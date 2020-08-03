2020年100大影響力網紅網路人氣票選第二屆開跑了，用選票支持你心目中的第一名吧！

2020年100大影響力網紅網路人氣票選第二屆於上週五（7月31日）開跑，截至今（3）日中午，首三天網友們總計投出59.8萬票，到底大家鍾愛的網紅是誰？目前的即時戰況如何？《數位時代》為您整理了即時戰報：

人氣總榜：蔡桃貴穩居第一名

去（2019）年人氣冠軍蔡桃貴（蔡阿嘎大兒子），今年依舊強勢吸票，目前以6.4萬票穩坐第一名寶座，而緊追在後的美食代表「千千進食中」，也以近6萬票的成績緊追在後。

另外值得一提的是，桃貴的媽媽、人稱嘎嫂的二伯，也入圍了台灣百大影響力網紅，目前位居人氣榜第三名。

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此外，今年人氣票選與往年不同之處，在於將百位網紅大略分為五大類，有生活、搞笑、美食、插畫與其他類等，並以每日登入後，可於上述五大類各投一票的機制進行此次的人氣票選。

目前的即時戰況如下：

生活類

二伯、阿嘎伉儷暫居一、二，第三名則是以互相惡整聞名的情侶檔眾量級暫得。

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搞笑類

見習網美小吳暫居第一，第二名則是人氣長年不衰的YouTuber團體這群人。

另外，J.A.M狠愛演，由牛排、胡椒、蛇丸三人組成，以幽默無俚頭的風格，吸引超過160萬粉絲追蹤訂閱，然而日前（1日）卻無預警公告頻道將停更，令眾粉絲相當錯愕。不過由榜單來看，J.A.M狠愛演人氣依舊不墜，目前為搞笑類第三名！

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美食類

美食類第一名千千進食中，同時也是人氣總榜第二名的，另外在千千之後的是網友稱吃東西模樣「無比療癒」的大蛇丸，第三名則是古娃娃。

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插畫類

插畫類第一名為洋蔥先生與阿文，第二名是貓貓蟲咖波，第三名為蛋哥超有事，皆是社群聲量頗高的圖文創作者。

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其他類

最後，其他類第一名蔡桃貴，同時也是人氣總榜第一名。第二名則是欸你這週要幹嘛，第三名是寵物網紅黃阿瑪的後宮生活。

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此次人氣票選活動從2020年7月31日中午12:00至8月14日中午12:00止，每人每日可投五票，五大分類可各投一票。《數位時代》將每日更新最新戰報。