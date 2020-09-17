DigiWave「無條件進位」，展期為期四天，從科技藝術、科幻電影院、精彩對談、樂團表演、到「無條件進胃」戶外市集，豐富整個國慶假期！

關於未來的科幻奇想，近百年來人類從未停止想像，也藉著想像推動科技進步，創造無數的可能性。關注高雄數位產業發展趨勢，「DigiWave」起源於 2019 年，每年針對生活中的一個重要議題提出詰問，繼去年「大海裡的迴旋踢」帶領鯨豚在科技中悠游，今年更進一步聚焦未來趨勢，邀請擅長數位體驗設計「叁式」操刀策展，以「科技幻想」為策展主軸，透過大幅影像作品串連四項科技子題：機器人、科技身體、虛擬實境與太空探索，於高雄駁二藝術特區大勇區 P2 倉庫打開想像的大門。展期自 2020 年 10 月 8 日起至 10 月 11 日止，為期四天，從科技藝術、科幻電影院、精彩對談、樂團表演、到「無條件進胃」戶外市集，豐富整個國慶假期！

主展館作品「遙視」，穿梭於過去、未來、幻想與真實之間，帶來一場充滿詩意的迷幻之旅。 叁式 Ultra Combos 提供

作為一個海洋為經濟發展起點的港口城市，高雄自 2010 年起推動數位內容產業，以 DIGI（科技）和WAVE（思潮）為主題，試圖用科技來溝通、透過展覽和活動引領大眾感受下一波數位浪潮。高雄市經發局長廖泰翔表示，將科技導入藝文展覽形式並不多見，每年 10 月在高雄舉辦的「DigiWave」，是高雄市政府期望透過展覽、音樂表演與市集等活動，民眾可以用輕鬆有趣的方式拉近與科技的距離，讓生活中無所不在的科技將不再只是個冰冷的詞彙。DigiWave去年在鯨魚堤岸舉辦吸引6萬多人次，創造3,000萬產值，今年目標吸引50萬人次，創造4,000萬產值，期望未來將DigiWave打造成台灣的「西南偏南（SXSW）」，成為全台指標性科技展會、提升高雄的國際能見度。此外，高雄市經發局除了以DigiWave拉近科技與民眾的距離，更擴大與體感科技廠商與重裝部隊合作，以貨櫃車形式陸續巡迴至其他縣市，將高雄的產業能量擴散至全台。

2020 年 DigiWave 邀來曾製作 2019 年金曲獎鄧紫棋演唱橋段、參與 2018 年臺中世界花卉博覽會，擅長以人性化的科技語彙，帶來感性視覺狂想的「叁式」設計團隊，以「科幻」作為主命題，橫亙展場的大型影像裝置「遙視 Clairvoyance」為主軸，帶領觀眾於過去、未來、幻想與真實間穿梭，帶來一場充滿詩意的影像迷幻之旅，策展人曾煒傑認為：「科學幻想因為有幻想二字，常使大眾認為它是一種娛樂產物，但對我來說，科幻是人類文明不斷向前的核心動能。」

數位體驗設計團隊「叁式 Ultra Combos」曾製作 2019 年金曲獎鄧紫棋演唱橋段。 叁式 Ultra Combos 提供

展場將由打造「高雄水水」、「2019 DigiWave 大海裡的迴旋踢」的空間設計師辜達齊操刀。除了主展覽的大型裝置，叁式也透過未來事件的設定，邀請一系列藝術家，進行四大子題：機器人、科技身體、虛擬實境與太空探索的創作呼應；包括日本虛擬網紅「IMMA」與臺灣藝術家黃贊倫的作品「搖搖馬」，呼應人類長期追求無法辨識機器或人的創作執迷。而針對身體可以任意延伸的電子身體議題，則有結合音樂與自製實驗樂器的「美秀集團」，與將科幻想像融入服裝設計的「Apu Jan」服裝作品；智崴集團 XR Cinema 帶出了 Virtual Reality 虛擬實境的想像原型，也是人類邁向擴增實境的重要一大步。發現宇宙其他文明向來是人類探索太空的重要目標，許多創作也因應而生，透過藝術家OVERGROWN、張騰遠的作品，一窺人類腦中探索太空的無邊無際。

除了科幻展之外，周邊活動同樣精彩出，包含科幻電影院與三場精彩對談；另外還有六個獨立樂團帶來的精彩演唱。 叁式 Ultra Combos 提供

為期四天的活動，將與高雄鹽埕著名漫畫咖啡「Booking」合作，推出一間擺滿經典科幻漫畫的精神時光小屋，舒服的引領觀眾回到過去、想像未來。由「Giloo 紀實影音平台」精選多部影片打造「科幻電影院」，搭配設計師廖小子、關渡美術館館長黃建宏，帶來兩場腦洞大開的映後對談。還有近來屢登 Podcast 榜冠軍的「台灣通勤第一品牌」將進行一場超乎想像的對談，打開觀眾的思考維度。最後還有趨近百攤的「無條件進胃」市集，與滅火器、拍謝少年、美秀集團、大象體操、The Fur. 、孩子王等超精彩樂團聯演，整整四天，打開大家對科幻的無限想像，在大海與倉庫間隨音樂搖擺，開啟下一波未來奇想。

2020 DigiWave 無條件進位

日期：10/08（四）- 10/11（日）

地點：高雄駁二藝術特區 大勇區 P2 倉庫

購票請上 KKTIX：https://2020digiwave.kktix.cc/events/digiwave

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