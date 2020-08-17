臺南市政府結合企業夥伴力量，與臺灣微軟、緯創資通及寶蘊凌科共同推出AI登革熱防疫平臺，實現初步科技防疫成果，成為國內首項AI科技防疫登革熱成功案例。

臺灣積極防範新冠肺炎疫情侵擾成果斐然，但隨著夏日來臨，登革熱疫情來勢洶洶，不可掉以輕心。今(13日) 臺南市政府、臺灣微軟、緯創資通股份有限公司(簡稱緯創) 與美商寶蘊凌科網路科技有限公司(簡稱寶蘊凌科) 四強聯手，首度推出「AI登革熱防疫平臺」，結合公共衛生安全和AI科技，以微軟 Azure 雲端平臺為基礎架構，開發與建置AI圖像辯識模型技術，可快速辨別斑蚊孑孓卵粒，杜絕病媒蚊孳生，大幅減少至少50% 的監測人員操作時間，更降低因諸多人力作業、工具耗時費力的監測模式，而導致登革熱防疫出現破口的風險，有利於登革熱防疫相關單位及早部署防疫措施，齊助臺南市政府實現AI科技防疫的目標。

擴大防疫區域、減少50% 人力成本 臺南AI登革熱防疫再升級

經濟部工業局自2018年起推動智慧城鄉生活應用發展計畫，期可結合地方政府及國內業者共同投入，加速全臺縣市打造智慧生活環境。根據臺南市政府登革熱防治中心估計，過去在病媒蚊高原期及特定狀況下，僅針對疫情重點區域進行防疫，每週每人平均作業96.75桶誘卵桶，換算下來每週每人平均目視卵粒數量超過1,500顆，耗時費神又缺乏系統化的監測流程，導致監測人員的作業時間及計算誤差值大幅增加。

臺南市市長黃偉哲表示：「臺南市政府推動AI發展計畫不遺餘力，此次和臺灣微軟、緯創和寶蘊凌科三家臺灣重要科技公司共同打造AI登革熱防疫平臺，希望可透過AI技術的強力支援，擴大臺南登革熱防疫範圍，協助巡檢人員快速且精準完成防疫作業，並在登革熱好發期來臨前超前部署，讓臺南市市民無擔憂，達成2020年至今臺南市本土登革熱病例數為0的終極防疫目標，期待未來更可將臺南市登革熱防疫解決方案推廣到其他縣市，進而拓展至全球成為另類防疫外交。」

根據衛生福利部疾病管制署統計，2019年全臺登革熱本土病例 100 例，臺南市本土案例有31例，比例約31%，顯示登革熱防疫更為刻不容緩！透過打造於Azure平臺上的「AI登革熱防疫平臺APP系統」，監測人員只須利用行動裝置拍照並取得孑孓與卵粒數影像後上傳至雲端，便能立即由Azure認知服務中的AI圖像辨識技術判斷分析是否為病媒蚊，再利用Web分析服務與環境系統資料整合，生成包含預警分析及登革熱分布圖等資訊之結果報告。進而減少監測人力至少50％操作時間成本，並降低傳統監測方式產生之誤差風險，有效擴大檢疫人員可觸及之區域，發掘潛在感染地區，更有利於防疫相關單位積極部署防疫措施。

緯創資通副董事長黃柏漙表示：｢此次緯創很榮幸與臺南市政府、臺灣微軟和寶蘊凌科一同站在南臺灣科技防疫最前線，期可透過自身科技實力，完善整合AI登革熱防疫平臺的整體方案架構、營運及管理，在登革熱防疫領域進行 AI 技術實證，提升防疫效率外，也加速推動臺南市政府AI發展計畫。」

台灣微軟

AI圖像辨識技術8秒內辯識孑孓斑蚊 產官攜手實現AI科技防疫目標

傳統圖像識別標註需耗費大量人力、時間成本進行人工識別，不僅可能影響圖像資料品質外，更是降低處理效率、減緩AI應用發展的速度。為了有效解決數據標註市場的痛點，及發展AI影像辨識的應用需求，AI自動標註(auto-labeling)技術產業應運而生，縮短影像標註所需的時間，讓雲端AI人才專注於提升AI模型的精準度及可靠性。

美商寶蘊凌科網路科技有限公司創辦人謝源寶指出：「透過AI訓練龐大資料並加以分析，創造數據的附加價值已成為產業趨勢，更是加速縮短產業AI化的發展歷程，此次參與臺南市政府AI發展計畫，希望可發揮寶蘊凌科AI圖像辨識的技術優勢，攜手臺灣微軟和緯創全力協助臺南市政府有效防疫登革熱。未來更期待能將AI與資安、5G等技術結合，並拓展於交通、醫療、公共衛生與安全等應用，開拓更深、更廣的AI技術應用領域。」

微軟 Azure 公有雲服務架構，彈性擴容的雲端空間與可靠的安全性使用戶得以於Azure雲端平臺進行大量的 AI辯識模型的開發與建置，即時傳送、分析大量的數據運算，透過在應用程式中內嵌視覺功能，來提高內容的可探索性、加速文字擷取，以及建立可讓更多人使用的產品。透過Azure認知服務中的自訂視覺（Custom Vision）服務，利用電腦視覺來處理資料與生成標註，從物件到概念，擷取印刷或手寫文字、辨識熟悉的主題 (例如品牌與地標) 和相應內容。AI登革熱防疫平臺進行孑孓斑蚊辯識及卵粒數計算甚至分別只需6~8秒及8~12秒，大幅提升檢疫人員監測效率，同時也降低傳統監測方式產生之誤差值。

臺灣微軟公共業務事業群總經理潘先國表示：「微軟致力透過科技與AI技術在各領域與產官學研界推動臺灣產業數位轉型與地方智慧發展；繼去年與臺南市政府攜手推動AI發展計畫，在六個月內成功打造上百種AI解決方案，『AI 登革熱防疫平臺』即是合作計畫的亮點實踐成果，透過微軟Azure 雲端平臺的技術資源、高速運算、安全合規等優勢，提升AI 登革熱防疫平臺的辨識效率，節省人工作業時間並擴大檢測範圍，成功與合作夥伴齊力協助臺南市實現科技防疫目標，為臺南市民打造安全健康無虞的公共衛生環境。」

臺南市政府結合企業夥伴力量，與臺灣微軟、緯創資通及寶蘊凌科共同推出AI登革熱防疫平臺，不僅實現初步科技防疫成果，成為國內首項AI科技防疫登革熱成功案例，更是給予臺灣科技防疫打了一劑強心針。期待未來透過更多AI技術解決方案和深耕AI人才培育，加速產業落實數位轉型，使臺南市成為新一代智慧城市。