期待透過與TTA的合作，讓台灣新創生態系有機會成為與捷克科技新創的橋樑，促使兩國新的創團隊、投資人與企業的鏈結更深，並攜手共享創新經濟的美好未來。

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團於離台前訪問科技部TTA「台灣科技新創基地」，韋德齊並親自致詞表示，台捷雙方不僅要針對物聯網及AI、綠色經濟、新創、汽車、航太、資通訊等產業合作外，更要積極推動兩國創新創業生態的鏈結與發展，以共同加速推動捷台雙方創新創業環境努力為本次訪問的重要目標。

科技部表示，期待透過與TTA的合作，讓台灣新創生態系有機會成為與捷克科技新創的橋樑，促使兩國新的創團隊、投資人與企業的鏈結更深，並攜手共享創新經濟的美好未來。TTA進駐之新創加速器 Be Capital、IAPS、MOX、SparkLabs、Techstars等也分別在會中分享他們在台灣新創生態圈分別的任務與目標。

台灣科技新創團隊在過去幾個月來，因全球疫情影響產業衝擊下，積極透過科技的創新與應變能力突破了許多挑戰與轉型，並且提出科技應用方案，除了快速投入全球防疫的行列外，也挖掘到許多科技的藍海商機。台灣科技新創基地(TTA)，作為台灣新創鏈結國際的樞紐，藉由引進國際級加速器、設立矽谷據點、吸引海外創投來台及鏈結海外多元市場，並透過跨部會整合政府資源等作法，促成我國新創團隊鏈結國際、吸引海外資源來台，更期許將有更多新創團隊能掌握全球產業變動趨勢，更要透過科技部、經濟部及國發會等部會進行跨部會資源整合，以全球市場與國際募資為目標，積極協助台灣新創鏈結大規模的國際創投，幫台灣接軌國際。