相較於其他里程計畫，亞洲萬里通採取在地化、多元化的策略，就算不能出國，一樣可以把里程用在國旅、提升生活品質上，發揮其價值。

無法出國的後疫情時代，你還會集航空里程嗎？

今年，是來自香港的亞洲萬里通（Asia Miles）進入台灣市場第七個年頭，本周與國泰世華舉辦記者會，推出聯名卡的新卡面以及權益升級。

不過，所屬同個集團的國泰航空，今年上半年虧損高達新台幣377億元，內部更傳出將啟動裁員，意味著未來幾年營運規模將大幅縮減，國際航空運輸協會（IATA）更預測，全球航空業客運量，要到2024年才能恢復到疫情前水準。

這些壞消息，是否會影響民眾累積亞洲萬里通點數的意願？業者自信認為，「其實完全不會」。相較於其他里程計畫，亞洲萬里通採取在地化、多元化的策略，就算不能出國，一樣可以把里程用在國旅、提升生活品質上，發揮其價值。

亞洲萬里通本周與國泰世華舉辦記者會，推出聯名卡的新卡面以及權益升級。 國泰世華

非航空交易比數衝9成，疫情下如何活絡里程經濟？

亞洲萬里通跟其他里程計畫的差異在於，結合金融、零售、餐飲、飯店、旅遊與休閒五大類型的合作夥伴，不只可以兌換機票，還能換旅館、行程、3C商品、演場會門票，甚至還能捐做公益。

「生活化、多元化」 是亞洲萬里通近年在台灣市場採取的策略。像去年就宣布跟台灣大車隊結盟，「每趟」乘車都能獲得10哩的回饋，會員也能使用2,500哩換取70元新台幣的乘車金（五組），業者觀察，會員在台灣大車隊的交易筆數因此成長了65%。

去年，亞洲萬里通宣布跟台灣大車隊結盟，「每趟」乘車都能獲得10哩的回饋。 台灣大車隊

從數字上觀察，2015年來自非航空夥伴的交易筆數只佔20%，到了2019年，非航空夥伴的交易筆數成長到60%已經過半，今年在疫情的影響下，這個數字更一舉成長到90%。背後原因跟亞洲萬里通在地化的布局，以及國旅爆發，民眾對於飯店需求提高有關。

旅遊體驗電商KLOOK（客路），近期開始在平台上販售街邊小吃的兌換券，以及國內飯店的套裝行程，亞洲萬里通跟KLOOK合作，讓客戶在只能國旅的期間，一樣能透過旅行獲得里程，提升民眾累積意願。

業者觀察，過去台灣會員用里程兌換台日兩地的飯店住宿比例約五成，今年受疫情影響帶動國旅熱潮，台灣地區的飯店兌換筆數就佔了台灣會員總交易的8成。

不再只看現金回饋，民眾對忠誠度計畫認知更成熟

亞洲萬里通是國泰航空附屬的飛行獎勵計劃，目前在全球擁有超過1,200萬個會員，台灣會員數超過125萬人次，主要營收分為航空、零售金融兩大塊。

亞洲萬里通可以兌換多家航空公司機票，航空營收來自販售里程給航空公司，讓他們有里程回饋給客戶，目前營收以此為大宗。此外，也會販售里程給合作的銀行、零售通路，讓業者有里程可以發。

可以把里程看成是行銷工具的一種，吸引為了集里程的顧客上門消費。

亞洲萬里通進入台灣市場第七年，業者認為，雖然多數民眾仍比較偏好現金回饋，但台灣民眾對於忠誠度計畫、常客計畫的觀念，已經越來越成熟，「這群人不是要省錢，而是希望透過里程，會取更好的享受與體驗，跟現金回饋是不衝突的。」

多元化、在地化的布局各種零售、金融合作，成功扭轉了民眾對只有搭飛機才能累積里程的印象，在疫情挑戰下，持續活絡里程經濟。

責任編輯：錢玉紘