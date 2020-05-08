任天堂公布Switch銷售數據，在今年第一季共售出329萬台，與去年同期相比大增33％，預期今年內可突破任天堂史上最佳銷售主機紅白機的銷售紀錄。

受惠於疫情閉關期間民眾在家增長及人氣遊戲《集合啦！動物森友會》的推出，任天堂遊戲主機Switch在過去數月變得前所未有的搶手。任天堂公布Switch銷售數據，在今年第一季共售出329萬台，與去年同期相比大增33％，Switch以此銷售氣勢，預期今年內可突破任天堂史上最佳銷售主機紅白機的銷售紀錄。

從任天堂公布的銷售數據可見，從去年4月至今年3月共售出2,030萬台Switch，較目標1,950萬還多出153萬台。已推出3年的Switch累計銷售達5,577萬，超過任天堂64和GameCube兩種主機的總體銷售，以Switch目前持續熱銷的狀況，短時間內任天堂應該沒有推出其他新款主機的打算。

Switch自2017年推出以來一直是市場上的人氣機種，加上任天堂持續推出新玩法，包括DIY組合LABO、健身環RingFit，以及各具特色的同捆機，還有各大知名遊戲的支持，讓Switch一直受到遊戲玩家和一般民眾的高度討論。

尤其在上一季推出《集合啦！動物森友會》後，不僅讓《動物之森》的資深玩家回籠，其可愛的風格與養成系的玩法，也受到許多民眾的青睞而紛紛成為「島主」，任天堂也透露《集合啦！動物森友會》銷量已經超過1177萬，成為有史以來銷量第七高的Switch遊戲。

為保持熱度，任天堂計畫陸續發佈多款經典IP的遊戲，包括馬力歐遊戲復刻版、近期已上線的《Super Mario Maker 2》，以及接下來會有《寶可夢劍／盾》新擴充版本等等，讓玩家都十分期待。

資料來源：任天堂、Engadget

責任編輯：蕭閔云