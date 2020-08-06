川普政府公開表示，希望TikTok和WeChat等「無法信任」且可能造成國家安全風險的App從美國App Store下架，以達成「乾淨網路」的目標。

從硬體到軟體，美國政府以國安為名積極封殺中國企業

美國國務卿邁克·龐培（Mike Pompeo）公開表示，川普政府希望TikTok和WeChat等無法信任且可能造成國家安全風險的App從美國的App Store下架，同時還將禁止華為手機在銷售時預裝App，以達成「乾淨網路」（clean network）的目標。

龐培日前表示，包括TikTok、WeChat等總部位於中國的公司，恐將威脅美國用戶的個人隱私，更不用說中國對內容審查的管控；同時美國外交官也說，國務院將與商務部和國防部合作，限制中國雲端服務提供商在美國收集、存儲和處理數據的能力。

川普政府對於TikTok美國業務的發展十分強硬，要求若不將美國業務賣給美國公司，就將強制關閉，並且要求正在與TikTok商議收購的微軟，要在9月15日前達成決議，根據《CNBC》之前的報導，微軟可能將以300億美元（約台幣8,600億元）收購TikTok美國業務。

被逐出美國市場的TikTok，除了已經確定將花費5億美元，在愛爾蘭設立數據中心，而這也是TikTok在歐洲的第一個數據中心，希望能提升TikTok用戶的數據保護，並縮短歐洲用戶的加載時間，預計在2022年開始營運；同時，目前也傳出TikTok考慮將海外總部遷往英國倫敦。

因新冠疫情而爆紅的視訊會議平台Zoom，由於其創辦人中裔美籍的身份，曾遭部分政府單位禁用，日前也宣布退出中國市場的直接銷售，顯示中美之間的緊張關係，已經影響部分產品在全球發展的策略。而中國App遭到美國、印度兩大軟體及行動網路成熟市場的重創，未來出海之路是否將轉向南美等其他市場發展，頗值得長期觀察。

責任編輯：錢玉紘

資料來源：CNBC、Bloomberg、Reuters