Google 藝術與文化推出 It's a Wonderful World 旅遊專頁，讓大家在疫情下也能「雲端旅遊」，體驗異國文化、歷史遺跡、重要遺產

為迎接 9 月 27 日的「世界旅遊日」（World Tourism Day），Google藝術與文化推出「It's a Wonderful World」旅遊專頁，讓大家在疫情下也能「雲端旅遊」，體驗異國文化、歷史遺跡、深入了解世界重要遺產。

如果你內心也充滿對旅行的渴望，現在就透過網路環遊世界吧！

把「摩艾石像」搬進辦公室！全球 37 個文化遺址，靠 AR 瞬移眼前

過去15年來，非營利組織 CyArk 打造了目前全球最大且最詳盡的世界瀕危遺址3D數位典藏，為這些有消失危機的遺跡留下永久記錄。

Google藝術與文化這次就與 CyArk 合作，利用擴增實境技術（AR）將全世界 37 個文化遺址的3D影像轉換成互動模型，並帶到 Google 搜尋中，包括台灣的「鹿港龍山寺」、德國的「布蘭登堡門」、復活節島的「Ahu Ature Huki 摩艾石像」印度的「印度門」等景點。

▲透過 Google 搜尋、擴增實境技術投影出的 3D 互動模型：摩艾石像、鹿港龍山寺 Google

使用支援AR技術的行動裝置在Google搜尋上述景點，並在搜尋結果中找到「3D模型」欄位，點擊「透過3D模式檢視」，就能這些歷史遺跡投影出來。補班日太孤獨、鬱悶，可以試著把摩艾石像投影出來，陪伴你度過一天。

▲在 Google 搜尋結果頁中找到「3D 模型」結果，點擊「透過 3D 模式檢視」即可。需要注意的是，如要召喚出摩艾石像，請搜尋「ahu ature huki papa nui」 手機截圖

點擊「透過 3D 模式檢視」後，向四周移動手機，即可看到 3D 互動模型。你可以透過雙手放大、縮小、旋轉模型，也能關閉擴增實境模式，單純以「物件」的方式觀察、旋轉模型。

▲有「擴增實境」、「物件」兩種瀏覽模式，還能透過雙手放大、縮小、旋轉模型。 手機截圖

Google藝術與文化的It's a Wonderful World旅遊專頁，目前收錄了超過10,000 個地點和2,000件收藏，讓你盡情探索，走訪全球著名的歷史景點，放鬆心情、了解各地的文化。

如果你對歷史遺跡沒興趣，Google 藝術與文化平台上也開設了7 個線上展覽，囊括了數百件藝術與攝影作品介紹、室外雕塑園區的探索、館內的隱藏空間和兒童專區導覽等內容，讓來自你了解全球各地的美術館及其館藏。其中，也包含了國立台灣美術館和國立故宮博物院的介紹。

▲Google 藝術與文化囊括數百件藝術、攝影作品介紹、室外雕塑園區的探索、館內的隱藏空間和兒童專區導覽等內容。 Google

本文轉載自：八分生活