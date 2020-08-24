攜經濟部與在地生態系夥伴打群戰，微軟承諾全力輔佐台灣A+企業邁國際

由經濟部工業局指導、台灣微軟主辦的「DevDays Asia 2020 Online亞太技術年會」活動於8月19日（三）至8月26日（三）接力登場，七大主軸課程全面革新搬上雲端，讓台灣開發者與技術人員能不受疫情影響持續接軌全球最新科技脈動，推動台灣成為亞太人才培育中心！迎向5G賦能產業創新的大未來，微軟更攜手經濟部共同揭曉「物聯網服務化加速計畫」第二期之全新承諾，面對萬物互聯大未來，微軟承諾將助台灣電子網通、半導體、精密加工等產業，全面升級物聯網價值鏈，終極目標則推展台灣頂尖服務銷國際！

面對全球產業與供應鏈重組，行政院副院長沈榮津表示：「在5+2產業創新計劃基礎上，今年政府再提出六大核心戰略產業，目標就是要讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量。而在台灣產業接軌國際之際，微軟將是我們非常重要的夥伴，助力台灣資訊及數位產業加速發展，並領航產業智慧轉型，強化中小企業競爭力並提振就業與經濟動能。」

台灣微軟總經理孫基康進一步表示：「過去幾個月受疫情衝擊，動盪的環境成為驅動企業轉型關鍵，尤其數據和AI的採用更成為企業差異化的決定因素；而『科技強度』是企業恢復營運能力的核心，站在這波改革第一線的開發者，更扮演著技術強化的重要角色。我們期待透過今年DevDays Asia，在雲端串聯全球和亞太地區的資源，為後疫情時代的台灣的開發者們提供前瞻技術趨勢，全方位智慧賦能。」

經濟部次長林全能更力表支持：「在企業擁抱數位浪潮之際，經濟部將繼續與微軟合力鏈結世界級資源，迎接更美好的數位前景。今年DevDays Asia已進入第五年，微軟持續串聯亞太區優秀的開發者切磋交流，強化人才與企業的科技強度，在多變全球局勢下推進技術革新，為企業創新的關鍵引擎添上最強勁的動力！」

與經濟部共同宣布物聯網服務化加速計畫第二期啟動 承諾全力協助台灣企業走向國際

微軟自2017年開始便與經濟部共同推行的「物聯網服務化加速計畫」，第一期以協助台灣重點產業科技研發為目標，短短兩年成功助台灣企業國內廠商技術謀合合作案件，並創造包含軟硬體的銷售、服務加值的優化等等共超過36.4億元台幣產值。

台灣微軟首席營運長何虹博士表示，「今日微軟與經濟部攜手宣布第二期計畫啟動，為賦能加速物聯網生態系創造價值並邁向國際，我們將成立『IoT Center of Excellence物聯網卓越中心』，提供產業5G+AIoT研究場域、產業指導與實踐及人才培訓。物聯網卓越中心不只聚焦於科技，更專注在商業模式、組織的科技強度，與產業轉型的支援，藉此助力台灣產業重新想像未來可能！」

微軟更承諾將台灣A+企業推往國際，首要鎖定電子網通、半導體、精密加工等高科技製造業，以5G加AIoT大戰略，透過「全球化」推展台灣物聯網夥伴製造業解決方案導入至全球場域、「生態系」效益擴散至供應鏈並且帶動上下游轉型，為終端客戶創造附加價值、「服務化」產線解決方案拓展為以服務為導向的商業模式、「數位資產」進化成為商業價值四大戰術，為台灣產業招東風，再拚台灣經濟產值迎風飛！

微軟在地夥伴現身分享智慧應用與解決方案 建構生態系發揮團體戰價值

微軟在地合作夥伴代表，也現身記者會展示企業如何透過微軟解決方案、打造各式智慧應用。華碩電腦AI研發中心（AICS）Sr. Product Director黃國豪分享建構在Azure平台上的AICS EHS智慧安全防護平台，可以執行從雲到端的AI監控管理系統，包含人員裝備識別、追蹤管理、人機協作風險偵測等，透過公有雲及混合雲架構滿足不同場景所需的24小時無間斷IT服務系統，協助工廠如輪胎製造業台灣普利司通落實環安衛，實踐零職災的目標，打造對員工更友善安心的智慧工廠。

長期與微軟合作的碩網資訊總經理邱仁鈿則表示，有別於一般ChatBot僅應用在對外客服，碩網以Microsoft Teams為對話介面打造AI企業助理SmartWork，扮演企業員工的個人助理。例如永豐銀行即看準智能對話機器人可以全方位加速由內而外的數位轉型，除了透過Office資料庫汲取資訊，更進一步客製化串接企業內部ERP、財務與訂單管理等系統。

今年四月入選微軟新創加速器計畫名單的杰悉科技，專注於發展基於PSIM（Physical Security Information Management）架構的3D可視化管理平臺及應用系統，總經理張泫沛分享同樣建構在Azure平台上的NADI Smart Factory，乘載龐大的數據量及工廠內複雜的生產流程，即時收集資料後並串接至雲端，整合包含環境、工廠安全、場內通訊等資訊，協助製造業建立多維度的智慧製造與指揮管理平台，打造真正的智慧工廠。

完善全方位的解決方案、培養技術人才 蓄積科技強度以在變動中全面Skill up！

全面上雲的DevDays Asia 2020七大主軸議程聚焦Data & AI、Business Application、Cloud & DevOps、Modern Workplace、Open Source、Security及產業應用解決方案，台灣微軟引入全球資源接軌在地應用需求，賦能開發人才多元技術能量，助力產業掌握轉型競爭關鍵。

除了精采絕倫的七大主軸課程，首創的數位工作坊把歷年來廣受好評的實作課程（Hands on Lab）原汁原味搬上雲端，為開發人員創造更多實戰機會，以期在這關鍵一年為產業蓄積足夠的開發能量。台灣首場全面上雲的大型論壇「DevDays Asia 2020 Online亞太技術年會」於即日起至8月26日於線上展開，而Microsoft Teams黑客松也將在9月3日進行最終發表，更多精彩活動議程請參見以下網址：https://www.microsoft.com/taiwan/events/devdays/