優式機器人總經理陳招成同時出任台灣服務型機器人聯盟總召，讓其在機器人軟硬體整合、AI導入及相關手機應用端解決方案配套擁有其他品牌無法比擬的綜效。

洞見服務型機器人未來經濟興起，創新戶外服務型機器人應用

2019年國際機器人聯合會（International Federation of Robotics, IFR）趨勢報告顯示，2022年全球服務型機器人銷售量預估將達3,800萬美元，相較於2019年的1,260萬美元，達到3倍以上的成長率；世界各國於農業機器人領域的應用，仍著重在糧食生產、農業環境永續等問題，希望解決勞力短缺、智慧農業的專業服務型機器人解決方案。反觀台灣，除了行政院農委會推出的農業4.0方案所著重智慧科技在智慧農業生產及數位服務之應用外，較少看到相關發展能夠應用在其他日常生活中的解決方案。而台灣新創公司優式機器人於8月6日實機展演由台灣團隊自行設計開發的創新護草機器人應用，將在歐美大型農業機械中使用的精準農業技術，無人駕駛導航，AI影像辨識等技術延伸至日常生活領域，推出全球首創的電子圍籬智能護草機器人。

優式機器人推出電子圍籬智能機器人M680，展現台灣科技島實力

由台灣優式機器人自主研發的「電子圍籬智能護草機器人M680」，在動態避障、遠端AI路徑規劃及電子圍籬定位的技術上投入諸多心力，特別是電子圍籬的定位技術研發上擺脫國外諸多割草機器人品牌需要於割草範圍周邊埋設金屬線的受限，無邊界智能護草機器人M680採用高精準的GPS定位技術，並搭配台灣優式機器人自行研發的雲端AI計算，協助無邊界智能護草機器人M680建立除草範圍的虛擬邊界及最有效的割草路徑，大力減少了人工於周邊埋線的金錢及時間成本，並解決諸多國外相同類型割草機器人的割草涵蓋率不佳、耗費過多時間等問題。

台灣優式機器人總經理陳招成於產品發佈會上表示：團隊願景「讓機器人服務進入每個人的生活」，所以在研發之初便將重點放在強化實際應用層面，觀察到目前台灣在日常生活中，如社區花園、公園綠地、球場等除草的應用上，多以傳統人力背負式除草機為主要方式，常會因使用汽油、除草噪音、人工除草而產生諸多環保、除草品質及人力、時間成本等問題；因此研發階段便與相關草地業主，如機關公園綠地、飯店民宿、景觀餐廳草地等負責的權責單位及擁有草坪的居家住戶等可能遇到的問題開始發想，同時提出相對應的解決方案。包括：以抽換式電池解決傳統除草機使用汽油而造成煙、臭味及噪音汙染(M680約60分貝，傳統除草機約100分貝)等環保問題，並同步解決戶外充電站設置不易、過遠等問題、地形偵測及雜草長度割除設定則解決因人工除草而造成的除草品質不穩、遠端APP監控及雲端AI計算則為業主節省人力、時間成本帶來更多保障，且也減少人與人的接觸，避免受疫情影響；不僅如此，更考量台灣氣候及地型，研發防水及動態避障的機制。

優式機器人

智能護草機器人嶄露頭角，擴展機器人智能服務，推廣環境永續共生

「電子圍籬智能護草機器人M680」的研發團隊成員主要來自消費電子產業，對於平板電腦、手機、智能音箱、智慧手錶、教育機器人有豐富的設計與製造經驗。台灣新創公司優式機器人總經理陳招成同時出任台灣服務型機器人聯盟總召，在同時擁有服務型機器人及消費電子產業背景的組成下，讓其在機器人軟硬體整合、AI導入及相關手機應用端解決方案配套擁有其他品牌無法比擬的綜效。相信優式機器人主力產品「電子圍籬智能護草機器人M680」，將可挾著世界首創的電子圍籬應用及台灣第一款生活領域智能護草機器人的能量，為台灣服務型機器人產業帶來新的風潮。

無邊界智能護草機器人M680

【應用領域】

精緻草地養護：機關公園綠地、飯店民宿、景觀餐廳、社區/辦公大樓花園、居家住戶草坪

【簡介】

體積：60 x 46 x 35（單位：公分）

重量：16公斤

割草時間：2~3小時

刀片：短刀片x4

割草寬度：28公分

割草坡度：20°

割草面積（每小時）：約50坪

防水等級：工業應用等級IPX4

相機：5MP

遠端遙控割草：YES

動態避障：YES

下雨偵測：YES

防盜提示：YES

割草狀態影像監控：YES（進階選購功能）

割草品質影像鑑定：YES（進階選購功能）

優式機器人官方網站：https://www.ur-srobot.com/