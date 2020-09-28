慶祝超級瑪利歐兄弟35週年紀念而開賣的遊戲軟體「超級瑪利歐3D收藏輯」，帶動任天堂Switch機種在日本上週的銷售量大增3成，稱霸日本遊戲機市場。

因慶祝「超級瑪利歐兄弟（Super Mario Bros.）」35週年紀念所開賣遊戲軟體「超級瑪利歐3D收藏輯（Super Mario 3D Collection；9月18日開賣）」熱賣，帶動任天堂（Nintendo）Switch系列機種上週日本銷售量大增3成、衝破10萬台。

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日本遊戲總合情報媒體Famitsu日前晚間公布統計數據指出，因慶祝「超級瑪利歐兄弟」35週年紀念所開賣遊戲軟體「超級瑪利歐3D收藏輯」熱賣，帶動上上週（9月14～20日）任天堂Switch系列機種（一般版Switch＋小型廉價版機種SwitchLite）在日本市場的銷售量較前一週（9月7～13日）大增3成（增加31%）至11萬29台，連續第2週呈現增長、週銷售量為5週來首度突破10萬台大關，且已連續第22週稱霸日本遊戲機市場。

其中，一般版Switch上週日本銷售量較前一週大增46%至7萬7,846台（連續第2週增長）、小型廉價版機種Switch Lite銷售量成長6%至3萬2,183台（4週來第3度呈現增長）。

另外，上週Sony PS4系列機種（PS4＋PS4 Pro）日本銷售量較前一週下滑17%至1,801台。其中，PS4暴增227%至1,423台、支援4K的PS4 Pro暴減78%至378台。

就遊戲軟體銷售情況來看，上上週「超級瑪利歐3D收藏輯」銷售量達21萬套、位居日本遊戲軟體銷售排行之冠，「健身環大冒險（Ring Fit Adventure）」銷售量為4.9萬套排第2、「集合啦！動物森友會」銷售量3.2萬套排第3。

截至台北時間25日上午10點25分為止，任天堂上揚0.37%至59,440日圓，今年迄今任天堂股價累計大漲約35%、表現遠優於東證一部指數（TOPIX）同期間的下挫約5%。

微軟新型Xbox尚未開賣就先降價

日本微軟日前宣布，預計在11月10日開賣的新型Xbox遊戲機中，未搭載光碟機的低價版機種Xbox Series S日本售價將從原先公告的3萬2,980日圓下砍約1成（3,000日圓）至2萬9,980日圓（約8,300元台幣）。

然而，根據日經新聞先前報導，因新冠肺炎（COVID-19）疫情推升宅經濟需求，也讓遊戲機市場持續活絡，任天堂將增產Switch因應需求，今年度（2020年4月～2021年3月）Switch產量將較原先計畫（約2,000萬台）提高約25%至2,500萬台，年度別產量將創下歷史新高紀錄。

Ace經濟研究所分析師安田秀樹指出，從流通狀況等數據來看，「Switch今年度銷售量篤定會超過2,000萬台、預估可能將達到2,400萬台左右水準」。

責任編輯：文潔琳、蕭閔云

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