臺灣數位企業總會理事長陳來助表示：「臺灣數位企業總會多為二代企業家，雖然年紀較輕，但對數位化接受程度較高，具備強烈的動機與想法推動企業內部轉型。

台灣微軟於去年11月公布與政大商學院共同開設「AI商學院」，將微軟領先的AI技術與豐富的數位轉型經驗帶給企業領袖們，然而在疫情的衝擊下，台灣不少中小企業首當其衝，使得數位轉型迫在眉睫。為協助中小企業度過這段轉型陣痛期，迎戰變幻莫測的未來情勢，微軟於今（21）日宣布，將再攜手政大商學院，與「臺灣數位企業總會」合作，整合「AI技術」、「產業趨勢」及「實務經驗」三方優勢，開設《AI商學院-中小企業新定向領導專班》，將AI策略、文化與準則的課程精華，於三個月內完整傳授，陪伴中小企業建構未來產業面貌，迎接嶄新的開始！

企業對創新的包容性 將疫情危機化為轉型契機

根據IDC （國際數據資訊）與微軟合作於9月發布的《亞太企業創新文化調查》顯示，74%亞太區的企業決策者認為創新的企業文化已是必要需求 ，而98%已導入創新文化的決策者相信，這將成為他們快速回應市場挑戰的關鍵因素 ，其中45%的組織領導者更認為，創新文化可以幫助他們，在不到6個月的時間內，從疫情的衝擊中回復 ，「數位轉型」已逐漸成為亞太區的新常態，期待透過疫情帶來的危機化為轉型的契機，以更快的速度突破困境。

台灣微軟首席營運長何虹博士表示：「疫情爆發後，台灣中小企業以其原有的韌性與應變能力，竭盡所能地提升公司對轉型的包容性，導入數據科技的應用，因此加速了台灣數據科技的發展，然而，當企業展開轉型的第一步，隨之而來的挑戰，將是如何在瞬息萬變的後疫情時代，持續提高其科技強度，改變企業文化與思維，延續科技的應用，為升級做準備。而《AI商學院-中小企業新定向領導專班》整合多方資源與優勢，除了導入三個月策略與執行並重的速成班課程外，更將在課程結束後，將微軟豐厚的資源與應用科技延續至執行階段。」

掌握後疫情的關鍵轉型期 開創未來格局、再創成長高峰

2020年即將邁入第四季，全球籠罩在疫情的陰霾與恐懼之下已超過半年，儘管台灣疫情控制良好，卻也對企業經營與人們的日常造成巨大影響。面對後疫情時代，台灣中小企業急於邁向數位轉型脫困，然而數位轉型是一項結合企業經營與科技的升級過程，若因局勢所逼而貿然行動，易造成反效果。

臺灣數位企業總會理事長陳來助表示：「臺灣數位企業總會多為二代企業家，雖然年紀較輕，但對數位化接受程度較高，具備強烈的動機與想法推動企業內部轉型。然而，面對後疫情時代的不確定性，中小企業如同大海中的方舟，充滿未知，且多數中小企業仍不清楚數位轉型的過程，以至於花費了時間和成本後，卻沒有解決根本問題。《AI商學院-中小企業新定向領導專班》將減少中小企業在大海中獨自摸索的時間，除了業師的教學，更將廣納不同產業的企業學員，讓多元的經驗與觀點，幫助中小企業在轉型的路上避免失敗。課程結束後，企業學員亦可參與臺灣數位企業總會推動的各項豐富資源服務，包括：企業數位健診、數位專題與數位私塾主題探討、企業數位轉型實作輔導等，邀請專家進入企業內部進行詳細診斷並給予專業建議，攜手再創第二成長曲線，成為深藏在台灣產業鏈之中的『隱形冠軍』！」

台灣政治大學商學院副院長邱奕嘉補充說明：「現在的經營模式將漸漸不適用於未來，台灣企業應以終為始，思考未來產業樣貌。在現階段，AI對許多企業來說仍是優化產線的工具，但在未來，AI將貫穿企業內部，因此管理者更有必要了解未來經營管理的策略、文化與準則，《AI商學院-中小企業新定向領導專班》將打開企業領導者對未來的視野，制定適合的數位轉型策略。」

《AI商學院-中小企業新定向領導專班》幫助中小企業立足台灣、前進海外

為了加速中小企業在新常態中的數位轉型，微軟成立的《AI商學院-中小企業新定向領導專班》，為全台第一所企業領袖AI課程，結合業界實務經驗與學界策略規劃，以提供人才培育、解決方案與產業數位轉型為目標，提供學員大量個案研究、實作與參訪機會。而微軟身為AI領頭羊，擁有豐富的「AI Infinity生態圈」，從2019年至今，已累積超過400項產業解決案例，除透過解決方案幫助企業優化內部流程、提高效能外，微軟更將借助與經濟部共同成立的「物聯網卓越中心（IoT Center of Excellence）」的力量，幫助企業前進海外市場、拓展業務領域，與國際一流企業並肩，再透過微軟豐富的行銷資源助攻，提升中小企業市場可見度與品牌形象。

中小企業新定向領導專班匯聚頂尖師資，台灣微軟首席營運長、政大商學院副院長、臺灣數位企業總會理事長都將親自授課，幫助各家中小企業描繪適合的AI藍圖。 台灣微軟

《AI商學院-中小企業新定向領導專班》匯聚頂尖師資，台灣微軟首席營運長、政大商學院副院長、臺灣數位企業總會理事長都將親自授課，幫助各家中小企業描繪出適合的AI藍圖。課程中，領導者將參與高階主管培訓，學習策略制定、文化養成與 AI 準則，幫助領導者檢視公司現有營運模式，找出數位轉型的關鍵問題，進而制定未來策略；員工則將透過一日創新實作營，運用微軟提供的雲端平台，將 AI 導入多元情境中，學習如何落實策略，以更創新的方式解決問題，幫助企業自上而下推動轉型。課程結束後，更將線上參訪新加坡微軟亞洲區企業客戶體驗中心（視疫情調整參訪單位與方式），學習先進的創新應用與經驗，幫助企業重新想像、思考及運用新科技，為瞬息萬變的未來備戰！

《AI商學院-中小企業新定向領導專班》將在12月於台灣微軟辦公室、政大總部正式開課，即日起至10月31日，歡迎中小企業以企業為單位，至政治大學高階管理發展中心報名。

欲了解更多《AI商學院-中小企業新定向領導專班》課程資訊，請參考官方網站。