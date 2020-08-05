「adventrip - App上架了，為旅遊新增一款回憶與分享的工具。只要選取照片、就能自動還原在google街景裡。」可免費下載旅遊分享軟體！

只要選取照片、就能自動還原在google街景裡。」 創辦人兼執行長謝啓大表示，分享照片無上限，整理照片、交流情感、讓朋友體驗你的旅遊回憶。

這項台灣獨創的旅遊分享軟體，正申請3項關鍵發明專利中，但從創辦人周邊親友、新創同業生活圈開始發散，大受旅遊部落客的喜愛，並已在iPhone正式上架，android系統則正在努力開發中，都可免費下載！

1張照片 重現360度環繞場景

起源於一場遠距戀愛，5年前，前往海外留學的女友把在當地拍到的街景，經由視訊畫面展示自己到過哪些地方，然而身在台灣的他雖然想領略箇中滋味，還是無法體會現場的氛圍。為了追隨伊人腳步，突發奇想跟女友透過Google街景來重現旅行的足跡，爾後將點子投入創業，獲得高雄市政府等單位輔導。

探索旅程

近年來， 不斷地深化軟體核心技術，優化「adventrip」的還原與應用效果，也得到Google map授權使用，嶄新的完美版本誕生，進入手機或電腦中的App，點選照片，即可達到AR擴增實境，自動把照片創新嵌入到所在的國家、城市、街道、位置，實況還原場景所在，重置360度環繞現況，是全球僅有的這套軟體最大特色與獨家優勢。

讓旅遊的分享 被體驗

舉例來說，「朋友認為J.K. 羅琳為何能創作出《Harry Potter》這麼充滿想像力的小說，是因為她在愛丁堡的The Elephant咖啡館內寫作，啟發靈感。瀏覽街景會很驚訝地發現，門面的弧形巷道延伸著，滄桑的古堡、彩色的教堂與建築幻化成了斜角巷、霍格華茲魔法學校、佛地魔的圖像。」創辦人表示：人們無法體會未曾到過的情景，所以為了克服這個痛點，下定決心開發這項軟體，讓大家的旅遊體驗，都能夠被分享、被重現。

是否握有1張照片，即能深入禁地，環球暢通無阻？創辦人示範進到Google map，以台灣為例，按一下map右下角的小人兒圖案，可看到除了中央山脈，幾乎全台各地都布滿藍色點狀，這意謂著把選取的台灣某地照片分享給友人，一定能結合Google map拍過照的影像，自動配圖中央山脈之外場所，顯現街景。

探索旅程

在全球各角落搜尋比較後指出，日本是旅遊大國，藍點狀連線成片，幾乎全日本都覆蓋在藍點之下，分享照片、展現街景無死角，是最適合出國旅遊、輕旅行的國度；至於沒有藍點、呈現白色的地帶，往往地處偏僻荒野或資訊不開放的極權國家，譬如南極、非洲、北韓、越南、中國大陸所擁有的藍點地區相對地少很多，創辦人淺淺微笑：這屬於Google map不支援街景的「天然缺陷」，也算是自己將來升級改版的終極任務吧！

新創科技「adventrip」 輕鬆分享又保密

把照片分享給心愛的人，外人會看得到嗎？創辦人表示，透過自己傳送照片給LINE、FB等管道的對象，只有勾選的對象因有網址而能看得到，保有絕對的個資隱私，對方也不必安裝「adventrip」App，再現求婚、環遊世界等事件所在地做得到，紀念意義十足，相當輕便。

探索旅程

時下「adventrip」App探討熱度逐日火紅，社群、情侶、親友之間、部落客、網紅、觀光旅遊與會展業者開始風靡，下載「adventrip」App工具分享照片，不必註冊，即點即用，不占網路流量，還能修改或命名照片名稱、寫下圖片說明文字，把「設身處地」化為真實發生的現在進行式。

來到後疫情時代，如若不能出國旅遊，有了「adventrip」線上出國最佳小幫手，滑一滑手指，「偽出國」不花分文，「照」樣可以回憶出國旅遊的美好時刻，隨時把自己和分享好友置入滿心嚮往的場景中，最具撫慰、療癒作用，果真，1張照片勝過千言萬語。

探索旅程

*體驗看看：https://www.adventrip.net/Map/detail/T125F591A846F10

Blogger 阿堡的英國愛丁堡