解除，導致國旅大爆發，應視作補償性而非報復性的國旅，在地旅遊、度假俱樂部旅遊都是新出路。

「安、近、短」受歡迎 期望台鐵票易訂好成行

「每次危機都是轉機，就看能否扭轉。」KKday執行長兼創辦人陳明明表示，熟人之間的小包團，抗疫風險低，家庭成員、三五好友湊足一部9人座，已經開始取代大團型態，在全球疫情未能平息前，國內、離島及近距離的日本，都是國人旅遊的優先選項，只不過台鐵尚無國際訂位網站，如能提供外國人非假日的訂位，也可增加營收。

日本資深媒體人野島剛比較，日本人喜歡「安、近、短」的旅行，而這個「安」字原本是「便宜」的意思，疫情衝擊之後，已經變成「安全」，台灣正符合安全、近距離、時間短的需求，政府和業界不妨強打優勢，大推安全觀光，然而飯店住宿仍貴，而台鐵訂票系統不易操作，值得改進系統與搭配旅遊路線，方便順著鐵道去東海岸、南部旅行。

來自香港的文字工作者兼攝影師梁景文交流說，香港人的旅遊性質偏向放鬆，周末會來台灣，較長天數則跑日本，類似屏東部落的在地風土人情體驗具有獨特性，對香港人是有魅力的，希望台灣開放當局旅行社代售台鐵車票，自由行更方便。

環島與一地一區深度遊 在地特色體驗有商機

對談全球旅遊進化趨勢，野島剛比擬日本的東京到名古屋到大阪旅遊路線，台灣人初遊日本都這麼走，多次以後就只玩一地一區如北海道深度遊，台灣也可推環島玩法和台東、花蓮地區，像MENU一樣，更多選擇，會帶動觀光的成長，建議可蓋座防疫資料館，日本人會想瞭解台灣抗疫的過程。

梁景文認為露營、森林度假村甚至學做菜、部落服裝體驗都有賣點；陳明明舉出，有業者精心規劃所推的龜山島環島特色行程就很受歡迎，寄望全台各鄉鎮強化產品設計力，營造類似日本箱根一日遊、日光一日遊的特色旅遊，朝向高CP值旅遊體驗進擊，贏得商機。

旅遊業追求永續 推出差異化產品有前景

論壇全程開放直播與現場互動、線上提問，主持人游智維拋出議題：能接受「偽出國」與全程戴口罩出國旅遊嗎？在座聽眾有85%願戴口罩，將近20%願參加機場「偽出國」順便買免稅商品。

現場有位旅遊業者提問，日本花15兆日圓救觀光產業，回頭看台灣，線上旅遊平台蓬勃，勢必分食旅行社的生意，政府是否會花錢救觀光產業？野島剛分享心得，日本政府應該一開始就要救產業，時機更早為妥，畢竟，旅遊是人的本能，業界在疫情過後還是要找到新出路；游智維回應，旅遊業不曾衰退，但需要檢討哪種旅遊法更好，比如大型遊輪對停泊港市的收益不大，大量排廢卻由居民承擔，因此更應該找到永續發展的機會點；陳明明點出，旅行社業務不能都是推各家一樣的行程，拚殺價又安排shopping，有特色、有深度的旅遊產品與服務，才有前景。

論壇總策劃、前交通部長賀陳旦也與大家分享，台灣每年出國旅遊花費3,800億元，平均每人次4、5萬元；而國內旅遊每人次消費大約2,200元，但國內旅遊又是促進台灣發展觀光業的機會，尤其現階段國內旅遊量非常大，建議可以採分流方式引導民眾於平日消費，一樣可以享受吃美食賞好景，台灣2,300多家旅行社不斷追求進化，可依照政府、專家見解做些調整，找到新的方向與動力。

這次的論壇結尾，主持人也提及因為疫情的關係，讓我們的生活有些停滯，但也創造了旅行與永續發展之間好的平衡點，不僅防疫讓全球認識台灣，更期待未來觀光產業也成為台灣標竿之一，讓世界再次看見台灣！