TikTok即將被美國政府封殺，Facebook執行長祖克柏對此表達看法，認為政府此舉開了一個很壞的先例。

在警告TikTok「不給收購就封殺」後，美國總統川普正式簽署了一份行政命令，將在45天後禁止美國民眾、企業與TikTok或母公司字節跳動進行交易。美國對TikTok趕盡殺絕，Facebook執行長馬克‧祖克柏（Mark Zuckerberg）評論，「這開了一個很壞的先例。」

TikTok在美國市場的前景越來越不明朗，稍早傳出微軟正與TikTok談判收購美國業務的風聲時，川普便發布最後通牒，倘若TikTok未能將美國業務出售給微軟或其他美國公司，那麼將自9月15日進行封鎖。

祖克柏在近期的公司會議上表示，這是一個非常糟糕的先例，「無論解決辦法是什麼，都必須非常謹慎處理……我真的很擔心，這可能對世界上其他國家造成長期的影響。」

TikTok面臨45天死亡倒數，Facebook憂未來恐成外國封殺目標

根據App分析公司《Sensor Tower》估計，TikTok在全球已經突破20億次下載，是全球成長最快的App，美國是其第三大市場，僅次於印度與中國，下載量達到1.65億次。目前TikTok的估值已達到500億美元，也有報導傳出微軟打算用300億美元買下其美國業務。

這款中國App的崛起，令美國政府備感威脅，動員海外投資委員會（CFIUS）進行審查，並要求TikTok必須出售美國業務。字節跳動創辦人張一鳴也因此發布公開信，反對美國的作法。

美國揚言9月15日是封殺TikTok的最後期限，總統川普也簽署一份行政命令，將在45日後限制美國人與TikTok或其母公司字節跳動進行交易。 Shutterstock

但祖克柏不認為封殺TikTok是個好主意，他在會議上暗示，在美國開了先例後，未來Facebook旗下服務也可能因為類似的理由，成為其餘國家封殺的目標。

不過，祖克柏也認同TikTok存在國安疑慮，「我當然認為一個包含大量民眾數據，卻依循另一個國家（中國）規定的App存在國安疑慮，尤其是一個被越來越多政府視為對手的國家。」

TikTok被封殺讓Facebook獲利？祖克柏：公司不是只經營幾個月

TikTok在國際市場發展受阻，Facebook可能會是最大的獲益者。TikTok一向被視為Facebook的社群版圖中，欲除之而後快的眼中釘，近年來也接連開發短影音服務Lassa與Reels，試圖仿效過去複製功能再擊垮對手的套路。

祖克柏則對此不以為然，認為長期影響微乎其微，「沒錯，他們是競爭對手，這幾個月我們服務的活躍度可能會上升，也許會減輕Reels推出時的阻力，但公司不是只經營一個月或一個季度。」

對於Facebook旗下服務可能因TikTok被封殺受惠的看法，祖克柏不以為然稱公司不是只經營幾個月。 Gil C via shutterstock

然而，在祖克柏輕描淡寫TikTok受挫為Facebook帶來的優勢時，社群巨頭卻沒有放過絲毫機會。印度因邊界衝突與中國交惡，下令封殺包含TikTok在內的中國App後，Instagram隨即於當地推出Reels搶佔市場。

而TikTok即將被美國封殺、邁入45天死亡倒數的此刻，Facebook也在美國等全球50多國推出Reels。時機的湊巧，很難令人不做聯想。而Reels的大舉上線，也令Facebook股價上漲、祖克柏身價突破1,000億美元，躍居全球第三大富豪。

TikTok與Facebook的關係素來不甚良好，7月底舉辦的聽證會後，TikTok新執行長凱文‧梅爾（Kevin Mayer）撰寫了一封公開信，抨擊Facebook在愛國主義的糖衣下，包裹著對TikTok的惡意攻擊與不公平競爭。

資料來源：Buzzfeed News、Bloomberg、Sensor Tower

責任編輯：錢玉紘