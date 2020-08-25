台北數位集團推出全新MarTech產品-廣告數據整合分析系統TDA，幫助企業整合、對齊與更新網路媒體數據，以視覺化圖表呈現，讓行銷人員能專注於核心工作

現代人生活離不開網路，連帶促使網路廣告占企業行銷的比重也越來越高，根據DMA台灣數位媒體應用暨行銷協會所發佈的『2019台灣數位廣告量統計報告』， 2015年台灣的網路廣告量為193億台幣，但到了2019年網路廣告量已來到458億，短短4年大幅成長2.4倍，並且超越所有傳統媒體的總和，成為主流媒體．

網路廣告平台多 數據分析難度高且不精確

雖然網路廣告已成趨勢，但其必須結合數據分析，才能做到精準投放、發揮最大成效，只可惜現在的網路廣告數據太過凌亂、分散，導致企業行銷人員耗時耗工整理數據，分析困難，更不容易快速看到關鍵重點，以致於在規劃網路廣告預算時經常遇到問題。

台北數位董事長藍信彰博士表示，TDA將各媒體的廣告成效比較分析，快速完整的呈現在螢幕上，實現精準決策。 台北數位集團

台北數位集團董事長藍信彰博士解釋，企業行銷人員經常遇到的狀況是，不確定網路媒體數據的可靠度。舉例來說，有時候Google、Facebook等廣告平台所顯示的成交訂單數，加總之後竟然大於實際收到的訂單數！諸如此類令人質疑數據可靠度的狀況不勝枚舉，而會造成這種情況的原因，並不是數據作假，而是因為各媒體平台之間缺乏相同的指標定義基準，導致比較分析結果不精準。

因此，行銷人員在衡量各個網路媒體的成效前，必須先做好數據資料對齊工作，拿同一把尺去衡量成效，才能確保數據精準，避免誤判，進而做出錯誤分配預算的決定。

再者，目前可以投放廣告的網路媒體很多，在檢討成效時，行銷人員經常要花很多時間來彙整各方資料、解讀數據、與製作圖表，待報表製作完成，往往也失去時效性，或是在看報表時，不小心就迷失在茫茫數字大海裡，找不到影響績效好壞的關鍵因素，無形中浪費許多時間。

TDA數據分析系統可全自動化整合多種廣告報表，即時供客戶調閱分析。 台北數位集團

從使用者痛點出發 透過TDA助行銷人員提高決策效率

為了協助行銷人員解決操作網路廣告時的痛點，台北數位集團結合過去多年的數據分析經驗，推出全新MarTech產品－廣告數據整合分析系統（Taipei Digital Analytics；TDA），讓廣告主不必額外花錢，就可以輕鬆獲得整合式報表。

藍信彰指出，台北數位集團致力於網路行銷服務已經超過24年之久，近年來更積極投入開發MarTech解決方案，像目前市場上相當知名的AI廣告優化系統Allie，就是台北數位集團旗下亞普達公司所推出的產品。另外，亞普達在2018年推出的台北數位指數，也頗受行銷人員好評，行銷人員可在此免費查詢每個月網路廣告價格的指數和各產業的廣告價格統計資料，做為編列網路廣告預算的基礎。

如今，台北數位集團更進一步將數據服務範圍擴大到廣告成效分析，透過TDA平台，企業可以輕鬆整合與自動更新來自不同網路媒體的數據，並以視覺化圖表的方式呈現，幫助行銷人員節省自行製作圖表的時間，才能將心力專注於行銷策略的修正與執行等核心工作上。

此外，TDA還能進一步做資料對齊，提供可靠數字與圖表，讓數位行銷人員可以用同一把尺，衡量各主流數位媒體（例如：Google、Facebook、LINE）的廣告成效，進而做出決策並合理的分配行銷預算。

TDA能幫助行銷團隊精準判讀資訊並即時召開會議討論，落實高效決策 台北數位集團

「我期待TDA是一個可以幫助企業行銷團隊實現高效決策的武器。」藍信彰博士笑著形容當初內部團隊在開發TDA時、他心中對產品的期許，就是幫行銷人員省時省力，行銷人員早上進公司後，只要點一下連結，就可以在螢幕上看到各媒體的比較分析結果，還能立即召開會議，根據數據分析結果彈性且快速調整數位行銷策略。

台北數位集團預計於9月初開放廣告客戶申請免費使用TDA服務基本版，倘若需要更完整的功能，也可付費使用進階版，歡迎進一步瞭解TDA數據分析系統，透過科技提高行銷決策的效率與精準度，立即讓網路廣告效益最大化。

台北數位TDA數據分析系統 介紹