手機螢幕上，輪流播放著各種主題內容，你喜歡就給讚、不喜歡就滑掉，用眼神把票投給了哪些人，他們就成了影響你的角色，一同享受著每個生命時刻。
1 2020台灣100大影響力網紅─社群時代抓緊眾人目光的最佳主角
根據數位行銷公司We Are Social和社群媒體管理平台Hootsuite，最新發布的全球網路使用行為調查報告〈Digital 2020: July Global Statshot Report〉，當今全球約有39億6,000萬人使用社群媒體，首度超越全球人口半數，占比約51％。
報告中也指出，全球最多人使用的社群平台，依序是Facebook、YouTube、WhatsApp、Facebook Messenger、微信（WeChat）、Instagram和抖音（TikTok）。
當愈來愈多網路使用者將珍貴稀缺的時間投入社群媒體（年增率10.5％，約年增加3.76億人），你用眼神把票投給了哪些人事物，他們就成了陪伴你、影響你的角色。
繼2019年首次進行台灣100大影響力網紅調查，《數位時代》再度與第三方跨國AI公司愛卡拉（iKala）合作，透過旗下的AI網紅數據平台「KOL Radar」，評選出2020年「100大影響力網紅」。
除了關切究竟誰上榜之外，從中我們也將分析，在以網紅為核心的生態圈裡，他們是如何思考自己的內容創作和商業模式；對消費者、商業世界乃至於整個社會，又造成了哪些影響？
你覺得台灣有多少人在「用」社群媒體？根據前述〈Digital 2020: July Global Statshot Report〉報告，以活躍的社群媒體用戶在全國總人口數的占比，台灣是88％，與韓國同列全球第二，僅次於阿拉伯聯合大公國（99％），遠高於全球平均的51％。
至於台灣人實際上有多常「看」社群媒體？答案是每天平均花102分鐘瀏覽社群媒體，低於全球平均的142分鐘。
每分鐘500小時內容上傳，網紅生態持續爆發
在社群媒體的供需關係裡，當更多觀眾加入觀看行列，將支撐網紅的各種創作；而當內容創作池子愈來愈大，自然也會吸引更多觀眾加入，形成正向循環。
以YouTube為例，「根據統計，每分鐘約有500小時的內容上傳到YouTube。」網紅經紀公司VS MEDIA台灣總經理羅佩宜說，台灣從2014年迎接首位百萬訂閱戶蔡阿嘎開始，至今年百萬級以上YouTuber已有65位，10萬訂戶以上的YouTuber也有1,250位，「這顯示整個網紅生態仍在爆發中。」
而在YouTube官方發布的統計數據裡，「每月有超過20億名『登入使用者』造訪YouTube，使用者每天在YouTube上觀看影片的總時數突破十億小時，產生的觀看次數每天也高達數十億次。」如果再加上「未登入帳號的用戶」，社群媒體的觀看時數肯定更可觀。
在創作內容的形態上，愛卡拉（iKala）共同創辦人暨營運長鄭鎧尹認為，網紅市場存在兩個重要變因，一是觀眾年齡層更廣，另一個是平台的多元並陳。
台灣網路資訊中心（TWNIC）統計發現，今年台灣12歲以上的人口上網率達到89.6％，上網人數首次突破2,000萬人。其中，55歲以上的族群上網率增加最多，約成長2成，他們的使用動機主要是通訊軟體（36.4％）、看線上影音（34％），以及使用社群網站（26.7％）。
新加入的社群媒體用戶，無論年齡層更小或更長，都有可能引發創作者調整內容走向或嘗試開發新的領域，也可能是網紅不掉粉、甚至還能增粉的一大契機。
另外，由於大部分社群媒體使用者，對於平台的選擇不具有排他性（non-exclusive），亦即會同時使用一個以上的社群平台，因此，對台灣的網紅而言，如何在觀眾緊盯社群媒體的將近2小時裡，針對不同平台的特性，如Facebook以文字為主、Instagram為圖文整合、YouTube以影片為強項，提供符合觀眾需求的內容，搶得最大的「視占率」，也將是創作者的必修課。
與此同時，主打短影音、風靡全球的社群媒體TikTok，以及存在多時、近來才在台灣蔚為風潮的Podcast，無疑也是下一波新銳意見領袖（KOL）的重要舞台，是否要跨入、何時該跨入才是最佳時機，也考驗著網紅對市場風向的判斷力。
正當實體世界飽受疫情衝擊，更多商務與消費行為紛紛轉往線上之際，網紅的導購力與社群電商的發展潛能，無疑得到了更大的發揮空間。
由台灣數位媒體應用暨行銷協會（DMA）針對2019年數位廣告量所進行的調查，網紅業配金額，已占業者口碑與內容行銷預算（68.93億元）的48.2％，換算逾33億元。
鄭鎧尹認為，在疫情肆虐下，2020年該金額可望創新高，主要是因為今年有不少業者開始著手於線上經營，看準網紅與粉絲的互信和黏著度，對於導購轉單有幫助。光是今年第一季，就有多達3,303位網紅執行導購貼文，創造出近1.4萬篇內容。
對觀眾來說，網紅經常性地透過貼文、直播等各種方式與他們互動，使得彼此的關係超越了螢幕的隔閡，更像是熟悉、可以信賴的朋友，也更進一步強化了網紅成為KOL的形象。
而企業或品牌如今在挑選合作對象時，也從過去指名明星藝人或大型網紅，轉而與更多「微型網紅」配合，背後原因就是看準他們和粉絲之間，黏著度與互動率都更高；也比大型網紅有更明確的「品牌定位」。
「網紅能帶給觀眾與明星藝人間沒有的親近性。」鄭鎧尹說，這也解釋了為什麼粉絲會願意因為一個陌生人的推薦而掏錢。
2020榜單解析：大者恆大、影像傳播感染力強
在從約3.5萬名（總人數較去年多逾1倍）的網紅裡面，評選出來的2020年「100大影響力網紅」榜單中，與去年榜單相較，僅有12名新進榜。
「這呈現出網紅市場『大者恆大』的趨勢。」鄭鎧尹分析，較早投入內容創作的先進者，享有「地主優勢」，這也凸顯出，後進者要往前進攻，不但需要更新穎的創作方式，選定不同的主題和族群發揮，也可以有所突破。
在今年的調查結果裡，去年排名第一的蔡阿嘎；今年守住了冠軍位置，也創造了另一個第一，那就是他的太太二伯、大兒子蔡桃貴（去年即入榜）也同在榜上。鄭鎧尹指出，「全家都網紅」在國外並非罕見，在台灣卻是首次，顯示出蔡阿嘎反映了某種本土價值，包括典型家庭的組成、相似的生命歷程等，讓觀眾產生共鳴。
至於去年在榜上強占近20％席次的插畫型網紅，今年雖然依舊以16個席次，位居類型第二大族群，但是不僅有3位插畫型網紅跌出榜單外、更有11位名次比去年衰退，可見競爭激烈與新秀輩出。
不過，鄭鎧尹也點出，雖然插畫型網紅總數下滑，但近來「meme」哏圖興起，透過無厘頭的創作方式在社群媒體傳播，將是插畫型網紅可發揮的空間。
整體而言，鄭鎧尹觀察連續2年的百大網紅榜單，歸納出以下4大現象：
現象1：泛娛樂類型網紅，搶下4成席次
生活（27％）、搞笑（14％）類的網紅依舊是主流，在百大網紅中占比41％。從蔡阿嘎、這群人依舊穩坐前二可以看出，不論何時，觀眾的收視需求，依舊是以歡樂、放鬆的娛樂內容為主。
值得注意的是，生活、搞笑類型網紅勢力雖龐大，整體名次卻是退步。羅佩宜認為，這或許與娛樂型內容相對來說進入門檻低、競爭者多、觀眾喜新厭舊的速度加快有關，也考驗著創作者的定位是否明確、個人風格是否凸顯、創意是否推陳出新，才能抓住觀眾目光。
現象2：民以食為天！美食教學類崛起
在今年榜單中，美食類網紅共有12位，意外亮眼，更有4位是首度進榜。除了千千進食中、古娃娃及大蛇丸是走開箱、吃播路線之外，其他如Amyの私人廚房、料理123、肥大叔等，都以美食教學為主。
民以食為天，民眾想知道什麼好吃、怎麼做吃的，原本就是生活基本需求。但鄭鎧尹觀察，疫情也強化了觀眾對「食」的關注，不僅想要吃得更安全健康，無法外出也讓人興起下廚的念頭，使得美食教學的網紅在今年表現亮眼，也表示觀眾對於教學、學習型的內容需求度更高。
現象3：對於公共議題，網紅更勇於表達立場
網紅過去主要在自己創作的範疇裡發揮影響力，但是近年來，他們對於公共議題的參與度也日漸提高。年初阿滴因疫情而發起的「#TaiwanCanHelp」；或是今年榜單上進步幅度第二的波特王，日前公開因中國市場被打壓、表示「跪不下去」，都是明顯的例子。
鄭鎧尹認為，這主要與網紅是從社群平台崛起，而非從擁有媒體資源的資方手中崛起有關。他們的人氣來自於廣大粉絲的支持，因此在立場、態度上，必須對得起支持他們的人，所以不論是泛政治議題，或反霸凌、同婚等公民議題，都可以見到網紅們愈來愈勇於表達自己的看法。
現象4：推出個人品牌，IP變現成顯學
長期以來，網紅透過業配或直播電商，早已證明了他們對粉絲的動員力。以團購起家的486先生，今年排名再往前推進5個名次，來到第4名；名列第6的館長也做起導購生意。
截至目前為止，網紅的變現方式大多仍聚焦在導購「廠商產品」上，但近年來包括千千、魚乾或滴妹等人，都相繼推出個人品牌商品，這或許也將是網紅未來將個人品牌變現的管道。
針對網紅生態未來將如何變化，羅佩宜認為，市場變化太快，包括內容、平台都是，誰也說不準接下來會怎麼走。不過，「這一行是個要不停看數據的產業，才能跟得上市場腳步。」
隨著5G話題延燒，鄭鎧尹持續看好影音內容在網紅市場的發展，「表現將更加多元。」而5G頻寬大、低延遲的特性，「或許將來直播的表現可能更零時差、互動更為雙向。」
責任編輯：林美欣
2 蔡阿嘎─搞笑12年觀眾看不膩，他如何做到一家都網紅？
第二屆《數位時代》的「100大影響力網紅」調查，網紅始祖蔡阿嘎再度奪冠。
回到2008年那個「網路吃不飽、手機也跑很慢」的年代，因為興趣早早就踏入網路內容創作領域的蔡阿嘎，從單打獨鬥到成家立業，粉絲們幾乎是跟隨著他，一起經歷不同的人生階段。
現在的他，有了太太二伯和兩個兒子（蔡桃貴和蔡波能）相伴，也成立了大頭佛娛樂工作室。
過去12年間，在他經營的4個頻道中，不但展現了自己聲勢不墜的本事，《蔡桃貴 蔡阿嘎二伯's Family》從去年排名第12名，挺進到今年第7名；《嘎嫂二伯&蔡波能's Daily》更是首度入榜，排名第96名，說他們「全家都網紅」一點也不為過。
持續端出新東西「保鮮」，滾動的創作人生
「做這行其實很吃觀眾緣。」蔡阿嘎說，要做到這點，多少要具備表演、臨場反應的天賦，但一定還要加上努力，才不會被淘汰。
所謂的新東西，蔡阿嘎自己分析，由於他的生命角色一直在滾動，從單身到交往、從結婚到生子，在內容創作過程中，沒有拋棄任何一種身分，所以能討論的話題愈來愈多元，涵蓋範圍從工作到感情、家庭到親子，吸引的粉絲群也不停擴大、疊加。
除了內容的多樣性，不斷推出有趣的企畫也很重要，就連表演方式的規畫，蔡阿嘎也根據觀眾口味喜好的變化隨之調整。
剛出道時，他以短影片、誇張的演出吸引觀眾；到了中期，觀眾開始追求精緻的內容和後製效果；近來，又回歸到不追求包裝過度的內容。
「常有人說我變了，」他苦笑說，「其實我只是找回了更真實的蔡阿嘎而已。」
蔡阿嘎的靈感泉源主要來自於「觀察」，不管是新聞、廣告或生活上發生的大小事，都是他取材的範圍。
觀摩同業也是另一個找「哏」的管道。蔡阿嘎表示，自己會訂閱其他內容創作者的頻道，看大家最近都在夯什麼內容、觀眾喜歡什麼話題，又有哪些元素他可以作為日後創作用的參考，「這是我跟二伯現在花最多時間在做的功課。」他說。
目前，他手上4個頻道的內容各有不同定位，滿足不同觀眾群的需求。主頻道《蔡阿嘎》就不太會有兒子出現，多半會聚焦在蔡阿嘎自己和大型主題企畫；而《蔡阿嘎Life》多是生活、療癒類影片，不會特別講究影片的精緻度，影片長度稍長一些。至於另外兩個頻道內容偏向親子、母嬰為主，二伯的頻道有不少婆媽粉絲，蔡桃貴頻道粉絲不僅是鐵粉、年齡層更觸及小學生。
至於維持觀眾黏著度的秘訣，蔡阿嘎說，「每天一定要有一篇社群貼文，」是他做YouTuber第一天起，就給自己訂下的功課。經驗告訴他，每天發文的最佳時間是晚上6～9點，內容也不能一直發「長輩圖」，還要適時地穿插有哏、或有互動性的貼文；到了假日，貼文數量還要增加。
記下每個建議，把頻道當作品牌經營
對創作者來說，即使已掌握時事話題、了解粉絲口味，每次出手是否打中觀眾，依舊是艱難考驗。
影片推出後，什麼樣的表現才叫好？蔡阿嘎透露，通常1部影片上傳12小時後，能衝破20萬點閱率就算及格；如果想更快推估效果，上傳後的第一個小時，其實就能知道有沒有中。
一般而言，新系列的蜜月期大概就是1季（約10集），每集的表現約在百萬點閱。近期登場的〈踢館大師〉就是成功案例。但如果後續沒有新玩法、新花樣，就得再去想新的系列，並且見好就收。
表現差的影片，當然要檢討。由於頻道流量相對穩定、不致於劇烈變動，所以他更在意網友的留言，「如果是表演無趣，就要調整；如果是剪輯出了問題，就去跟團隊討論。」他把每個建議都記下來，作為未來不再犯錯的依據。
訪談過程中，蔡阿嘎一直掛在嘴邊的就是，「若要做全職內容創作者，一定要思考長遠性及收入來源為何。」這股壓力與驅動力，不難想像；畢竟他的內容事業要養家活口、養團隊。不過，他很清楚，獲利只能是附帶的理想結果，「影片內容」才是頻道可以持續經營的根本。
「所以我們還沒有想要做品牌（商品），」蔡阿嘎和二伯異口同聲地說。眼看著不少網紅嘗試導購、自創品牌商品，將個人的影響力變現，他們也動過類似念頭。不過，與其耗費心力經營不熟的領域而荒廢本業，他們還是決定專心經營頻道。
除頻道分潤之外，目前其工作團隊主要營收來源就是接業配。為維持品質，他們會盡可能將業配控制在每周1支的頻率；蔡桃貴的頻道則沒有盈利：不賺取YouTube廣告分潤、也不接業配。
如此的商業模式，「其實蔡阿嘎這個頻道，就已經是用品牌的方式在經營。」業者衝蔡阿嘎一家人的聲量與影響力找上門來，他們也更加謹慎地維持螢幕上和私底下的言行。「我們拍攝親子影片的內容，都會再三確認是否有誤導的資訊，」二伯舉例。
不忘公益初衷，家人是「走更久」的動力
獲利的同時，畢業於社工系的蔡阿嘎，也不忘回饋給社會。「〈10萬點閱捐10萬公益〉的發想，就是來自於業配文。」他說。
在2013年時，業配文還不太能被觀眾接受，所以他想到用「做公益」創造流量，偏鄉學子、原住民等弱勢團體都是捐款對象。
7年過去了，這個系列的影片仍在持續，距離捐出1,000萬元的目標，早已經完成了一半，也讓不少支持他的粉絲看到他暖心的一面。
大頭佛工作室的入口，放了一尊半身公仔，是動漫《七龍珠》裡的達爾，也是他最愛的角色。
「達爾從過去想要成為宇宙第一，到後來有了家庭，所有的鍛鍊都是為了保護他的家人而準備。」這幾乎就是蔡阿嘎現在的生命寫照。
而且，在故事裡，達爾是一直追著主角悟空跑的綠葉，不是最閃耀的星星，卻也是一個沒有消失的角色，一如蔡阿嘎的YouTuber生涯：「比起暴紅，這一行要能走得久、維持住才是最困難的。」
在社群媒體的舞台上，蔡阿嘎的創作人生邁入第13年，相當於一個人的青春叛逆期。他還沒想過要跟觀眾說再見，也還有很多精彩的人生內容想跟大家分享，或許接下來會有更不按牌理出牌的創作。
「總之我一直都會在的，」他俏皮地笑著說。
蔡阿嘎
類型：生活
2020百大網紅排名：1
經營平台／追蹤人數：Facebook（185.6萬）、IG（153.6萬）、YouTube（246萬）
年度亮眼表現：2020年「100大影響力網紅」榜單，蔡阿嘎蟬聯第一；兒子蔡桃貴首度搶進前10、太太二伯也擠進第96名，全家都上榜。
責任編輯：張庭銉
3 豆漿─喵界娘娘駕到！奴才還不快給本宮按讚∼
一隻雪白的貓咪，瞪著圓滾滾的藍色大眼睛，一下皺著眉，發出長長的低吼聲；一會四腳朝天翻著白肚皮、蹭著主人阿晧，輕輕短短地叫了一聲；一會瞇著眼、抬頭眼看著你，輕柔地吱了一聲。
貓咪名叫豆漿，在觀眾的耳朵聽起來，3次明明都是喵喵聲，阿晧卻像是貓咪肚子裡的蛔蟲，用字幕告訴粉絲，她正在用不同的情緒、說著3句喵星球語言──「你這個臭宅！」、「奴才起床了啦」、「嗚嗚嗚對不起」。
在「100大影響力網紅」榜單上，只有兩組「貓咪網紅」入榜，豆漿就是其中之一（另一組為黃阿瑪的後宮生活）。她高冷的姿態不僅被網友稱為「娘娘」，更有人說她是「喵界模特兒」，舉手投足備受關注，隨便上傳一張圖、發一則文，讚數就有好幾萬。
「我們跟人家比較不一樣，我們的頻道都很廢。（笑）」在竹科當工程師的豆漿爸阿晧，把10坪大的小套房當成攝影棚，不用架燈，一支手機幾乎搞定所有影片。別人周周更新，他卻少說10天、長則半個月才出一支影片。就算粉絲瘋狂敲碗，也不改這樣的「佛系經營」理念。
少廢話、多拍照，「天使貓咪」鏡頭更聚焦
「我覺得大家對寵物頻道的容忍度很高，因為隨便都可愛！」阿晧9年前領養豆漿，開始拍攝豆漿的生活日常，最初放在他的個人臉書，就算只有幾百個好友，但他還是做得很開心。
許多豆漿粉一路走來，都很清楚豆漿的個性：黏人（只黏阿晧）、愛恨分明（只喜歡人類，不喜歡其他的貓）、乖乖牌天使（除了亂撥貓砂外，不做其他壞事）……但是，畢竟貓咪不是人，即使再有個性、再有情緒，也得靠主人的鏡頭細心捕捉，才能幫她發聲，阿晧是怎麼做的？
這個問題，其實不用問阿晧。因為豆漿是他最愛的「天使貓咪」，他不怕沒素材，只怕沒時間拍。
豆漿娘娘很氣時會大叫、很煩時就皺眉、想吃飯時就走到碗旁邊喵喵叫，阿晧唯一為「加強人設」做的就是兩件事：加字幕，讓觀眾輕鬆看影片；隨手拍攝大量片段，捕捉豆漿每個有故事的瞬間。
阿晧為豆漿捕捉的畫面和素材之多，「庫存容量」就高達5 TB，也是他自認與其他寵物頻道的不同。
在《貓奴必做！！怎麼玩都玩不膩的事！！》這支影片裡，內容只是阿晧在豆漿打哈欠時，把手指塞到她的嘴巴裡，假裝被咬，看看豆漿的反應。短短不到2分鐘的影片，卻是彙整了6組在不同時間、不同情境下的畫面。
想想拍攝背後的心力，得要「豆漿剛好在打哈欠，阿晧又剛好在錄影」，因此前前後後錄製的時間大概花了一年，也是耗時最久的一支影片。
流浪貓「俊榮」加入，一家三口更紅了
經營豆漿YouTube頻道5年來，阿晧秉持著「主題才是王道」的原則，「少廢話，多拍貓」，給貓咪足夠的鏡頭。每支影片也盡量控制在3分鐘內，而且畫面豐富不留白，確保觀眾看到的每一秒都是精華。
也正因為豆漿的個性鮮明，阿晧往往把畫面都留給豆漿，自己很少入鏡、也不常講話串場。
但讓他想不到的是，在《千萬不要跟貓咪睡 Never Sleep with a Cat》這支影片中，他只是把鏡頭開一整晚，錄下自己在床上與貓咪共眠的過程，明明拍攝方法最簡單，觀看次數卻突破330萬，高居頻道第一。
「這只是剛好打動貓奴心聲。反饋跟你的努力，一般不會畫上等號，YouTube結果真的很難預測！」
去年11月，豆漿多了一個全新身分──姊姊。阿晧意外救起流浪貓「俊榮」，從此頻道內容變成「一家三口」。
阿晧笑說，雖然白目小屁孩俊榮整天想和豆漿玩，都只惹來豆漿白眼，他又得花很多時間勸架。但自從俊榮加入後，素材變得更多元，可以俊榮拍一集、豆漿拍一集、俊榮跟豆漿又拍一集，隨便都有素材可以拍，也多了不少新粉絲。
連帶地，阿晧自己的人氣也一天天提升，甚至還接到了三花棉業的內褲業配，只因為他常穿著四角內褲，抱著貓咪坐在腿上，四角內褲經常入鏡。
如今，一家三口都是人氣王，阿晧還是老話一句：我們比較居家，其他人更專業，我們的頻道都很廢。
豆漿 - Soybean Milk
類型：寵物
2020百大網紅排名：52
經營平台／追蹤人數：Facebook（44.5萬）、IG（34.2萬）、YouTube（60.9萬）
年度亮眼表現：流浪貓「俊榮」加入後助長人氣，名次較去年提升38名。
責任編輯：張庭銉
4 肥大叔─誠懇2字橫掃婆媽心，台味鐵漢背後有3個堅持
「嗶！嗶！」煮菜前總是用口哨開場。「來，這個給它下去。」一開口必定是國台語雙聲道。他是肥大叔，堪稱最台味的料理網紅。
本名何裕輝的肥大叔，有著一張「超熟齡」面孔，但其實他才剛滿40歲。自2019年9月正式出道拍影片，不到一年，已經創作出多部熱門料理教學影片，如古早味炒麵、番茄炒蛋等家常菜，單支影片都有超過200萬人次觀看。
台灣會煮料理的大廚、明星何其多，這位營建業出身、從沒在餐飲圈打滾過的平凡大叔，能快速走紅網路社群，原因跟太太的直播創業有關。
從直播賣東西到煮菜，靠誠懇收服婆媽心
3年前，台灣剛興起「直播賣食材」熱潮，不少賣家藉由開箱互動方式，在臉書（Facebook）銷售牛排、海鮮等產品，何裕輝的太太搭上趨勢，和朋友創業成立「白姑娘直播」。
為了幫忙太太做生意，何裕輝以「輝哥」名號上陣，示範如何料理食材，竟意外吸引一票鐵粉，指名看他賣東西。而他的人氣也真能「變現」，曾與三立集團旗下購物網「電電購」合作單檔直播銷售，3小時內締造百萬元業績。
何裕輝說，自己應該是台灣最早在Facebook直播煮菜的素人，因為講話夠接地氣，懂得民眾的消費心理──喜歡眼見為憑、喊價乾脆、講話誠懇，他才能快速累積人氣。
看好何裕輝的「台味」潛力，曾與白姑娘直播合作的全富數位公司，決定與他共組「肥大叔」品牌。原本打算經營食材電商，賣冷凍料理包，營收卻不如預期，沒有當初直播賣食材這麼受歡迎。
「市場不喜歡這種方式，我們就邊做邊修正，思考它原本受歡迎的原因，找出了從分享和教學出發的形式。」全富數位執行長施全富說。
料理就像蓋房子，一步步打造心目中的美味
何裕輝的專長是蓋房子，沒受過正規的烹飪訓練，純粹只是因為喜歡煮東西給太太吃，才對料理有想法。他回想小時候媽媽煮的菜，食材和手法都很單純，卻能帶給家人幸福感受，因此決定以「台灣家常菜」為教學主軸。
從直播到拍影片，何裕輝形容直播像「武場」，要隨時注意留言、和線上好朋友互動，講話比較激動；拍影片像「文場」，得一步一步講解料理過程，用他熟悉的蓋房子比喻，「先把地基、板模、鋼筋構造說明白，要怎麼裝潢，就看觀眾了。」
舉例來說，精準測量調味比例太麻煩，肥大叔影片不給「精準食譜」，油、糖、鹽巴、醬油放多少全看個人。
這種沒有標準公式的料理，有人欣賞他的即興創意，像是在傳統蛋炒飯中加入鹹蛋黃、以肉燥醬提味；拿傳統豬血糕、甜不辣拌炒韓式辣醬；海鮮炒泡麵裡沒有「真海鮮」，直接以調味包入麵，主打快速出菜。當然，也有人因為他缺乏專業背景，而質疑他的食譜。
「不管是不是網紅，一定有人不喜歡我，這些我都接受，也會試著改進。」何裕輝說，「我告訴自己，無論如何都要『誠懇』。」
所謂的誠懇，是由3大堅持構成：每天都要有影片、每道料理都試吃、親自確認食材。
肥大叔的料理靈感來自生活，8成菜色是自己在餐廳、旅遊時吃到的美味菜餚，經過拆解作法、試菜後，約一個禮拜可推出教學影片。其餘2成內容則由約10人的團隊，腦力激盪而成。
何裕輝笑說，他應該是「最多產」的料理內容創作者，固定每天晚上8點推出影片，自品牌成立起，未曾間斷。
一方面，這是和線上好朋友維持關係、培養默契的最好方式；另一方面，則是考慮到肥大叔的品牌屬性──服務每天都有煮飯需求的傳統家庭。
在每道料理教學影片快結束時，親自試吃成品，是何裕輝的第二個堅持，目的是告訴網友：依照食譜做出來的食物風味究竟如何？可能會偏淡，也可能口味過重，再適度做調整。
至於親自買食材的第三個堅持，源自何裕輝對自己的承諾：每個禮拜，他都會到台中的「山腳黃昏市場」裡親自挑菜，以降低買錯食材的風險，不讓錯誤再犯。
「印象最深的是，有一次在示範豬肝炒菠菜，因為當天連續錄太多集，不小心拿成其他青菜，上片後才被網友發現拿錯材料。」當時他連忙在社群平台道歉，火速撤下問題影片，並重新製作、上傳正確版內容。
第一次接廣告就跌跤，先道歉再重新出發
有過品牌創立初期、經營電商失利的經驗，肥大叔對於商業化嘗試一直小心翼翼，幾乎推掉所有置入廣告，沒想到，第一次正式嘗試就跌跤。
今年中，肥大叔首次開賣掛上品牌名稱的鍋具，一小時內業績便突破400萬元。不過部分顧客收到產品後，卻指稱「鍋子與鍋蓋有瑕疵」，知道消息後，何裕輝直接承擔錯誤，拍影片向消費者道歉，不多做辯解。
這種不推卸責任的作法，從網友留言來看，贏得不少支持者的信任，表態會再給機會。7月初，肥大叔第二次嘗試，切入保健食品市場，與雲林農民合作推出可直接飲用、加入料理的黑蒜精。
全富數位總經理歐俊良表示，從內容起步的網紅，每一次商業行為都要很小心，一不注意用錯方法，很容易不管賣什麼，數據就是起不來。
講起話來語速偏慢的何裕輝，從菜色、料理風格到影片後製，都不走華麗風格。乍看影片，你可能真的會認為，是哪邊來的路人大叔在教做菜。然而，正是這股親近感，讓他快速走紅中、南部，連去廟裡拜拜都有粉絲相認。
「最像我的一道菜應該是白菜滷，」何裕輝淡淡地說，「不起眼也不出色，可是這道菜能夠愈煮愈香，讓大家吃了回味，有滿滿回憶。」
肥大叔
類型：美食
2020百大網紅排名：41（新入榜）
經營平台／追蹤人數：Facebook（66萬）、IG（6.1萬）、YouTube（17.6萬）
年度亮眼表現：「番茄炒蛋」教學影片累積234萬觀看人次，是肥大叔粉絲頁中最高人氣的一支影片。
責任編輯：張庭銉
5 啾啾鞋─因為邊緣冷知識，他被觀眾熱愛了6年
「你知道牛排的血水不是血，是肌紅蛋白嗎？」、「手指其實沒有肌肉」。以挖掘生活中許多人不以為意的冷知識，成功奠定鮮明頻道風格的啾啾鞋，YouTube頻道訂閱數突破138萬人次，是少數理工科背景、分享知識內容的創作者。
2014年，當時就讀中央大學化學系大三的啾啾鞋，靠著一支〈給大一新鮮人的八個建議〉影片，迅速在網路上竄紅。6年過去，同類型創作者競爭更為激烈，啾啾鞋如何維持創意與人氣？
「一開始頻道的內容都非常深入，跟我本身的化學領域有關，後來發現看的人實在太少了。」為了提高觀眾接受度，他調整為只講一個知識重點，並簡化內容的複雜度，從生活中尋找一般人習以為常的現象，再以淺顯易懂的方式講解背後的科學原理。
挑戰觀眾認知，再讓百萬人愛上書中知識
由於傳達的知識夠冷、夠有趣，〈超邊緣冷知識〉系列影片竄紅，也成為啾啾鞋的經典代表作。
然而，有趣的冷知識題材不易找尋，也增加了穩定產出的難度，而且「觀眾也幫我定位，好像到我的頻道，只能看冷知識相關的東西。」
這讓啾啾鞋體認到，在YouTube上無論創作什麼內容，觀眾總有一天會看膩。每個節目系列都有生命周期，流量數字能「持平」已經非常難得，衰退幾乎是無可避免的現實。以冷知識系列來說，推出2年後流量已見下滑趨勢。
啾啾鞋頻道成立初期，主要拍攝3C產品開箱，以及對各類議題發表看法、心得的雜談型節目〈啾來聊聊〉為主。在2018年流量出現下滑訊號前，啾啾鞋就有意識地超前部署、不斷轉型，設法開創新的類型節目，多方吸引讀者。
目前，除了早期的〈超邊緣冷知識〉、〈啾來聊聊〉之外，還有於2017年推出的兩個節目：介紹科技趨勢、科學發現的〈一探啾竟〉，以及〈啾讀〉共計4種影片類型。
〈啾讀〉系列主打說書、書摘介紹，是啾啾鞋轉型的重要突破點。當時他用說故事的方式，講述矽谷新創騙局的書《惡血》（Bad Blood），帶觀眾輕鬆掌握重點，創下186萬次的觀看數，也奠定了頻道轉型的信心。
捨棄「柔性元素」，知識力就是熱情的來源
目前啾啾鞋頻道上，觀看次數最高的影片是〈他靠著偽造千萬美元假鈔翻身，從未被識破！但最後又是如何被發現的呢？〉，內容在介紹歷史小說《32街的偽鈔天才》，觀看次數達到368萬次。
順應說書影片受歡迎，啾啾鞋在2017年與學習平台PressPlay合作，推出付費訂閱方案，主打Podcast書摘內容。
近期台灣掀起Podcast浪潮，早早投入經營的啾啾鞋觀察，對創作者來說，視覺的效果大於聽覺；就成本來看，投入一樣的時間和製作心血，在YouTube上不但有業配機會、能維持品牌知名度，還可賺到廣告、流量收入，「經營上比較合理。」
因此，短期內，啾啾鞋的Podcast還是會以付費、副業的方式經營，僅在PressPlay露出，不會上傳到其他公開的串流平台上。
此外，為了給觀眾新鮮感，從表現形式上，啾啾鞋也曾嘗試在嚴肅的知識影片中演狀況劇、加入柔性的搞笑元素，成果卻不如內容轉型好，「後來發現這不是我很擅長的，當時低潮了快一年。」
如同養成遊戲，經營內容享受的是過程
儘管轉型做新內容的過程未必一路順遂，但是「我滿享受這樣的過程，也比較不會膩」。至於有人或許因此而質疑他「影片內容不再全是知識型，做YouTuber的初衷變了」，啾啾鞋試著從經濟面和創作面來解讀。
首先，作者必須負責頻道的生計，當流量數據往下掉，就必須做出突破，活下去。
其次，創作者每個時期製作不同的內容，都會被貼標籤，對此，啾啾鞋認為，創作者不要把自己框在特定類型的影片中，應該多去嘗試想做的內容。「如果觀眾真的膩了，或無論怎麼轉型，都無法再突破，我會考慮走到幕後，投資別人的頻道。」他笑著說。
回顧6年YouTuber的生活，帶給啾啾鞋最大的成就感來自觀眾的回饋。透過頻道的後台數據，他可以清楚看到誰在看影片、看了多少、何時跳走？
至於創作者擔心觀眾看膩，那創作者自己會不會覺得膩呢？「經營內容，很像在玩頻道養成遊戲。」看來啾啾鞋還沒膩，要持續靠著分享新知內容，替觀眾的大腦「開外掛」。
啾啾鞋
類型：學習
2020百大網紅排名：81
經營平台／追蹤人數：Facebook（12萬）、IG（8.5萬）、YouTube（138萬）
年度亮眼表現：嘗試轉型後，一支「說書類影片」瀏覽數達368萬次，創下啾啾鞋頻道最高觀看次數。
責任編輯：張庭銉
6 黃氏兄弟─整人影片帶出公益，笑著笑著就暖了
採訪時，記者每拋出一個問題，瑋瑋（弟弟黃挺瑋）都會下意識的將眼神轉向哲哲（哥哥黃雍哲），又或是兄弟倆對望、互不搶話。這種自然流露的默契，正是黃氏兄弟維持人氣不墜的關鍵之一。
「就像鄰居一樣，追蹤者都把我們當大哥哥，或是鄰居的小朋友。」私底下互動親切、沒有距離感的黃氏兄弟，以拍攝生活紀錄、整人、開箱實測、公益、唱歌等內容類型為主，在青少年族群裡深受喜愛。頻道成立至今約3年半，訂閱數已突破155萬。
留言反饋放第一順位，是快速圈粉的要訣
2017年兒童節當天，黃氏兄弟上傳了第一支影片〈日本超商必買！抹茶泡麵到底是鹹的還是甜的……？超神奇的口感〉，並沒有獲得太多迴響。
2018年一整年，是重大轉捩點，訂閱數從年初的10幾萬，暴增到年底的80萬，成為YouTube上，頻道訂閱成長最快的創作者之一。兩人也在同年底，辭去本來的工作，全職投入影片創作。
「表面上看起來是（訂閱）暴增，但實際上是我們不斷耕耘、沒有懈怠才有的結果。」黃氏兄弟認為，在意觀眾的感受和反饋，是追蹤人數增加的關鍵。決定專心創作之後，他們幾乎沒有休過任何一天假；直到現在，社群上的每一則留言，也都親自回覆。
「網路世代的東西，就是要每天做規畫，這是世界不會因為你休假，就停止轉動。」哲哲說。因此，隨時上緊發條的兩人，固定每周更新3支影片，內容企畫豐富多元，從音樂、整人、公益都有。
瑋瑋以一套「50：50法則」，說明他們的創作靈感來源：發自內心想做的企畫占50%，另外50%會從觀眾的留言、當下熱門的時事話題去尋找素材，「一半內容自己喜歡，一半是觀眾想看的，這會是經營頻道比較永續的作法。」
在意社會價值，要做「有溫度的人」
受訪時，黃氏兄弟多次談到要做「有溫度的人」，是兩人的座右銘，也是頻道經營的核心價值。因此，有別於許多生活娛樂性質的頻道，他們也花了非常多心力，製作公益性質的影片內容。
年僅24歲的瑋瑋與哥哥哲哲，在創作者中年紀相對輕，卻特別關注公益議題，黃氏兄弟希望更多人受到影響，也訂下目標：每破10萬訂閱，就拍攝一支公益影片。
一開始會有這樣的想法，哲哲回憶：「是因為受到蔡阿嘎每10萬訂閱，就捐10萬元的啟發。」黃氏兄弟從40～50萬訂閱數時開始執行，因為沒有多餘經費可以捐款，才透過影片拍攝的方式，與觀眾分享需要被關注的議題與公益團體。
近期較為大型的企畫，是花費近6位數，找來上百位創作者合唱《彩虹》，為婚姻平權發聲。從2018年10月上線到今年7月，影片已累積超過640萬點閱。
「一直以來我們拍攝很多公益影片，尤其是平權，是我們覺得很重要的事情。」哲哲強調，任何主題的影片，內容一定要正向、非腥羶色，「這還包括身邊的人，是否感受到支持與關懷，這是我們的核心。」
不過，從現實的「點閱率」考量，較為嚴肅的公益題材，如何與眾多娛樂輕鬆的影片競爭觀眾眼球？
黃氏兄弟坦言，與娛樂影片相比，公益內容的觀看數據上一定會有落差，但他們還是希望能「結合個人特色，拉近跟娛樂影片之間的距離，又可以為社會議題帶來更多關注量。」
哲哲分析，要達到這樣的效益，兩種類型的影片風格必須接近。像是先前與「無障礙生活節」合作的影片，封面照片就是讓瑋瑋坐在輪椅上，吸引觀眾關注身障議題。
另一個例子是與「台灣流浪兔保護協會」合作的影片。核心概念是希望大家關注領養流浪兔子議題，取材角度就從瑋瑋非常怕兔子著手，結合整人手法，拍攝成〈趁弟弟睡覺，把房間放滿兔子，瑋瑋起床嚇到不敢動〉。結果，這支影片創下135萬觀看數，是所有與公益機構合作的影片中觀看數最多的，替流浪兔議題與該機構帶來不少關注。
根據YouTube頻道的後台數據，黃氏兄弟追蹤者年齡層以18～34歲為大宗。「影片上的一舉一動，觀眾都會學習，必須意識到自己說出來的話是有影響力的，這點很重要。」這點從觀眾實際響應他們的號召，就可以看出來。
有觀眾不但專程請假、甚至帶著小朋友從外縣市來參與淨灘或其他公益活動；也有觀眾看完影片後，直接用黃氏兄弟的名義，捐款給公益機構，並把捐款收據寄給他們，時間長達一年。「我們在影片中的言行舉止，是真的有在影響觀眾。」哲哲興奮地說。
對兩人來說，當觀眾透過欣賞他們創作的內容，能夠更了解社會議題、以及公益機構在做的事情，甚至只要分享影片就是做出貢獻。除此之外，去年總統大選前夕，黃氏兄弟也與21位網紅合拍影片，呼籲年輕人「記得回去投票！」
拍攝與政治議題有關的影片，不怕被貼上標籤嗎？哲哲認為，社會上充滿各種標籤與分類，已經是常態，「我們更在意議題背後的核心價值，而非標籤。」
改變創作策略，讓觀眾看到不一樣的黃氏風格
一年前，黃氏兄弟成立娛樂工作室，由15位團隊成員組成，有人負責企畫、剪輯，還有音樂舞蹈專才。哲哲透露，在一支支看似輕鬆搞笑的影片背後，許多都是半年前、甚至是一年前就已經做好的規畫，支撐起頻道的破百萬追蹤。
與此同時，黃氏兄弟也積極思考轉型突破。瑋瑋開始學習音樂、舞蹈、健身課程，也打算將音樂變成另一項事業，除了頻道上偶爾更新的單曲MV之外，接下來還計畫與經紀公司合作，推出專輯。哲哲則花更多時間在健身上，並從今年開始經營個人頻道「哲哲日常」，分享生活、運動、穿搭、保養等內容。
「要讓觀眾看到不同面向的我們。」無論未來的角色是演員、音樂人或創作者，黃氏兄弟在任何平台上都會繼續努力，不會離開粉絲，「因為創作者的身分，已經融入生活中。」
黃氏兄弟
類型：生活
2020百大網紅排名：31
經營平台／追蹤人數：Facebook（13萬）、YouTube（155萬）、IG（36.6萬）
年度亮眼表現：攜手台灣流浪兔保護協會拍「把房間放滿兔子」影片，7個月內觀看數逾135萬，創頻道與公益機構合作影片最高紀錄。
責任編輯：張庭銉
7 呱吉─從網路走進政治，證明沒錢沒背景……可以改變社會！
在2018年底，呱吉以1.4萬票低空飛過，當選第13屆台北市議員，成為台灣第一個入主議會為民喉舌的網紅。
第一次走進議會，面對堆滿笑容的工作人員，初次見面，對方卻立刻喊出他的名字（呱吉本名邱威傑），熱情招呼、幫忙按電梯，一切都充滿特別的氛圍，也讓他「警覺」了起來。
「我第一天就覺得，權力這件事情有點可怕，很容易被迷惑。如果太習慣這件事，很可能會認為自己是世上特別的人，走到哪裡都應該有特殊待遇。」因此，他才剛當選就宣布，4年後不參選連任。
對於誘人的「政治權力春藥」，呱吉似乎天生有較高的免疫力。
呱吉在2015年創業開拍影片，2017年開始現身自製片中，以幽默和大膽實驗精神，帶動影片流量向上攀升，《上班不要看》和《呱吉》YouTube頻道各擁有79萬及57萬訂閱數。
選上公職如獲超能力，伸手就觸及議題核心
對他來說，影響輿論向來不是困難的事，但過去他是「間接」影響政治人物去關心某個議題。當選議員後，他能「直接」發揮影響力。「議員不只可以在公眾輿論上發聲，還可以在第一線，直接針對相關單位提出質詢，甚至要求對方到辦公室來討論，他們會給我特別的尊重。」
呱吉把這樣的議員職權，比喻為「就像英雄聯盟裡超人具有超能力一樣，不是說議員有多了不起，而是你選上公職的一瞬間，就被賦予了特殊超能力。」過去，他只能從媒體報章搜集資料，做表層判斷；現在，他可以觸及重要資料，質疑更接近問題核心，甚至從法規面去要求改善。
不過，回想首次在議會殿堂質詢，呱吉仍不免生澀緊張。為了短短5分鐘的「處女秀」，他一大早就進辦公室死背講稿，反覆練習。助理將過程側錄後放上網路，影片竟衝破100萬點閱率，不少網友看完大為訝異：呱吉的質詢竟然十分厲害！
「大家要知道，這（厲害的質詢）是練習來的。」呱吉誠實地說，如果臨時讓他上台質詢市長柯文哲，不可能如此犀利。而且，他也坦白交代，這是他最後一次如此特別認真準備，因為平時議員質詢時，可以做簡報自我提示，或是照念講稿，花一上午死背質詢稿，其實沒有經濟效益。「這或許是舞台上的處女情節吧？第一次一定要很完美。」
針對議員與網紅兩個身分如何兼顧，呱吉的重心似乎暫時偏向了前者。
「法令沒有規定民意代表只能有一份工作，但是我為了達成自己的目標，多數時間會放在政治工作上。」呱吉分析，會期間（4～6月及9～12月），他是「政治的呱吉」，一天花8成左右的時間當議員；休會期間，這個比率會降到5～6成。
不過，這只是理想上的時間分配，現實往往超出他預料，每周他都以為下一周會輕鬆一點，但往往又有團體找他討論事情，「不知不覺，天啊！怎麼（行程表）還是滿的。」
「政治的呱吉」占據了更多時間，「網路的呱吉」怎麼辦？他在2015年成立的「陸伍伍參伍」娛樂有限公司（65535 Studio Inc.），因為老闆、也是影片主角時常缺席，流量陷入成長瓶頸，團隊士氣不免受到影響。
素人參政，一場4年的行為藝術超展開
另一方面，政治工作雖然對社群經營、網路聲量的上升很有幫助，但「議員」頭銜為他帶來的流量，卻不見得都會有商業價值，呱吉指出，「很多公司因為我是政治人物，因此不跟我合作」。
「如果我不是議員，我的頻道流量早就飛天了！」坐在議員辦公室沙發上，呱吉感嘆地說。
不過，對他來說，當初參選的動機原本就「帶有行為藝術，或社會實驗性質，」希望證明素人只要有心參與政治、想改變社會，不需要有錢、有背景，「任何人都可以做到。」
完成了這個階段性目標，也讓他對於從政有了不同的領悟：「好的政治人物，不能只有政治這份工作，若他退出政壇便無事可做，就會賴在這個（政治）環境裡，人性不可信任，不可能不學壞。」
眼前，呱吉希望在議員任內留下「做得還不錯」的口碑，為素人參政開啟下一個契機。展望未來，儘管他自信滿滿地說，「如果明天就是北市議員選舉，我有把握，我還是選得上！」但是，「我從來沒有把政治工作當作人生中最重要的一個選項」，因為他的人生規畫裡還有很多想做的事。
呱吉
類型：生活
2020百大網紅排名：70
經營平台／追蹤人數：
◆上班不要看Facebook（43萬）、YouTube（79萬）、IG（23萬）
◆呱吉Facebook（39萬）、YouTube（57萬）、IG（32.4萬）
年度亮眼表現：
「民主開箱EP15」單支YouTube影片1年內破150萬觀看數。「夾筷子的承諾」影片2個月飆破近百萬觀看數。
責任編輯：林美欣
8 486先生─賣東西跟人生觀一樣，堅持信念才走得久
時至今日，不管去到哪裡、吃過什麼、買了什麼東西，在Facebook或Instagram打卡、分享照片或寫心得，幾乎已經是每個人的日常。
時間再往前推，在Facebook、Instagram、YouTube尚未問世之前，網路社群行為的發生場域，都是在「部落格」（blog）上。「486先生」陳延昶，就是由部落格時代發跡的長青網紅。
從最初單純的圖文分享，到2007年發起第一筆團購，如今486先生的Facebook粉絲數已達88萬人；「486團購網」已有約500品項，累積上百萬買家，年營業額約16億元。
最在意的KPI：影響力能帶來多少營收？
針對這些數字，無論YouTube頻道觀看人數多少、Facebook粉絲數成長多快，陳延昶最在意的KPI（關鍵績效指標）只有一個： 真正的影響力，要發揮在能夠帶來多少營業額。
「在買跟賣家電這個市場，我就是王，所有家電廠商看到我，都必須立正站好，叫一聲大哥！」他驕傲地說。
家電之王486先生的故事，得從1998年說起。當年還在震旦集團擔任業務員的陳延昶，出於對攝影設備、3C用品的興趣，開始在老牌入口網站蕃薯藤旗下的「天空部落」（2018年已關站），撰寫相關的評測文章。
13年前發起第一起團購，從此賣到停不下來
到了2007年，經營9年部落格的陳延昶，在讀者簇擁下，發起了第一筆團購。
那時，掃地機器人剛在市場上亮相，「我買了一台，拍了很多照片、實測給大家看，讓大家知道有多好用！」
不過，相比一般吸塵器，掃地機器人一台28,000元的售價，讀者都反映太貴，陳延昶就發揮他「業務員」的性格，向經銷商殺價，爭取到22,000元的「團購價」。他只簡單在部落格上表示，如果要購買，就匯款到銀行帳戶，並用隱藏留言功能，留下收件資料與銀行帳戶後5碼。
「一個晚上而已，就賣了200多台。」這是第一次，陳延昶發現自己的「導購力」有多麼驚人。合作經銷商也催促他趕緊再開一團，還給出「每賣出一台，就有800元獎金」的紅利。
「那時候以為了不起辦個3～5次，結果半年、1年、2年過去，每次都是幾百台。」就這樣，陳延昶確認了團購的商業模式可行，在2010年正式成立「486團購網」，由導購網紅轉型成為電商平台。
至於為什麼會踏入「家電」這個領域，陳延昶說，「我兒子從小是過敏兒，為了這個，我找了很多商品，我就靠這幾個商品起家。」
他口中的「起家品項」，包括掃地機器人和空氣清淨機等商品，前者每月依然維持1,000台以上的成績，後者則每月賣出5,000台。
對陳延昶來說，導購的關鍵，不外乎了解商品特質與消費受眾兩大重點。因此，他非常堅持，486團購網站上銷售的每一個品項，都必須親身試用過，確認品質。而這份堅持，也讓他不得不「放過」部分商品。
因為不開車、沒買車，所以不賣行車紀錄器
行車紀錄器就是一個例子。他不開車、沒買車，即使早就嗅到行車紀錄器市場的龐大商機，也不賣這項產品。「沒有實際親身使用，根本沒辦法介紹，我何必把信用放在這個地方？」
更重要的是，業務員出身的他，早就認清自己的優勢，「我很會賣，而且台北、台中、高雄都有服務人員，我的強項就是行銷和售後服務。」
就拿「筋膜槍」這項產品來說，市面上在2017年就已經開始銷售，卻直到近兩年才開始熱銷。「因為所有人都找肌肉男代言，包含經銷商在內，都覺得這個東西是要賣給運動員的。」而且動輒破萬的定價，也不是一般消費者可以接受的價格帶。
緩慢疲弱的銷售動能，看在以「每月銷售千台以上」為基本門檻的陳延昶眼中，亟需找到解決方法。「這個東西根本就是你我都可以用，警察、櫃姐、老師都可以用！」於是，為了銷售給更多人，也為了壓低生產價格，他擴大筋膜槍的目標消費族群。
至於上萬元定價，「經銷商原本認為一個月可以賣500台，我直接下訂5萬台，開模費用就低了，很快就壓低價錢。」這一批5萬台的訂單，在486團購網上，短短3個月就售罄。
表態政治立場，業績掉1億元也不怕
「企業一定要賺錢。」這是陳延昶談任何話題時，一以貫之的核心。不過，在Google搜尋「486先生」，可能還會看到大量與團購無關的新聞。
2018年起，陳延昶開始在486先生粉絲團上發表政治評論。「去年，我發表看法是火力全開，完完全全沒有保留。」他甚至在YouTube頻道上，邀請政務委員唐鳳、民進黨高雄市長補選候選人陳其邁等政治人物對談，一系列影片創下約1,000萬總觀看數，「很多人甚至以為我要參選了。」
但，如此在意營業額的陳延昶，不擔心因此而「掉粉」嗎？
「我老實告訴你，這對我的營業額沒有影響！」陳延昶坦言，在表態政治立場初期，年營業額的確掉了大約1億元，「不過後來很多人買得更起勁，馬上又補回來了。」
對陳延昶來說，年營業額16億元，每年有2億元左右的波動，都在可以接受的範圍內。而且，「即使今天掉了3億元，我還是要說！因為這是我人生很重要的價值觀之一。」
而如此鮮明的「人設」，反而收攏一群鐵粉。在一份486團購網發出的調查，1,500份有效的問卷裡，高達8成的消費者是回頭客。
在超過20年的時間裡，從文字部落格、自有網購商城、Facebook網路社群，再發展到YouTube影音頻道等多種內容形式，陳延昶認為，他從部落格時期開始建立的好口碑，始終是486先生最龐大的資產。
無論是網紅或創業家，誠實地面對粉絲、消費者，不但是他最重要的企業經營理念，也實踐在他對政治的直言不諱。
486先生
類型：開箱
2020百大網紅排名：4
經營平台／追蹤人數：
Facebook（88萬）、IG（1.4萬）、YouTube（3.4萬）
年度亮眼表現：
嘗試製作新內容，例如與立委候選人的談話性節目，創下約1,000萬觀看總次數。
責任編輯：林美欣
9 雨揚─最強跨界命理系網紅，創造億元「開運帝國」
「為什麼有錢人一定要用長夾？很久以前我的師父告訴我，賺錢若要有多餘，錢要有伸展空間（台語）。」從電視螢幕跑到YouTube的播放框中，台灣知名命理老師雨揚，一邊講解著鈔票擺放的「招財秘訣」，一邊拿著手上的皮夾展示。
在這支教學影片裡最特別的，就是老師手裡拿著自己設計的「有錢人開運貔貅長夾」。在自家電商平台「雨揚珍品」上，這款皮夾是最熱賣的明星商品，光靠粉絲搶購，平均一年就能賣出3萬個。
20年前，梳著高高的包包頭、一身紅色旗袍的雨揚，從《命運好玩玩》發跡，講生肖、聊八字、談面相……精通各式命學研究，成為六七年級生心中「台灣命理老師」的典型代表；20年後，她一頭褐色直髮、穿著時尚小洋裝，在社群直播中，神采奕奕地講著運勢。
如今，雨揚在Facebook、YouTube、Instagram三大平台上，粉絲數加總已經突破100萬人。在公司董事長、作家、畫家、書法家、演唱家、養生學專家之外，又多了一個「網紅」身分，她要如何兼顧如此多元的斜槓人生？
轉戰網路吸百萬粉絲，平台之道是經營關鍵
「我理解的網紅，應該是有影響力的人，能影響到別人的思想行為。」要具備這樣的影響力，雨揚很早就體認到，「要讓別人聽得進你的話，得要有足夠『知名度』。」自知有命理天賦的她，在電視台一窩蜂製播命理節目時，就選擇在電視上曝光；等到收視行為開始轉移到網路，她也快速掌握趨勢，在2010年轉戰社群平台。開始能夠真切直接地獲得粉絲的回應，反而給了她前所未有的成就感。
進入雨揚的社群平台，有的內容在講生肖和風水運勢，有的談經脈養生、誦佛經，甚至還有自己唱的京劇影片；看似五花八門，沒有特定主題，但在她心中，對於不同社群平台的「差異化經營」，卻有相當清晰的理路。
Facebook堪稱她的「大本營」，為避免訊息淹沒在粉絲的版面上，一天至少要發布4～5篇文章，一周少說也要開3場直播，維持和粉絲的高互動、刷存在感；YouTube則是多發布「長尾影片」，像是教學文、佛樂、年度運勢等，可以長期留在站上，便於粉絲搜尋、反覆觀看，雨揚團隊甚至已經開始規畫推出帶狀節目。
至於使用族群更年輕、講求視覺化的Instagram，雨揚也沒錯過，「IG我盡量先PO重新製作過的農民曆，用比較新潮的、時尚的、年輕人愛看的圖片去養粉絲。」
追蹤雨揚的粉絲，65％是女生、平均年齡35～55歲，長年緊緊跟隨。隨著她的社群影響力一步步擴大，透過社群內容和旗下電商平台「開運商品」的結合，這群消費力旺盛的鐵粉，正好在背後支撐了「雨揚式導購力」。
早在2000年，雨揚就成立了自己的公司，販售單價168元、她親手一針一線縫製的福袋，還有各式各樣的水晶點綴；現在，打開雨揚珍品的網站，架上品項近千種，有風水擺件、佛珠線香與開運麵，這類從命理專長延伸出來的商品；也有服飾配件、阿里山咖啡、護目鏡等意想不到的商品。
多元選品的動機，主要是出於服務粉絲的心情，「我想做幫助大家的事，我會開發好看的、好用的商品，畢竟有這麼多的粉絲，跟了我這麼久。」
然而，雨揚真心推薦，也要粉絲甘心接受才行。這讓人不禁好奇，雨揚究竟透過什麼樣的方式，讓內容和商品結合？
「我們都是從內容出發，再串連商品，其實很隨性。」在Facebook直播和YouTube影片中，單單一款「開運貔貅長夾」，就隨著各種主題露出好幾次：〈12生肖五行相生，找到你的開運幸運色〉、〈教你有錢人的收錢方法；富豪命的手面相解析〉……當雨揚聊完命理之後，便會進一步推薦開運商品，相當於「我不只告訴你解法，這裡還有一個現成的作法」，激起粉絲的下單欲望。
雨揚公司發展至今，員工人數超過200人，有自己的倉庫，還設立了4家實體門市，2020年營收已達數億元，更計畫在今年準備IPO（首次公開發行）。
「我可以同時做很多件事，比方說我正在拉筋，可能也在敷臉、練習英文聽力，」這樣一心多用，也充分展現出雨揚的旺盛企圖心，造就了她在許多人心中，既是值得死忠追隨的命理老師，更是事業版圖不斷擴大的「企業家」，以及持續跟進潮流、發揮影響力的「網紅」。
雨揚樂活家族
類型：命理
2020百大網紅排名：53
經營平台／追蹤人數：Facebook（92.3萬）、IG（2萬）、YouTube（7.21萬）
年度亮眼表現：首次殺進排行榜，是繼唐綺陽（排名第22）之後，榜上第二大命理系網紅。
責任編輯：林美欣