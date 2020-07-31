蘋果公布2020財年第三季財報，顯示在新冠疫情期間仍達到596.9億美元的收入，不僅高於分析師預期，更較去年同期業績上漲11%。

蘋果公布2020財年第三季（四到六月）的財報，顯示儘管在新冠疫情期間關閉全球許多國家與地區的門市，但卻沒有對銷售表現造成影響，營收來到596.9億美元，較去年同期業績上漲11%，其中美國市場之外的國際銷售超過該季收入的一半以上；每股收益為2.58美元，高於華爾街分析師預期。

此外，蘋果也表示將進行一比四的股票分割，意味擁有一股蘋果股票的投資者將再獲得三股股票。雖然總體而言對投資者並無太大的影響，但在八月底進行股票分割時，蘋果股票的單股價格更加合理。蘋果公布最新財報之後，盤後交易上漲5％，而隨著美股近來持續攀升，蘋果股價在本月創下歷史新高，將有望突破2兆美元的市值。

蘋果執行長提姆·庫克（Tim Cook）表示：「蘋果在產品和服務的銷售達成兩倍數的成長，且每個地區的銷售表現也創下6月的歷史業績，顯示在充滿不確定的疫情期間，蘋果對用戶的生活工作仍是不可或缺的一部分。」

各產品線銷售表現強勢不受疫情影響

蘋果產品中的服務營收為131.56億美元而硬體營收為465.29億美元，其中硬體的各產品線銷售表現為：

iPhone銷售：264.18億美元

Mac銷售：70.70億美元

iPad銷售：65.82億美元

穿戴、家用連網裝置：64.5億美元

大中華區銷售優異，iPad、Mac買氣旺

儘管中美關係大中華地區的銷售表現不俗，以2%的成長達到93.29億美元的業績，其中受到線上學習、遠距工作的需求大增，全球購買iPad的用戶中有2/3來自中國，而購買Mac的用戶則有3/4來自中國。

將進行1:4股票分割，以期維穩股價

此外，蘋果也表示將進行一比四的股票分割，意味擁有一股蘋果股票的投資者將再獲得三股股票。雖然總體而言對投資者並無太大的影響，但在八月底進行股票分割時，蘋果股票的單股價格更加合理。蘋果公布最新財報之後，盤後交易上漲5％，而隨著美股近來持續攀升，蘋果股價在本月創下歷史新高，將有望突破2萬億美元的市值。

年度旗艦款iPhone將數週延遲上市

不過疫情的不確定性，同樣也為蘋果帶來了負面的影響。蘋果財務長盧卡·梅斯特里（Luca Maestri）在財報會議中表示，新一代的iPhone可能不會一如往常在9月發布，目前預計新款iPhone將會延後幾週現市，與日前分析機構和媒體報導包括天風證券、《華爾街日報》、《日經亞洲評論》的消息不謀而合。由於新一代iPhone預期將支援5G網路，將有效推展5G網路的商轉，因此頗受市場關注。

資料來源：蘋果、CNBC、CNBC-2、Tech Crunch

責任編輯：蕭閔云