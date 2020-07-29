跟著「i-Ride」環島遊、看世界，智崴為義大世界打造全台首座懸空式體感模擬遊樂設備，在加拿大溫哥華、荷蘭阿姆斯特丹等城市打造劇院，推出飛越系列。

置身智崴動感飛行劇院，體驗《飛越台灣》，風，吹動身體飛翔起來，俯瞰奇偉的花東緃谷、蒼翠的梯田式茶園，隱約聞到一股茶香，轉瞬間又貼近喧騰爆破的鹽水蜂炮、鼓聲震天的端午賽龍舟，玉山霧氣濕了手肘，感動於台灣之美，觀者也淚濕雙眸。

跟著「i-Ride」環島遊、看世界，智崴2010年為義大世界打造全台首座懸空式體感模擬遊樂設備《飛越台灣》，大排長龍，智崴也開始從台灣紅到全球，接連在加拿大溫哥華、荷蘭阿姆斯特丹等等城市打造劇院，推出飛越系列，目前已開幕營運的主題樂園、飛行劇院達30多家，正建設中的則逾40家。

串起體感產業生態鏈 客製化輸出全球

2017年6月，智崴董事長暨執行長歐陽志宏親自為德國客戶的飛行劇院作開幕時的最後調校，原先還質疑兒子「為什麼要買台灣產品」的Mack家族大家長，體驗過《飛行歐洲》樂開懷，眼見劇院營運大獲成功，締造一天搭載人數高達13,000人次的盛況，熱情招待台灣工作隊搶買單，歐陽志宏很有感：「我以MIT為榮，台灣人既聰明又勤奮，有股面對挑戰不服輸的硬頸精神。」相信只要想做，一定可以做得到。

智崴在高雄白手起家，2013年初進駐高雄軟體園區，致力整合台灣上中下游廠商，形成世界級的體感產業生態鏈，「即使德、加各有1家業者投入飛行劇院製作行列，但仍須大量採買台灣零組件與配備，無法與獨占環球85%市場的智崴相比。」

由於擁有自主關鍵技術、豐富多元化數位內容創作經驗、軟硬體研發製造、系統整合實證場域經驗，全球先驅願景加上營造幸福企業文化，吸引人才共創正向的FunTech價值，歐陽志宏實現飛翔體驗憧憬，早已奠定智崴模擬技術領航者的超前優勢，「目前除了還未前進非洲，智崴整體客製化輸出已遍及其他各洲，南至澳洲，北至冰島。」

高雄市體感科技園區計畫補助2020持續推動中，智崴在此場域，透過劇院發揮實質的外交、教育功能，除了近年來已成功發展出小型體感設備「Q-Ride」，更融合VR360及體感技術，打造賽車、飛航、電競模擬系統，而運用5G資訊技術創造多元應用平台，未來更將延伸五感介接至地底救援救難、遠距醫療手術等領域，降低風險，提高安全勝算。

智崴強調裝置個人化、輕量化、微形化，應用領域多面向，它不斷創造驚奇體驗，高空滑翔翼、長時間深海潛水、外太空探索，也將替人類實現能飛、能潛、能在太空漂移的百般夢想。

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