面對本屆精彩的遴選結果，對於未來的實證成果KO-IN智高點營運辦公室深表期待大家9月17日在高雄國際會議中心ICCK，拿出技術驗證的成績和成果。

產業與政府於製造、服務和治理面臨的問題，在智慧科技蓬勃發展的今天，終於露出創新解題的曙光，而這個曙光就來自於邁入第二屆的2020未來城邦–高雄創新創業大賽（以下稱KO-IN Dreamer ARENA）。7月初KO-IN Dreamer ARENA遴選出14組入圍的新創團隊，針對高雄在地企業與政府部門急待改善的需求及議題，紛紛提出數位接軌的科技解方，延續去年市場出題、創新解題的精神，獲選的各隊已摩拳擦掌準備進入場域驗證階段，要為高雄產業與政府需求，提出最佳化的解決方案。

7月8日下午在KO-IN智高點舉辦之「創新英雄會」上，以「薪火相傳、卓越領航」為主軸，邀請去年在第一屆KO-IN Dreamer Arena與AIGO競賽中脫穎而出的學長姐團隊經驗分享，並請14組入選團隊說明參賽動機、解題策略與解題後的發展規劃與市場想像，為接下來的高難度且精彩可期的技術實證活動揭開序幕！！

學長姐團隊帶領入圍學弟妹團隊，薪火相傳，戰酒舉杯乾飲 高雄市政府

活動上，高雄市政府經濟發展局高鎮遠副局長，提到這次的賽事競爭非常激烈，參賽團隊個個是高手，評審委員在評選時產生了恐生遺珠之憾的兩難處境，他說：「我們看了題目，瞭解團隊解題的方式都很新穎，在同分的情況下，我們從參賽的44個隊伍中，以從寬鼓勵的角度錄取14隊晉級，成為本次的創新科技勁旅。在接下來的場域技術實證過程，高雄市政府、研考會、經發局都會給予協助，讓好的構想進入對的場域、應用在適合的企業身上，才能發揮最好的效果。」

第一屆KO-IN Dreamer Arena首獎團隊-金祐國際股份有限公司連家學總經理進行經驗傳承 高雄市政府

高雄市政府研究發展考核委員會朱瑞成代理主委說：「我們講的智慧政府和智慧城市，都要靠在座的各位，一點一滴堆疊出來。從44隊脫穎而出的14個隊伍，個個是高手，但要呈現最後的成果，著實考驗著大家的智慧和經驗。我們期待這是一個起點，由高雄出發，讓全國的菁英願意為高雄付出，高雄也願意將這樣的場域持續開放給大家，共同發揚光大，未來就是我們的天下。」

入選團隊說明參賽動機、解題策略與解題後的發展規劃與市場想像 高雄市政府

這一次在智慧金融的主軸之下，入選的「旺沛大數位」便針對「整合型行動支付與商業應用」的主題，端出了自家垂直整合行動支付平台的經驗，以創造紅利永續共享生態圈的方式，期待串連高雄各商圈，讓參與的店家都成為利益共享的聯盟成員。而「聯享金融科技」則是為「企業融資科技媒合平台服務」的需求，提出從數據分析、作業簡化，乃至後續管理持續皆完整的媒合服務，協助中小企業快速得到資金活水。

智慧製造大主軸下之「單機智慧生產與機聯網整合應用」大題目，「智匯融通」提出了以平台整合AIoT區塊鏈的方式，推廣較為安全且高效率的分散儲存生態圈，擴展區塊鏈和物聯網的產業鏈。「智慧貼紙」則是觀察到多數製造業還在使用十幾二十年前的生產設備，在這樣的狀況下，AI平台和大數據無用武之地，透過他們可靈活放置的貼紙，可收集包含溫度、濕度、震動在內的各式數據，進行有效分析，在無風險低負擔的狀態下，協助產業升級。「華苓科技」則是有意以高雄的製造業為驗證場域，以「智慧成形生產力管理系統」解決業者包含產品、設備、服務、管理和工業智能化的五大痛點，透過產線即時監控、收集機台的多元資訊並建立提醒機制，同時延伸整合華苓智慧服務App達成數位轉型。以台灣水產養殖業為主要服務客群的「寬緯科技水聚寶」，則是將收集之大數據導入人工智慧演算法，以AIoT開發更進階的預警系統，進行風險規避與管理，並提出最佳化的模式，提升水產養殖業的競爭力。

而在智慧製造另一個主題「人/機/料/件識別管理系統」的需求之下，「紫克科技」著眼於高雄最大的螺絲扣件業的物料成品載運管理議題，一般而言，扣件生產作業環境充滿高溫與油氣，加上各廠家的廠內動線規劃較無章法，讓智慧生產管理流程更難導入，紫克科技希望透過資料視覺化的物聯網經驗，協助扣件業解決這個產業的大痛點。過去以旅遊照片結合Google街景360創造新時代影像分享經驗的「KO-Living」，則是在智慧生活「VR/MR+AIoT創新民生應用」的主題下，打算將過去僅限於戶外場景和靜態分享的模式，進一步以KO-IN智高點為驗證場域，結合室內定位、增加AR互動，讓這樣的軟體從個人旅遊的使用範疇，進一步成為可於商務應用的軟體。

除了民間企業需求之外，這次市府在「智慧政府」的主軸之下，由凱旋醫院提出「去辨識別化的即時AI行為辨識解決方案」需求，「AI照護王」根據芬蘭大學研究指出，人類情緒反應可透過身體溫度辨識的科學方式，鎖定包括自殘、脅迫、傷害和跌倒等維安行為，以熱成像的方式去識別化，訓練系統判別行為。而在觀光局提出的「開放式景點的智慧人流統計分析」需求之下，則分別有「Beseye」以現有的安全攝影機影像為基礎，透過人體骨幹分析引擎，以無需偵測人臉的方式計算人流，以及「話不是聽你說」團隊，用去識別化的低頻人流感測技術，解決過去以停車格週轉率粗估或行動電信數據推估人流所產生的過大誤差問題。以此得出的數據可以掌握活動各階段的人流，幫助主辦單位即時因應，並進一步結合廣告和傳播企業，擴大商業效益。

面對主計處提出的「AI人工智慧於資料處理、分類與查找之應用」主題，「立捷數據整合」以人工智慧文字探勘的方式，進行資料的快速整理與分類，讓未來官網上的主計資料，更便利於民眾的查找與運用也減少主計處繁瑣的人工作業。「司圖科技」則回應了目前捷運局「工程圖資導引系統」的需求，以機器人定位技術，掃入現場的場域環境整合連線的Wi-Fi系統，建構起2D和3D的圖資查詢系統，免除過往要攜帶厚重紙本圖資的問題。而「易晨智能EZAI」除了將以語音辨識、語意理解和數據資料分析一次到位的系統，回應消防局「建置語音辨識系統提升救護員即時通報速度」的需求，也希望在解題之後，透過其他局處的媒合，讓這樣的科技進入其他應用場域。

面對本屆精彩的遴選結果，對於未來的實證成果KO-IN智高點營運辦公室深表期待，並說：「今年的評選過程非常艱難，我們跟高市府主辦單位開了長時間會議，在徵求委員同意之後，選了14個團隊，分別回應企業和政府的10個題目。入選團隊從7月10日開始進入場域驗證階段，期待大家9月17日在高雄國際會議中心ICCK，拿出技術驗證的成績和成果，說服評審委員和市民投下一票！」