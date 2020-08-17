與客戶維繫良好的關係，是打造成功企業的重要關鍵。面對來自消費者大量且龐雜的線上詢問，找個好工具來維繫客戶關係，就成了經營上的必修課題。

許多消費者都曾有過以下經驗：上網購物前先發訊息向店家諮詢產品問題；或是在收到商品發現有瑕疵時，透過訊息討論退換貨服務。隨著科技不斷進展，人與人的溝通工具也不斷演變，想要跟客戶保持良好互動，企業必須與時俱進，近年成為大家溝通主流的即時通訊軟體，便成了企業經營顧客關係的新戰場。

數據會說話，根據市調機構Statista的統計，全球87％的智慧型手機使用者，習慣使用行動通訊軟體閒話家常或討論公務。其中全球最大的行動通訊軟體WhatAPP，每月的全球活躍人數高達16億人，而在台灣最受歡迎的Line，全球則有1.64億的活躍人數。

根據全球知名客戶服務系統平台業者Zendesk的內部調查也發現，光是2019年的商務訊息交換量，就比前一年增加了500%，有越來越多的企業選擇以通訊軟體解決客戶疑難、拓展商機。簡單的幾句訊息，不僅可以提高訂單成交率，也能在最短的時間內讓消費者了解產品狀況，並透過說明或服務化解消費者疑慮，甚至有機會讓對方成為死忠粉絲，這些都是活用通訊軟體落實客戶關係管理的效益。

也因此，保持一個暢通管道與客戶對話，並且能在短時間內回覆他們的問題，是企業提升客戶服務品質的重要關鍵，同時也是樹立品牌形象的好機會。

Zendesk可支援WhatAPP、Facebook、Twitter及WeChat等多種通訊軟體，幫助客戶整合訊息平台 shutterstock

支援多種通訊平台，讓溝通零隔閡

在全球市場居於領導地位的Zendesk，就專為各式企業提供全方位的客戶關係管理解決方案，包含客戶管理、客戶分析、全通路連結、分派工單等進階功能，許多全球知名企業包括影音串流龍頭品牌Netflix以及食品外送平台Foodpanda等公司，全都採用Zendesk的客戶服務系統，強化競爭力。

Zendesk是一套基於SaaS的雲端平台，方便企業快速建立一個具有多種客服溝通管道的網頁系統，可支援的通訊軟體非常多，包含台灣市占第一的Line、全球風行的WhatAPP、Facebook、Twitter，或是中國市場最受歡迎的WeChat等，Zendesk都能與這些工具或平台充份整合，不論是要在台灣跟鄉親們搏感情、或是想要打造一個跨國的客服訊息中心，廣泛支援的Zendesk都是業界首選。

客戶可以透過Zendesk support後台，選擇適合的通訊軟體，即時服務不打烊 Zendesk

在通訊軟體之外，因應現在的客戶溝通模式相當多元，龐雜的訊息要求，更需要一個統整的管理工具。Zendesk能為企業整合線上留言、即時聊天、電子郵件等不同訊息管道，與顧客交流。當客戶經由各種方式如電話、信箱、社群平台等管道與企業聯繫時，客服人員可以直接在Zendesk Support內馬上抓取客戶的會員與歷史資料，並將需求開立工單，迅速完成客戶接洽對應，也可指派給相關人員，留下後續工作處理事宜。

Zendesk甚至還能做到在客戶還沒有提問的時候，就主動聯絡他們與之交談。服裝租賃公司 Le Tote便採用這項自動觸發程式，為停留在結帳頁面上的客戶提供幫助。透過在購買過程中主動聯絡客戶，Le Tote得以降低購物車放棄率，提高轉化率。

當然，讓企業運用通訊軟體跟客戶打交道只是入門。Zendesk的解決方案能將客戶關係管理與通訊工具充分整合，提供如統計分析、聊天機器人等技術，讓企業的客戶服務品質贏得更多口碑。

可以使用Zendesk分析各通路訊息來源，優化產品服務與資源部署 Zendesk

透過完整的數據分析，對外，企業可了解客戶如何與你的網站、產品或各通路進行互動，也能在傳訊的溝通過程中獲得更多細節，藉此回饋分析結果給業務單位或產品部門，幫助未來的市場開發；對內，則可衡量客服團隊的工作成效，及可負荷的工作量，進而優化內部資源部署，使團隊協作更有效率。而聊天機器人則能以AI技術識別客戶問題，快速回覆相關解答，零等待的服務優勢，讓企業能在競爭激烈的市場中贏得先機。

低門檻、多功能，適用各行各業

面對不同產業的客戶管理需求，像是食品業和零售業要處理的問題便截然不同，Zendesk也通通都能滿足。Zendesk在全球服務的對象涵蓋各行各業，不僅有零售、旅遊、金融、軟體科技等商務公司，就連醫療健康、教育與非營利組織等也都有合作，所開發出來的軟體功能，能最大程度滿足不同產業的需求。

在強大功能之外，Zendesk的導入門檻也不高，貼心提供多種方案讓企業自在搭配，非常適合以中小企業為主體的台灣產業；事實上，在全球導入Zendesk方案的企業中，中小規模的業者占比也很高。

透過Zendesk，企業可與客戶開展自然的對話，讓通訊軟體的功能更上一層樓，不僅可以快速解決客戶的問題、提供24小時的客服系統，甚至能為客戶打造更豐富的互動體驗，用創新的數位服務來提升客戶心中的品牌形象。

除了與即時通訊整合的方案外，Zendesk也有許多產品能讓企業更了解客戶的思維，想要了解更多Zendesk的解決方案，快報名Zendesk網路研討會，讓品牌用最聰明的方法，圈住客戶的滿意度。