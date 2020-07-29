戴上3D VR眼鏡，沈浸在8K立體影片裡，家族故事回溯老屋樣貎，傳遞溫暖，翡翠樹蛙、招潮蟹、深山鍬形蟲近在眼前，打造具有在地元素與細節的體感科技。

戴上3D VR眼鏡，沈浸在8K立體影片裡，《舊家》的家族故事回溯老屋樣貎，傳遞溫暖，《台灣特有種》翡翠樹蛙、招潮蟹、深山鍬形蟲近在眼前，寓教於樂，2020高捷盃3x3籃球賽暑假開戰，貼近你雙眸扣籃，頓時熱血賁張，愈在地，愈國際，支支影音作品都打進國際秀場。

這就是8K立體VR影視先驅Funique在做的事，執行長鄭卜元強調，提供雙眼各達8K的立體VR 解決方案，才有未來，2017年從4K升級轉型，堅持採取8K VR拍攝製作，持續維持30人左右的人才團隊，整合拍攝技術與創作新內容，這已不是單純的研發，而是真正實踐商業模式與應用，打造具有在地元素與細節的體感科技。

策展高雄電影節 進駐打造VR直播基地

球員運球從你身側急切入場，大圓斑球背象鼻蟲爬過你手游向蘭嶼海岸，鄭卜元相信，「只有8K，才能顛覆傳統的直播效果，觀影時擬真到如同身歷其境。」

Funique與公共電視台共同製作的《台灣特有種》系列贏得金鐘獎肯定，與壽山國家自然公園跨界合作，全球首創製作開發微距立體VR《微距大冒險—地球驚奇展》，在創新的高互動方式中，體驗豐富的動植物知識，打開親子與教育市場，「很多人觀賞物種影片，關懷土地生態，熱淚盈眶，始料未及。」

畫質好，技術門檻高，讓Funique具備優勢與市場競爭力，近兩、三年有多達7支影片入圍國際影展，打開知名度，Funique2019年也合作策展高雄電影節，透過多樣化的內容產製、立體VR劇院的建置，建造體感科技之都，放映全台首部台法跨國合製VR作品《囍宴機器人》，邀得義大利威尼斯等多國城市前來觀摩，「感謝高雄電影館出資，給我們關鍵的起步，眾志成城才能打造8K VR藍海影視產業。」

擁有在地特色，國際反倒樂意買單，鄭卜元舉例，徐漢強導演的喜劇《全能元神宮改造王》原本擔心老外看不懂，沒想到老外覺得人生不順要改運的故事有趣極了，樂在其中，短片也榮獲2018年世界VR論壇最佳敘事獎，「文化，讓世界看到台灣最佳的亮點，我們能藉由歐美需求量大的線上展覽，橋接商模，行銷全球。」

2018年，Funique應高雄市政府經發局邀請，以新創睿至股份有限公司進駐高雄KOSMOS體感奇點，目前已於高雄市數位內容創意中心打造VR直播基地，引進技術團隊與拍攝綠棚，應用在運動與演唱會等各面向，超前部署5G VR直播市場與影視平台，領先國際市場做到彎道超車，契機看好。

高雄市政府經濟發展局廣告