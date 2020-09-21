工業設計師謝榮雅發表全新智慧家電品牌「ARKVO」，旗下第一款商品「乾.淨.水」僅需透過插頭供電，可將空氣裡的水氣轉換成可飲用水源。

空氣濾淨機、除濕機、濾水系統，是不少人家中必備的三寶產品。但你能想像有款家電結合了這三種功能，甚至還能把空氣變「飲用水」嗎？

知名工業設計師謝榮雅21日發表全新智慧家電品牌「ARKVO」，旗下第一款商品「乾.淨.水」透過模擬大自然循環方式，僅需透過插頭供電，可將空氣裡的水氣轉換成可飲用水源，滿足家庭、辦公室、公共空間等場域的飲水需求。

謝榮雅推出的「空氣取水」智慧家電新產品約130公分高，重45公斤。 ARKVO

「乾.淨.水」主打有7道殺菌過濾程序，可過濾重金屬與雜質，並調節空氣品質，強調在台灣平均相對濕度60-70%環境下每日可取水18-24公升，可供應一般家庭（3-5人）每日飲水量。

這台多合一「空氣過濾飲水機」由元山科技代工，定價13萬8千元，目前一次付清特價5萬9800元，至21日下午兩點為止累積訂單約6300萬元。

工業設計教父磨7年，這次想為理想而戰

謝榮雅曾多次獲得德國紅點Red Dot 、 iF 、美國 IDEA 、日本 G-Mark等四大工業設計獎。2010年，他創辦「奇想創造」公司，目標協助產業發展品牌、匯聚設計創意；2014年再創辦奇想生活，推出可經由人體傳導熱能的冰杓、奶油刀，頗受好評。

堪稱他人生的第三次創業，源自1999年921大地震後，每天需扛著飲用水爬11樓的辛酸回憶。當時，他就有設計概念雛形，可以因為技術不夠成熟，無法進一步量化商品。

「設計師的使命，是在別人的需要中看見自己責任。」謝榮雅表示，將商品越做越小、達到整合效果，一直是設計師的挑戰，他舉過去替宏碁設計筆記型電腦為例，當年筆電產品重量約5、6公斤，現在一台僅有1公斤左右，這些都是時代演進的成果。

「乾.淨.水」走簡約風格，有黑、白兩種顏色，定價超過13萬元。 ARKVO

「乾.淨.水」除了有多項關鍵技術，也很重視食用安全性，水質檢測結果（TDS 10~20mg/L）比傳統煮沸自來水（TDS約於50~250mg/L）更加純淨。

他說，水資源匱乏是全球、台灣都在面臨的重要問題，如全台水庫量才剛創下17年來同期最低水位，因此他相信市場會需要一台能將空氣水份轉化為飲用水的機器。

不過根據官網時程表，這項產品最快要到2021年5月才會陸續出貨。離正式能檢驗成績還有一段時間。

責任編輯：錢玉紘