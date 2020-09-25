家裡也可以是健身房，喬山打造劃世代的健身器材，台灣第一個科技健身鏡產品，走在世界流行的前端，連動APP也採用時下流行的「訂閱制」!

喬山健康科技釋出對健身運動界影響巨大的新品，將健身房搬進家中，透過擬真教練指導，在家也能輕鬆健身。

喬山打造劃世代的健身器材，運用新穎科技設計出「JOHNSON@MIRROR」，未開啟時彷彿精品全身鏡，啟動時則為有一對一教練的健身房。台灣區總經理蔡慶裕表示，「JOHNSON@MIRROR」不只是單純的影片播放螢幕，其「動態感知」功能透過硬體與智能軟體，能夠精準判斷消費者的健身動作，讓大家在家裡，就能輕鬆又安全的健身。

抓住「訂閱經濟」潮流 喬山開創「健身訂閱」新藍海

總經理更表示，喬山健康科技這一步其實跨得很大，不只JOHNSON @MIRROR本身就是台灣第一個科技健身鏡產品，走在世界流行的前端；連動APP也採用時下流行的「訂閱制」，對台灣的「健身市場」來說，完全是新藍海，科技的方便性已經深入消費者的生活，正如台灣即將邁入大5G時代，科技與人的連結只會越來越深，無論是消費方式還是健身模式。所以這次的JOHNSON @MIRROR APP 就像是健身界的netflix、kkbox，走在「健身訂閱」的前端，必定讓大家看到不一樣的喬山。

喬山健康科技

明星健身教練隨傳隨到？防疫時期建立健身新模式

為什麼有信心吸引消費者選擇「訂閱」JOHNSON @MIRROR？總經理說明在現今防疫時期，消費者正需要安全、但也真的有效的健身房替代方案，JOHNSON @MIRROR具有超過百堂以上課程，多位國內外教練的課程，肯定能讓消費者們找到適合自己的健身項目。

本次記者會更邀請到代言人戴資穎與明星教練林可彤、祖雄與潘若迪蒞臨現場，展現出新品「豐富教練與課程」的特色。四位教練都從日常運動、健身的角度表達對於新品的看法，相信改變在健身房才能健身的模式之後，勢必能夠更加推廣健身與運動，給予大家更健康的生活！

喬山健康科技創立於1975年，為亞洲第一、世界前三大的國際專業運動健身器材集團公司。以「健康、價值、共享」為企業經營理念，專注於健康科技事業的發展。多年在世界各地的獲獎紀錄，不斷地累積與成長並勇於追求嘗試最適合消費者的健身產品！