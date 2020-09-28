寶成旗下歐利速精密工業將與西門子、遠傳電信合作，導入5G以及AR等技術，升級製鞋產線，提供品牌鞋廠與製造工廠遠端設備維護、操作指導與教育訓練服務。

寶成旗下子公司、製鞋設備業者歐利速精密工業28日宣布與西門子、遠傳電信合作，將透過西門子開放式物聯網雲端平台MindSphere整合5G、擴增實境（Augmented Reality，以下簡稱AR）應用，實現設備產線智慧化升級。

寶成為Nike、adidas、Asics、New Balance、Timberland等國際品牌代工製造、代工設計製造（OEM/ODM），鞋類年產量超過3億雙。

寶成旗下歐利速成立於1999年，由寶成與以色列Orisol公司一同投資設立，產品包含：自動化噴塗機器手臂、電腦針車設備和製鞋成型解決方案。歐利速主攻外銷市場，客戶多為知名運動鞋品牌旗下合作代工廠。

導入5G智慧產線，目標優化產線、提供AR遠距維護

此次三方合作會由遠傳提供5G企業專網，加快歐利速擷取和分析所有機台運作資料的速度，進而提高生產運作效率、彈性以及安全性。

歐利速是製鞋寶成旗下子公司，導入5G智慧產線，對於產業有其指標意義。 西門子

而西門子MindSphere平台則會擔任分析角色，協助匯集產線上設備機台的運作數據，會由持續監控耗電量、轉矩和頻率，了解最佳維護時機與實際維護需求。同時，目標提高機台使用率和產能、延長維護間隔與減少停機時間，實現預測性維護，降低非預期成本的發生，達到能源資料管理和資源配置最佳化。

此外，歐利速開發的ROMPS（Remote Operation Maintenance Platform Solution）解決方案結合5G與AR特性，將提供品牌鞋廠與製造工廠遠端設備維護、操作指導與教育訓練服務，達到即時有效率的服務。

歐利速董事長李俊諺表示，歐利速致力於所有製鞋流程的解決方案，除了自動化製鞋設備外，也超前佈署各類軟體與系統平台，以提升設備附加價值。經營這次三方合作後，希望未來能提供客製化具擴充性、兼容性和數位化的全方位解決方案。

受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊，寶成上半年度營收為1228.59億元，較去年同期減少22%；第2季虧損5.25億元，每股虧損0.18元。其中，鞋類製造營收較去年同期衰退2成。

責任編輯：錢玉紘