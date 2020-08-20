蘋果衝破2兆的市值，成為第一家達成2兆的美國公司，而蘋果從1兆市值翻倍上漲只花了2年的時間，反應投資人對蘋果執行長庫克帶領蘋果轉型的認可。

蘋果在美國時間星期三的股價，衝破2兆的市值，成為第一家達成2兆的美國公司，而蘋果從1兆市值翻倍上漲只花了2年的時間，市場認為，蘋果股價反應投資人對蘋果執行長提姆·庫克（Tim Cook）帶領蘋果轉型的認可。

蘋果在週三上午股價上漲至467.77美元，將市值推升至2兆，但在交易日結束時，蘋果股價收在462.83美元，市值退回1.98兆美元。在7月31日蘋果市值就已經超過石油巨頭沙烏地阿美（Saudi Aramco），成為全球最有價值的上市公司。兩年前當蘋果首次達到1兆市值之時，華爾街分析師普遍就認為蘋果有潛力成長為突破2兆市值的企業。

受惠於近來美國科技股的大漲行情，蘋果近日股價已上漲約60％，而在過去的一年中，蘋果股價更是上漲了120％以上。目前包括亞馬遜、微軟和Google母公司Alphabet都達到1兆市值。

由日前發佈的蘋果財報來看，由於在新冠肺炎疫情肆虐，公司及多地關閉，使消費者在家工作和上課的時間增加，促進線上銷售，達到2位數成長的表現，使蘋果在疫情期間仍達到596.9億美元的收入，較去年同期業績上漲11%。

市場認為，庫克接手蘋果執行長之後，帶領蘋果從以硬體銷售為主要業務的公司，轉型為著重內容發展的軟體公司，從上季蘋果在服務方面的收入已有132億美元，達到15%的成長，大幅超過iPhone約2%的成長，就能看出蘋果的轉型。

雖然蘋果目前面對秋季發表會將延期數週，以及來自Epic Games、Spotify、和美國國會對於壟斷的指控，但從蘋果股價來看，市場對蘋果的發展仍深具信心。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：CNBC、MarketWatch