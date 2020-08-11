由YouTube創辦人陳士駿與矽谷的成功創業家徐旭明、黃中凱、陳信生、江詞源等多位具國際經驗的新創大師返台共同成立矽谷台灣幫Taiwan Mafia。

台灣科技新創團隊在過去幾個月來，因全球疫情影響產業衝擊下，積極透過科技的創新與應變能力突破了許多挑戰與轉型，並且提出科技應用方案，除了快速投入全球防疫的行列外，也挖掘到許多科技的藍海商機。同時，也因應疫情的多變下，一群來自全球新創重鎮-矽谷的台裔創業家也看好台灣的科技發展與新創優勢，由YouTube創辦人陳士駿與矽谷的成功創業家Jameson Hsu徐旭明、Kai Huang黃中凱、Phil Chen陳信生、Steven Chiang江詞源等多位具國際經驗的新創大師返台共同成立矽谷台灣幫Taiwan Mafia。

矽谷五位創業大師閉門傳授創業秘技、協助新創鏈結國際市場

科技部吳政忠部長親自到場鼓勵參加活動學員表示 : 創業一定要不害怕失敗，每次挫折中學習到的經驗都會是下次成功的養分，矽谷台灣幫Mafia的5位創業家願意傳承寶貴的矽谷經驗，希望幫助團隊用更精準的大師眼光掌握全球產業變動趨勢，找到國際創投，建立和國際資金和市場的連結。

為此，科技部打造台灣科技新創基地(TTA)，作為台灣新創鏈結國際的樞紐，藉由引進國際級加速器、設立矽谷據點、吸引海外創投來台及鏈結海外多元市場，並透過跨部會整合政府資源等作法，促成我國新創團隊鏈結國際、吸引海外資源來台，本次以台灣科技新創基地TTA為平台，聯手TTA加速器夥伴SparkLabs Taipei邀請到5位矽谷創業家分享來自網路平台、電玩電競、創投等領域經驗，讓每1位矽谷創業家親自傳授每組8位學員國際品牌、全球市場定位、找尋投資人等閉門個案討論，除了讓矽谷的經驗得以傳承外，更期許將有更多新創團隊能掌握全球產業變動趨勢，更要透過科技部、經濟部及國發會等部會進行跨部會資源整合，以全球市場與國際募資為目標，積極協助台灣新創鏈結大規模的國際創投，幫台灣接軌國際。