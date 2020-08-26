主打無廣告、好發文的「探路客」，從「整合」出發，不僅整合前台、後台，更整合發表文章和經營粉絲，一次解決過去讀寫部落格時的所有痛點。

當社群媒體的焦點漸漸轉向臉書、IG、YouTube，部落格好像已逐漸淡出市場舞台了？在7月全新推出的部落格平台「探路客」並不這麼認為。主打極簡風、無廣告、好閱讀、易發文的探路客，要一次解決過去讀寫部落格時的所有痛點。

當人們大聲談論「部落格已死」時，先回過頭來想想，當你需要尋找資訊時，會做什麼？打開Google、鍵入關鍵字、瀏覽搜尋結果，這些過程你不陌生，然後你會發現，這些結果絕大部分是網友撰寫的部落格文章。

在資訊爆炸的時代，部落格的長文結構，天生就特別適合搜尋引擎的演算法，在搜尋排序上更有優勢，只要用心經營某個領域，想要獲取曝光不是問題，「這就是經營部落格的價值」探路客營運部經理李羿辰說。

走過20年，部落格仍有使用痛點

從無名小站開始，部落格發展將近20個年頭，經歷不少演變。無名小站從BBS論壇起家，除了五花八門的討論版外，也開放網友申請個人版，就像每個人都可以有自己的廣場，大家會在廣場上公開聊天。

後來無名小站推出部落格服務，這種擁有單獨連結的網路日誌，更給人一種更私有化的感覺，但只有知道個人網址的讀者才會瀏覽，缺少了社群整合的機制。雖然後來無名小站推出「誰來我家」，記錄用戶足跡，但訪問方式仍然不太直覺。

直到臉書出現，強調社群連結性的「動態牆」，讓使用者能夠在不前往特定頁面的情況下，隨意瀏覽自己追蹤的帳號，「用戶雖然仍在自己的家，但卻能夠透過窗戶看到別人。」臉書的社群互動，開啟了社群媒體的巔峰時代，但對深度內容的搜尋卻不夠友善，幾乎無法在Google上搜尋到臉書網誌的資料，連帶凸顯了部落格平台的重要性。

李羿辰分享探路客透過「一站式整合管理」，深化作者與讀者的互動連結，並期許探路客能成為全台灣最大的部落格平台入口 數位時代

李羿辰認為，台灣的部落格平台幾乎是一家獨大，但卻沒有一家部落格朝著整合的方向前進，「經營粉絲跟寫文章是兩個世界！」在部落格裡寫了文章，仍然要回到臉書粉絲專頁上，分享文章連結，吸引互動按讚，擴大曝光度，形成一種作者文章放置處和讀者閱讀區分開的場景，「因為現有部落格，做不到即時通知，導致作者發文沒人知道，讀者留言石沉大海的情況。」

另外的痛點是，現有的部落格平台全站蓋版、內文穿插的廣告極度干擾閱讀節奏，許多資深部落客乾脆出走自架網站，但這仍然沒有解決作者和讀者分離的問題。在管理和發文上，部落格的前台和後台也是兩個世界，在後台設定介面，無法同步看出前台變化，甚至就連發文，也要一直按「預覽」才行。「台灣很缺部落格整合的服務，部落格整合是未來趨勢」李羿辰說。

探路客無廣告極簡版面，讓使用者在資訊爆炸的時代，留下值得駐足流連的餘白 探路客

優化手機介面，發文一次上手

也因此，探路客要做的，就是透過「整合」，解決現有部落格平台的所有痛點。點開頁面，立刻被探路客的純白極簡風格吸引，版面清爽，全無廣告，易寫易讀。除了用電腦發文，探路客還特別優化手機發文介面，網頁版所有功能都能在手機上完成，簡單直覺、發文一次上手，只要打完標題、內文，插入圖片就能立即發表，就像發臉書或IG動態一樣簡單，還支援免費圖庫。

探路客支援免費圖庫，讓作者不再為找圖傷透腦筋 探路客

更重要的是，在後台撰寫文章時，看到的畫面就是發佈後的樣子，所見即所得，不用一直按預覽；同時文章也會即時保存，打到一半中斷也不用擔心，「我們或許是在手機上發文最方便的部落格。」

一站式管理，整合文章、粉絲

除了整合前台、後台，針對經營粉絲問題，探路客主打「一站式管理」，把文章、粉絲全都留在平台上，就像使用IG一樣，讀者可以追蹤作者、按讚留言，打開首頁，看到的就是自己追蹤作者發的新文。

探路客還特別開發出LINE通知推播的功能，只要綁定，作者和讀者能夠隨時收到最新的發文和回覆通知。在網頁版之外，探路客也預計在9月推出APP，未來瀏覽文章更加方便，不用再特地連結網頁。探路客不只要提供部落格服務，「我們的目標是成為台灣最大的部落格平台入口。」李羿辰說。

作者可藉由探路客後台管理報表掌握文章瀏覽點擊狀況，調整與讀者的互動方向 探路客

選在今年這個時間點推出，也是因為疫情關係，大家在家的時間變多了，網路創作需求大增。針對現有的部落格使用者，探路客也推出便利的「文章搬家」功能，只要輸入文章網址，就能自動搬家。上線一個多月，目前探路客已吸引1萬個使用者，共累積10萬篇文章。

放眼現行的部落格市場，除了大家熟知的痞客邦、隨意窩外，國外盛行的Medium，雖然廣受寫作者好評，但因主力仍鎖定國外受眾，華文內容難被搜尋。探路客確實填補了部落格版圖的空缺，也為台灣沉寂已久的部落格市場注入新活水。