Instagram測試的購物車結帳功能將正式開放，日後消費者選購商品後不需要跳出Instagram頁面就可以完成結帳，未來也預計推出線上直播購物的功能

Facebook自去年5月開始在Instagram測試的購物車結帳功能（Checkout）將正式開放，日後消費者在選購商品之後，不需要跳出Instagram頁面就可以完成結帳。考量金流、安全性等問題，Instagram結帳功能初期僅在美國市場推出，但預期未來將開放至全球更多國家地區使用。

廣受商家期待的Instagram結帳功能，從去年5月開始測試，至今已一年多。由於之前使用者在Instagram的購物頁面選購之後，都需要跳出Instagram至商家的頁面完成結帳，難免讓人擔心是否點選到詐欺網頁，或有盜帳號等安全疑慮，因此Instagram在推出結帳功能之後，使用者就能在Instagram獲得一站式的購物體驗。

Instagram的購物車結帳功能，其背後的交易機制是透過Facebook，或是透過嵌入Shopify、BigCommerce等第三平台的完成交易，減少使用者擔心可能會被詐騙情況。同時，Facebook表示考量今年新型冠狀病毒疫情影響，在今年底之前都不向商家收取額外的交易抽成費用。

此外，Instagram日前也開始測試線上直播購物的功能，讓使用者能透過觀看直播影片來選購產品；也預計今年下半推行購物分頁，希望進一步讓「購物」成為Instagram更大且更直接的收益來源，而不只是依賴廣告及版面露出位置等合作，將Instagram打造新一代的電商平台。

除了Instagram之外，Facebook日前也開放商家透過WhatsApp、Messenger，以及Instagram Direct線上直播等不同頻道來銷售商品，藉此增加產品的曝光並加速商品銷售。

相較之前僅透過廣告及版面位置曝光的宣傳方式，現在的消費者已經越來越習慣在社群平台觀看直播內容來進行購物，包括Facebook近年也著重於推動直播購物功能來協助商家提升銷售業績，透過整合Facebook資源讓商家多方曝光商品，並且縮減使用者線上購物所需流程，甚至能在單一頁面內即可完成購物，也能避免因為需要切換不同頁面、完成多次輸入流程，造成使用者購物意願下降。

資料來源：Engadget、9 to 5 Mac、Chain Store Age